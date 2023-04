V Praze se konalo poslední rozloučení s disidentkou Danou Němcovou

V Černošicích u Prahy se v sobotu odpoledne zřítilo rogalo do koruny stromu, uvízlo ve výšce pěti metrů, odkud ho vyprostili hasiči. Rogalista utrpěl středně těžká zranění, záchranáři ho letecky transportovali do pražské nemocnice. Vyplývá to z informací mluvčích policie a záchranné služby.

"Událost mám hlášenou před 14:00, rogalista zřejmě špatně odstartoval a dopadl do koruny stromu ve výšce pěti metrů," řekla mluvčí policie Michaela Richterová.

Na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému, záchranářský a hasičský vrtulník. "Muže sundali hasiči, poté jsme měli pacienta v péči, má středně těžké poranění - tržná rána na stehně," uvedla mluvčí záchranné služby Monika Nováková. Záchranáři ho při vědomí letecky transportovali do do pražské nemocnice v Motole.