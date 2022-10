V Brně ODS našla kompromis k vládnutí s ANO. Vytvoří širokou koalici sedmi stran

Zatímco v Praze pořád zástupci koalice Spolu prohlašují, že chtějí vládnout s Piráty, a nikoli s hnutím ANO, v Brně se v pondělí strany dohodly na spolupráci. V druhém největším městě vytvoří koalici sedmi stran, která bude mít 46 zastupitelů z 55. Brněnští lidovci a Piráti přitom ještě před týdnem říkali, že preferují vládnout bez ANO.

Příští čtyři roky Brnu povládne ODS, TOP 09, ANO, lidovci, Starostové, Piráti a ČSSD. Primátorkou zůstane Markéta Vaňková z ODS. "Pokud mám být čtyři roky primátorkou, jsem přesvědčená, že jsem širokou koalicí zvolila pro Brno tu nejlepší variantu," oznámila Vaňková poté, co si všechny strany spolupráci potvrdily. Zdůvodnila ji těžkou ekonomickou situací, válkou na Ukrajině i covidovou pandemií. V opozici zůstane jen Žít Brno se Zelenými a SPD s Trikolorou a Moravany.

Pro Vaňkovou zároveň představuje široká koalice způsob, jak si obhájit spojení s ANO. Premiér a šéf ODS Petr Fiala před volbami vyzýval, aby místní organizace při vyjednávání hledaly partnery stejné jako na vládní úrovni. "Bylo zjevné, že místní politici z ODS byli pod tlakem z centra, aby koalici s ANO nedělali, tak vymysleli tento kompromis. Je to mnohem méně kritizovatelné než čistě koalice s ANO," komentoval to politolog Masarykovy univerzity a Národního institutu SYRI Lubomír Kopeček.

ODS s TOP 09 v Radě získají čtyři křesla, ANO tři a jeho brněnský lídr René Černý se stane prvním náměstkem, bude mít v gesci investice a implementaci evropských fondů. Všechny další strany budou mít po jednom radním.

Občanští demokraté by ovšem pohodlně složili většinu i bez hnutí Andreje Babiše. Stačilo by jim se spojit s lidovci, Starosty a Piráty právě jako na vládní úrovni. Jenže v posledním půl roce byly vztahy mezi KDU-ČSL a ODS dost napjaté. "Přirovnal bych to k přestřelování Pirátů a ODS v Praze," poznamenal Kopeček. Spory měly strany především kvůli novému územnímu plánu, který vypracovali lidovci, a občanští demokraté jej shodili. Obě strany se přitom zavázaly, že jej schválí.

Minulý týden to odmítali, teď na to přistoupili

Ještě minulý týden lídr brněnských lidovců Petr Hladík kvůli úmyslu jednat o koalici se všemi primátorku Vaňkovou kritizoval. Vytvoření koalice s ANO zpochybňoval. Hladík však bude novým ministrem životního prostředí a brněnští lidovci bez něj na vznik široké koalice přistoupili. Hladík se v pondělí dopoledne ani nezúčastnil společné tiskové konference.

Trojka kandidátky koalice KDU-ČSL a STAN Filip Leder (KDU-ČSL) navíc problémy mezi oběma stranami nepřiznává. "V koalici byly pouze drobné spory, žádné zásadní nehody," řekl Leder Aktuálně.cz.

Koalice KDU-ČSL a STAN bude mít v radě dva zástupce, jednoho radního pro každou ze dvou stran. Na starosti si vezmou životní prostředí a školství. Zůstávají jim tedy stejné gesce a Leder věří, že se jim podaří dokončit své projekty z minulého volebního období. Ale ve volbách byli na třetím místě, hned po koalici Společně a hnutí ANO. "V takovéto koalici dva zástupci v radě města odpovídají našemu výsledku," vysvětlil.

Trochu navíc jsou ve staronové koalici na "vládním půdorysu" ČSSD. Její lídr Jiří Oliva je velmi optimistický ohledně budoucnosti strany. "Není to o tom, kolik má strana zástupců v radě, ale o tom, jestli se dokáže prosadit," říká jediný sociálnědemokratický radní Oliva. Podle něj je v radě nejdůležitější se umět domluvit, což znázorňuje na tom, že většina stran vládní koalice bude mít jen jednoho radního. Do opozice by prý nechtěl. "V Brně je potřeba něco udělat a vzít za to zodpovědnost," odůvodňuje.

Podobně Piráti preferovali pokračování koalice, která by byla stejná jako v předchozím volebním období, tedy bez ANO a ČSSD. S Vaňkovou ale slovy jedničky jejich kandidátky Marka Lahody vyjednali výhodné podmínky.

"Budu radním a budu mít na starosti participaci a aktivní mobilitu. To znamená rozvoj cyklistické a pěší dopravy, což byla jedna z našich priorit. Také se nám podařilo domluvit, že budeme mít uvolněného zastupitele, který bude mít v gesci IT. Budeme proto schopní realizovat věci, které jsme slíbili voličům," popsal Lahoda. Přestože předtím upřednostňoval vládnutí bez ANO, považuje členy jeho brněnské organizace za profesně schopné. Také ocenil, že po kauze Stoka se organizace personálně obměnila.

Podle politologa Kopečka takto široká koalice bude mít dvě výhody. Pokud jedna z menších stran vypadne, nic se nestane. On sám odhaduje, že pokud se nějaká strana v budoucnu odtrhne, budou to právě lidovci. Druhým důvodem pak je to, že nebudou schytávat přílišnou kritiku od opozice. Jako příklad, kdy široké spojenectví hraje ODS do karet, uvedl dvojnásobné zdražování tepla v Brně. Městská firma Teplárny Brno to oznámila minulý týden. "Ustát tuhle situaci, aby to nevyvolalo velkou kritiku, může jen tato velká koalice. Je zjevné, že ti, co na tuto koalici přistoupili, to teď asi těžko budou kritizovat, protože by kritizovali sami sebe," dodal Kopeček.

Hollan: Vládnout ve Fialově městě s ANO je zklamání

Jedním z devíti opozičních zastupitelů bude Matěj Hollan (Žít Brno). Dříve aktivista, který se před osmi lety na radnici dostal mimo jiné právě díky kritice brněnských politiků. A je jasné, že on tichou opozicí rozhodně nebude. Už teď dává najevo, co si o spolupráci všech stran myslí.

"Koalice s ANO nedává smysl. Menší strany vzaly zavděk uvolněným flekem a teď se budou tvářit, že s jedním člověkem v radě budou něco dělat. Mě osobně trápí, že se tím legitimizuje hnutí ANO v takto obrovském městě, a obrovským zklamáním pro mě je, že je to Fialovo město," uvedl Hollan s odkazem k tomu, že premiér v Brně bydlí.

Fiala se k povolebnímu vyjednávání v Brně vyjádřil v pořadu televize Nova Napřímo. Vytvoření široké koalice označil za správné vzhledem k tomu, že do komunálních voleb nekandidovaly strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL společně a také budou mít větší podporu pro strategické projekty, které budou chtít v příštích čtyřech letech uskutečnit.

V Brně se širokou koalici téměř všech stran pokusil prosadit před čtyřmi lety tehdejší primátor a vítěz voleb Petr Vokřál z ANO. Tehdy se mu to vymstilo, ostatní strany jej obešly a poslaly ANO do opozice. Hladík, který byl prvním náměstkem za Vokřála a zůstal jím i za Vaňkové, to vysvětloval tak, že ve Vokřálově široké koalici by měli nedůstojnou pozici. Tentokrát jsou lidovci s nabídkou ODS spokojení.

