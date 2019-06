Konopí jako lék? Sbírají si na nás data a dají nám jen 30 gramů měsíčně, vadí lidem

Konopí se dnes předepisuje hlavně na zmírnění bolesti. Některé výzkumy ale naznačují, že by se mohlo používat i v léčbě rakoviny. | Foto: iStock

V ČR přibývá pacientů užívajících léčebné konopí. Letos v květnu jich bylo 665 a lékaři jim předepsali přes 5000 gramů konopí, loni za celý rok 447 a 4800 gramů. Podle odborníků ale chybí data o úspěšnosti léčby, zejména u rakoviny. Od příštího roku bude léčba konopím z většiny hrazená z veřejného zdravotního pojištění, náklady se odhadují na 450 milionů korun.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se Česko ohledně léčebného konopí mělo inspirovat v Izraeli, jehož zástupci dnes na sympoziu vystupovali. "Izrael má 200 předepisujících lékařů a přes 50 000 pacientů," uvedl Babiš.

Česko pro příští rok počítá až se 3000 pacienty. Hradit jim bude 90 procent ceny u lékaře a 30 gramů měsíčně, více jen po schválení revizního lékaře. Podle odborníka na výzkum konopí Lumíra Hanuše, který po odchodu z ČR působil na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, by to mělo být na rozhodnutí lékaře.

"Myslím, že by to mělo být podle nemoci a její závažnosti. Někteří pacienti budou potřebovat víc," uvedl odborník, který se výzkumu věnuje téměř 50 let.

Nízkou měsíční dávku kritizuje i pacientský spolek Kopac, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) návrh vychází z českými lékaři předepsané průměrné měsíční dávky. Pacientům dále vadí, že budou lékaři mít data o tom, kolik konopí, jakou formou a na jakou diagnózu konkrétnímu pacientovi předepsali.

"Sbírat data je legitimní, protože konopí je alternativní léčba, která je u nás na počátku," dodal ministr.

Podle Hanuše ale data nebudou dostatečně vypovídající. "Bude to nic neříkající statistika," uvedl. Podle něj by bylo vhodné udělat studii s takzvaně dvojitým slepým efektem, tedy části pacientů dávat placebo, části běžný lék na jejich nemoc a části látky z konopí.

Podle Ireny Storové, ředitelky Státního úřadu pro kontrolu léčiv, pod který spadá Státní konopná agentura, je nedostatek ověřených dat z klinické praxe celosvětový problém. V Česku podle ní žádná studie SÚKL k posouzení předložena nebyla. "Výzkum je stále v plenkách kvůli stigmatizaci konopí, že je nelegální. Řada lékařů s ním odmítá pracovat," dodal Hanuš.

V ČR se na průzkumu pracovalo už v 50. letech, Hanuš na něm pokračoval v Izraeli. Výzkum například ukázal, že kanabinoidní receptory jsou jedny z nejčastějších v lidském těle. Podle Hanuše ale není každý druh léčebného konopí vhodný pro každého pacienta a každou nemoc. Například izraelský výzkum na dětech s autismem ukázal, že na jednu odrůdu reagovali muži, u žen ale léčba efekt neměla.

Odborníci upozorňují, že nyní je povolená pouze léčba, která zmírňuje příznaky - většinou neutišitelnou bolest nebo neurologické příznaky jako třes nebo křeče. U rakoviny bylo podle Hanuše prokázáno na zvířatech a buňkách, že látky z konopí rakovinné buňky ničí. Podle Michaela Dora z izraelského ministerstva zahraničí ale vliv u lidí zatím nebyl prokázán.

Video: Konopí svou účinností může ohrozit současná léčiva na trhu, funguje i v boji s rakovinou, říká Storch