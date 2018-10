V Praze trvá povolební napětí. ODS nepřišla s reálným návrhem, tvrdí Pospíšil

Zatímco v řadě měst se už ví, které strany budou vládnout, v Praze nelze nic takového ani odhadovat. Ani v úterý v poledne nebylo jasné, zda Prahu převezmou do své společné moci piráti s koalicí Jiřího Pospíšila a lidmi Jana Čižinského, nebo se podaří ODS či hnutí ANO tento blok nalomit.

Praha - Na úterní den sice nejsou připravena v Praze žádná zásadní jednání o tom, kdo hlavnímu městu povládne, to ale neznamená, že by se v zákulisí nic nedělo. Naopak, právě tyto hodiny a dny rozhodují o tom, zda ODS těsné vítězství ve volbách v Praze přemění i v účast ve vládní koalici. Ačkoli dosavadní jednání působí tak, že ODS míří spíše do opozice, všechno může být jinak.

"Nejlepší z možných variant je například koalice s Prahou sobě a se Spojenými silami a to je varianta, která by jistě Praze mohla přinést realizaci toho, co píšeme v programu a na co Pražané čekají," prohlašuje místopředseda ODS Martin Kupka. Podobně mluví i další zástupci ODS, kteří by si představovali koalici bez pirátů Ivana Bartoše.

Jenže, jak moc je toto přání ODS reálné? Za Prahou sobě stojí úspěšný starosta Prahy 7 Jan Čižinský, za Spojenými silami předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Čižinský už od předvolební kampaně voličům mnohokrát sliboval, že s ODS nepůjde.

Pospíšil a jeho strana je ale jiný případ. ODS si může udržovat naději i díky tomu, že piráti rozhodně nejsou stranou, která by patřila mezi politiky TOP 09 k nejpopulárnějším. Předseda topky Jiří Pospíšil to dobře ví, stejně jako to dobře vědí politici ODS. I proto občanští demokraté usilovali o schůzku s Pospíšilem, ze které ale zatím nevyplývá nic bližšího pro vzájemnou spolupráci.

"ODS nám je jako pravicová strana programově blízko, respektujeme je jako vítěze voleb. Proto jsme se v neděli společně setkali. ODS nicméně jako vítěz nepřinesla žádný reálný návrh trojstranné koalice, o kterém by bylo možné jednat," sdělil Pospíšil.

Této výtce se v úterním rozhovoru pro Aktuálně.cz podivil předseda ODS v Praze Tomáš Portlík. "Jestli byla představa, že přijdeme a řekneme, že jsme domluveni s piráty, tak to nemohl čekat, protože každý ví, že piráti se před volbami domluvili s Čižinským," podotkl Portlík.

Je slušnost s vítězem voleb aspoň jednat

Podle něho by ale bylo od všech lídrů stran v pražském zastupitelstvu slušné alespoň s ODS jako vítězem voleb jednat. "Je to určitá slušnost. Zvlášť bych to čekal od těch, kteří deklarují, jak respektují pravidla a mají řeči o morálce," postěžoval si s odkazem na Čižinského, který stále odmítá se s ODS byť jen setkat.

A to dobře ví i Pospíšil. Z jeho slov je patrné, že mu je ODS blízká, ale z jednání s Čižinským pochopil, že ten rozhodně neporuší slib o nevládnutí s ODS. "Pan Čižinský koalici s ODS odmítá. Jediná reálná varianta v tuto chvíli je s ním a piráty. Je fér o takové koalici jednat, Praha si nesmí dovolit dlouhé bezvládí," avizuje Pospíšil.

Pro tuto variantu se navíc rozhodl v pondělí i klub zastupitelů za Pospíšilovy Společné síly. "Shodli jsme se, že vstoupíme do trojstranného jednání o vytvoření koalice v Praze. Naše expertní týmy nyní zahájí podrobná jednání o programu pro Prahu na příští čtyři roky," uvedl Pospíšil.

Tuto variantu velmi prosazuje například Hana Marvanová, která byla hned na druhém místě kandidátky za Pospíšilem. "Teď bude následovat jednání o programu, a pokud se shodneme, je velká šance, že v Praze dokážeme prosadit skutečnou změnu!" raduje se Marvanová na sociálních sítích.

Její vztahy s ODS jsou poměrně vyhrocené, protože už před volbami si vyměňovala ostré vzkazy s místopředsedkyní ODS Alexandrou Udženijou, která byla dvojkou kandidátky v Praze hned za lídrem Bohuslavem Svobodou.

Marvanová patří mezi velké kritiky dřívějšího vládnutí ODS. Udženija přesto po volbách vyzývá: "Nejlepší koalice v metropoli by byla ODS, TOP 09 a Praha sobě. Spojené síly pro Prahu jsou pro nás nejpřirozenějším partnerem."

Nelze však čekat, že ODS coby vítěz voleb boj o pražský magistrát jen tak vzdá. Taktiku ODS pro další vyjednávání ale Portlík nechtěl ani naznačit. "Počkejme si, uvidíme. Určitě pochopíte, že se o tyto detaily s vámi úplně nepodělím. Ale všichni vyjednavači by měli vědět, že ODS má velmi zkušený tým profesionálů, kteří toho v Praze mnoho udělali, proto by bylo správné, abychom byli ve vedení," řekl Aktuálně.cz Portlík.