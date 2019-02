VZP otočila a chce ženě s roztroušenou sklerózou zaplatit léčebné konopí

| Foto: cagrimmett / photo on flickr

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) chce vyhovět pacientce s roztroušenou sklerózou, která v žalobě žádala úhradu léčebné konopí. U pražského městského soudu, který se žalobou zabývá, to řekl právní zástupce pojišťovny. Soud poskytl VZP patnáctidenní lhůtu, ve které může rozhodnutí vydat. Pojišťovna žádost pacientky v minulosti dvakrát zamítla. První žalobu podala žena v květnu 2016.

"Byl jsem pověřen zde sdělit, že VZP má zájem uspokojit nárok žalobkyně," řekl soudu zástupce pojišťovny Vladimír Souhrada. Soudkyně Hana Veberová odročila jednání na neurčito, pojišťovna musí do dané lhůty zaslat nové rozhodnutí soudu i pacientce. Pokud s ním žalobkyně nebude spokojena, bude jednání pokračovat.

"VZP požádala soud o lhůtu, aby mohla vydat nové rozhodnutí. Soud této žádosti vyhověl. V obecné rovině mohu říci, že VZP vždy postupuje tak, aby vyhověla maximu požadavků svých klientů, pokud to umožňuje platná legislativa. V konkrétním případě ale nebudeme soudu ani účastníkům řízení vzkazovat náš další postup přes média, nepřišlo by nám to slušné a seriózní," uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý. K tomu, jakou částku ženě pojišťovna proplatí, se vyjádřit nechtěl.

Martina Kafková trpí roztroušenou sklerózou a její stav je velmi vážný, od bolesti jí ulevuje pouze léčebné konopí podávané formou inhalace. Tato léčba však není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a pacientka na léčbu měsíčně vynakládá desítky tisíc korun z vlastních zdrojů.

Konopí jí také pěstuje její otec Zdeněk Majzlík, který se jednání zúčastnil. "Já jsem velice spokojený a určitě bude spokojená i dcera a manželka," řekl po jednání novinářům. Dcera podle něj potřebuje 180 až 200 gramů měsíčně. Pacienti si nyní za vlastní peníze mohou koupit maximálně 180 gramů byliny. Někteří pacienti si stěžují na to, že povolená měsíční dávka není na jejich obtíže dostatečná.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby stát hradil pacientům léčebné konopí z 90 procent. Limit pro pacienta bude 30 gramů měsíčně, u vyšších dávek by mělo být potřeba stanovisko revizního lékaře.

Žena před téměř třemi lety požádala VZP, aby jí léčbu hradila, ta však žádost zamítla. Spor řešil právě Městský soud v Praze, který rozhodnutí pojišťovny zrušil a věc jí vrátil k opětovnému posouzení. Pojišťovna pak žádost zamítla znovu. Žena opět podala žalobu a poté, co se celý loňský rok v případu nic nedělo, si stěžovala u Ústavního soudu. Ten minulý týden určil, že musí být v případu neprodleně rozhodnuto.

Vedle stížnosti na průtahy v jednání, v nichž jí Ústavní soud vyhověl, pacientka také žádala, aby rozhodl o hrazení léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění. Tuto část stížnosti ale ÚS odmítl s tím, že takové rozhodnutí mu nepřísluší.

Léčebné konopí legislativa povolila v roce 2013, prvních několik let ale nebylo příliš dostupné. Nyní se mohou pacienti dostat díky lékařskému předpisu k levnějšímu českému a dražšímu zahraničnímu konopí. Loni ho mělo předepsáno průměrně 67 pacientů měsíčně, s průměrnou spotřebou 6,3 gramu.

Lékaři marihuanu předepisují například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Podle dotazníku mezi lékaři, kteří konopí předepisují, asi 63 procent z těch, kdo léčbu ukončili, skončilo z finančních důvodů.

