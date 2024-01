V Praze zasedne 31 náčelníků armád, poprvé tam dorazí velení NATO. Zapojí se i Hrad

V české metropoli bude letos v září zasedat vojenský výbor Severoatlantické aliance. Stane se tak poprvé v historii. Vyplývá to z materiálů, které má Aktuálně.cz k dispozici. Výbor je nejvyšším vojenským orgánem aliance. Akcí se bude v nejbližších týdnech zabývat vláda Petra Fialy. Na organizaci se předpokládá součinnost několika státních úřadů včetně Kanceláře prezidenta republiky.

V pátek 29. června 2018 řídil Petr Pavel zasedání vojenského výboru NATO. Bylo to poslední jednání pod jeho vedením, výboru předsedal tři roky. Pavel byl první voják ze zemí bývalého východního bloku, který se ve strukturách aliance dostal tak vysoko. Byla to pro něj poslední veřejná funkce, než se loni stal českým prezidentem.

Vojenský výbor Severoatlantické aliance letos poprvé v historii zavítá do Česka. Do Prahy se sjedou náčelníci generálních štábů všech jedenatřiceti členských zemí. Zasedání se v hlavním městě uskuteční od 13. do 15. září. Dohromady se počítá s účastí přibližně 350 hostů.

"Výjezdní zasedání v Praze představuje prestižní zasedání, které významem přesahuje čistě vojenský půdorys, protože má širší vojensko-politický dosah. Hlavním cílem bude diskuse na klíčová témata související s aktuální bezpečnostní situací v Evropě," stojí v materiálu ministerstva obrany, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Zvýraznění členství Česka v NATO

Úlohou vojenského výboru je doporučovat rozhodovacím orgánům aliance, včetně toho nejvyššího, Severoatlantické rady, opatření, která jsou podle něj nezbytná pro společnou obranu. V centrále aliance v Bruselu jedná i několikrát týdně. V tomto formátu náčelníky štábů zastupují jejich vyslanci, v případě Česka to je generál Ivo Střecha.

Zpravidla třikrát ročně se však výbor setká v plné síle, kdy zasednou přímo náčelníci. První takové jednání letos proběhne 19. ledna v Bruselu. Jedno ze zasedání náčelníků v roce je výjezdní, kdy první muži členských armád vyrazí do některé ze zemí aliance. Letos přišlo poprvé na řadu Česko.

"Jednoznačně zvýraznění našeho členství v NATO. Současně připomene výročí 25 let členství v této organizaci, která nám kolektivní obranou garantuje bezpečnost," odpověděla Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení generálního štábu na dotaz, co si Česko od prvního jednání výboru v zemi slibuje.

Pro Pavla to má osobní význam

Právě generální štáb bude koordinovat přípravy akce. Vedle náčelníků štábů a jejich vyslanců v Bruselu dorazí do Prahy i předseda výboru Rob Bauer, první muž velitelství NATO v Evropě Christopher Gerard Cavoli, velitel sil aliance pro transformaci Philippe Lavigne či jako host generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

"Náčelník generálního štábu Karel Řehka ze své pozice bude řídit zabezpečení úkolů hostitelského státu. Na vlastním jednání bude náčelník Řehka zastupovat Českou republiku, jako hostitel bude mít jedno z úvodních vystoupení. Jednání včetně agendy bude v režii předsedy vojenského výboru NATO," podotkla mluvčí Cyprisová.

Vláda Petra Fialy má na jedné za svých nadcházejících schůzí schválit vznik pracovní skupiny, jež se bude podílet na organizaci zasedání. Zastoupeny v ní budou vedle resortu obrany také ministerstvo zahraničí, Úřad vlády, Národní bezpečnostní úřad, pražský magistrát či Hrad.

"Kancelář prezidenta republiky je připravena k součinnosti. Zasedání má pro prezidenta osobní význam, otázky bezpečnosti a NATO jsou mu přirozeně blízké," sdělila Aktuálně.cz Eva Hromádková z tiskového odboru Hradu. Podle informací redakce se předpokládá neformální účast prezidenta na akci, například při společenské příležitosti na Pražském hradě.

Jednání štábu a ministerstva

Tento měsíc má generální štáb obdržet manuály k přípravě akce přímo z NATO. Podle informací Aktuálně.cz se minulý týden ohledně organizace zasedání dvakrát setkali zástupci resortu obrany a generálního štábu. Mluvčí Cyprisová v této souvislosti sdělila, že s ohledem na povahu akce nebude armáda obsah manuálu komentovat.

"Uspořádání zasedání v Praze je skvělou příležitostí poukázat na kvalitu českých ozbrojených složek a na schopnost podílet se na aliančních rozhodovacích mechanismech," stojí v citovaném materiálu ministerstva obrany. Akce má sloužit také k tomu, aby se hosté seznámili se společenskými, kulturními či historickými rysy hostitelské země.

Vzhledem k zářijovému termínu nyní nelze popsat přesnou agendu zasedání, jednoznačně se bude odvíjet od bezpečnostní situace v Evropě a v dalších pro alianci strategických částech světa v tu dobu. Na programu se však odrazí závěry summitu NATO, což je vrcholná akce aliance, jenž se koná v červenci ve Washingtonu.

"Vážím si možnosti, že v roce spojeném s důležitým výročím členství České republiky v NATO naše země pořádá zasedání náčelníků generálních štábů ve formátu vojenského výboru. V tomto nelehkém roce jim přeji mnoho zdaru při jednání," sdělil k tomu Aktuálně.cz velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský.