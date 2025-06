"Jako rozsudek smrti." Nejsilnější zbraň proti celému světu Írán nepoužil. Zatím

Ačkoliv Írán v úterý prohlásil, že 12denní válka s Izraelem skončila, obavy z další eskalace v regionu zůstávají. Do popředí se dostalo téma případného uzavření Hormuzského průlivu, kterým prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Nejblíž k tomu bylo začátkem týdne, kdy blokaci podle íránských médií schválil parlament Teheránu. Nakonec k tomu ale nedošlo. A Írán pro to má své důvody.

"Uzavření Hormuzského průlivu by se jednoduše rovnalo podepsání rozsudku smrti (íránském režimu)," řekl pro Associated Press hlavní komoditní analytik datové společnosti Kpler Homayoun Falakshahi. "Došlo by k velkému nárůstu cen, ale nemyslím si, že by to dokázali udržet a že by dokázali nechat průliv uzavřený po dlouhou dobu," doplnil.

Napětí ohledně situace průlivu se zvýšilo po víkendových náletech amerického letectva na íránské vojenské objekty, což podnítilo spekulace, že by Teherán mohl provést odvetný útok na nejkritičtější ropný uzávěr na světě. V roce 2024 totiž průlivem prošlo přibližně 20 milionů barelů ropy, což představuje zhruba 20 procent celosvětové denní spotřeby.

"Myslím, že bychom pravděpodobně viděli růst cen zpět nad 100 dolarů. Jako srovnání bych vzal počáteční šok z ruské agrese na Ukrajině. Nejspíše bychom dosáhli zhruba 130-140 dolarů za barel, ale pak by se pravděpodobně velmi rychle vrátily zpět dolů," zhodnotil analytik.

Podle Falakshahiho jsou tak íránské hrozby uzavřením průlivu zaměřeny především na domácí publikum. "Chtějí dát najevo, že mají v zemi určitou podporu a že mají na situaci vliv," upřesnil.

V reakci na situaci nesvolala mimořádné zasedání ani OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu), jíž je Írán členem. Vývoz ropy z Íránu se od začátku izraelských úderů ve skutečnosti zvýšil, a pokud nedojde k výraznému narušení, není podle odborníků pravděpodobné, že bude organizace zasahovat.

Hormuzský průliv se nachází mezi Perským zálivem a Ománským zálivem a je součástí Arabského moře. I díky přepravě třetiny světového námořního obchodu s ropou se jedná o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Íránský parlament hlasoval pro jeho uzavření v neděli 22. června. Rozhodnutí ale čeká na schválení Nejvyšší radou národní bezpečnosti Islámské republiky.

