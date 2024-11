V neděli se počasí v Česku výrazně změní. Bude pršet a na horách i nasněží

V neděli čeká Česko výrazná změna počasí. Bude pršet a na horách i sněžit. Večer se pak sněhové vločky mohou objevit i v nižších polohách kolem 600 metrů nad mořem. Bude také hodně foukat. Ochlazení by ale mělo být proti sobotě jen mírné. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav.

Dnes je na většině území jasno, nízká oblačnost je pouze v části severních a severozápadních Čech. Během noci na neděli se ale oblačnost a mlhy obnoví v celém Česku. V neděli pak zůstane obloha zatažená. "Po delší době se dočkáme srážek, na horách dokonce i zasněží," uvedli meteorologové.

Upozorňují, že sníh, který by napadl v nižších polohách, bude kvůli teplým povrchům rychle odtávat. Na horách bude sníh mokrý. V příštím týdnu ale bude sněžit více, od středy se to může týkat i nížin. "Nemůžeme vyloučit ani epizody se silnějším a plošnějším sněžením v případě, že by přes naše území přecházela v chladném vzduchu tlaková níže," uvedl v pátek Český hydrometeorologický ústav.

Stejně jako neděle bude příští týden také větrný. Foukat bude zejména v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Vítr bude snižovat pocitovou teplotu. "Ve středu přes den se bude pohybovat většinou kolem minus dvou stupňů Celsia, i když reálně bude nad nulou. Vítr bude silný a nárazovitý," dodali meteorologové.

