Pomatená šéfka, vlastizrádci, napadl Babiš misi europoslanců, kteří řeší střet zájmů

Delegace europoslanců uvedla, že v Česku nefunguje jasný systém, který by identifikoval střet zájmů. Je zapotřebí situaci v příštích týdnech a měsících zanalyzovat, konstatovala delegace v čele s předsedkyní Výboru pro rozpočtovou kontrolu Monikou Hohlmeierovou. Podle premiéra Andreje Babiše je předsedkyně "pomatená" a čeští europoslanci Zdechovský a Peksa "vlastizrádci".

"Přijeli jsme s celou řadou otázek, dostali jsme řadu odpovědí a nakonec odjíždíme a máme mnohem více otázek. Získali jsme dojem, že není zaveden jasný systém, který by identifikoval střet zájmů. Je zapotřebí, abychom postupně zanalyzovali situaci v příštích týdnech a měsících. Dostali jsme řadu informací, které musíme zanalyzovat, které se týkají slabin a nedostatku systému. Dozvěděli jsme se různé právní názory na téma střet zájmů," řekla Hohlmeierová na tiskové konferenci při ukončení mise skupiny poslanců Evropského parlamentu v Česku.

"Nejsme tu od toho, abychom někoho odsuzovali, ale abychom hledali nedostatky a zjišťovali, jak jsou evropské prostředky vynakládány," dodala Hohlmeierová. Europoslanci podle ní nechtějí zasahovat do auditů Evropské komise týkajících se možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).

Jeden z členů mise Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) uvedl, že se delegace zabývala i propojeností podniků. "Vidíme velikánský problém hlavně pro malé a střední podniky. Ty velké mohou získávat dotace až ve výši stovek milionů korun a potom ty částky, které jsou pro ty malé, jsou opravdu neskutečně malé," uvedl.

Řešili také evropskou směrnici o praní špinavých peněz. "V České republice bohužel není dobře aplikovaná. Ne všechny společnosti dodnes splnily povinnost a identifikovaly skutečného majitele. Majitelé jsou identifikováni na základě čestných prohlášení, což považujeme za nedostatečné a budeme vést v rámci Evropské unie další dialog, aby se tato věc odstranila," dodal Zdechovský.

Podle Mikuláše Peksy (Piráti) ministerstvo financí v minulém volebním období odvedlo špatnou práci při zavádění směrnice. "Znemožňuje jednoduchou kontrolu propojenosti všech společností, které přijímají dotace. Zároveň je signifikantním způsobem podceněna pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu, který takto propojené firmy může jen velmi obtížně nebo vůbec kontrolovat," doplnil.

"Odvážíme si odtud desítky podnětů, kterými se budeme v nejbližší době zabývat. Tímto mise nekončí. Musíme ověřit podněty u Evropské komise, (Evropského úřadu pro boj proti podvodům) OLAF a dalších institucí. Věci, které tady zjišťujeme, tak to jejich prověřování, popřípadě, když to předáme OLAF, vyšetřování, poběží příští měsíce," dodal Zdechovský. Delegace nyní o nálezech z Prahy sepíše závěrečnou zprávu.

Babiš: Hohlmeierová je pomatená, Peksa a Zdechovský vlastizrádci

Premiér Andrej Babiš (ANO) následně delegaci, její šéfku i české zástupce kritizoval. O europoslankyni a předsedkyni Výboru pro rozpočtovou kontrolu Hohlmeierové premiér řekl, že je "pomatená".

"Zdechovský a Peksa jsou vlastizrádci, měli by bojovat za české zájmy," uvedl Babiš. Vadí mu, že v Evropském parlamentu otevírají téma jeho střetu zájmů. Zdechovský podle premiéra lže a "dělá kampaň", Babiš zmínil, že europoslanec se nedávno neúspěšně ucházel o funkci předsedy KDU-ČSL.

Babiš zopakoval, že podle něj ve střetu zájmů není a v řešení svých majetkových záležitostí postupoval podle českého zákona. Delegaci označil za politickou misi.

Peksa uvedl, že slova o vlastizrádcích Babiš použil v rozhovoru pro televizi Prima už ve čtvrtek. "Je krajně nevhodné prohlašovat poslance Evropského parlamentu za vlastizrádce. V situaci, kdy řešíme konkrétní problémy s implementací evropské legislativy v České republice, mi to připadá naprosto skandální, speciálně v pozici českého premiéra, který s tím má osobní problém," řekl.

"Doporučila bych panu premiérovi, aby vážil slova. Takováto zásadní obvinění, která jsou naprosto lichá, vzbuzují ve společnosti určité napětí. On by měl být ten, který ho naopak bude uklidňovat, ne vyvolávat. Není to nic, co by si měl být z pozice premiéra schopen dovolit ke svým kolegům politikům, nebo ke komukoliv jinému," řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Zdechovský dodal, že chování českých úřadů k europoslancům při přípravě mise nebylo standardní. "Opakovaně jsme čelili, včetně Moniky Hohlmeierové, různým výhružkám a náznakům, že na tu misi nemáme jezdit," uvedl.

Podle Hohlmeierové se původně měli europoslanci sejít i s Babišem a ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (za ČSSD). "Krátce před odjezdem do Prahy jsme obdrželi informaci, že nejsou ochotni s námi hovořit, protože jejich práce se netýká činnosti, kterou máme provádět. Takovou odpověď jsme zatím z žádné členské země a od žádného ministra nedostali," dodala.

V delegaci bylo pět členů výboru, šestým europoslancem ve skupině byl Peksa, který členem není. Skupina do Česka dorazila zjišťovat fakta o údajném střetu zájmů Babiše ve středu. Loňská zpráva auditorů Evropské komise, která se týkala dotací ze strukturálních fondů EU, konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů.

Podle zprávy Babiš stále má vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Možným premiérovým střetem zájmů se týkal i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno. Babiš v minulosti obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítl a označil ho za politickou záležitost.