BIS: Placený agent s kontakty na politiky a novináře prosazoval ruskou propagandu

V Česku se pohyboval agent, který pracoval ve prospěch Ruska. Využíval k tomu kontakty mezi novináři a politiky. Za peníze prosazoval ve veřejném prostoru témata v souladu s ruskou propagandou. Plyne to z výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2021, kterou v pondělí kontrarozvědka zveřejnila. Upozorňuje v ní také na další hrozby a trendy.

"Tyto vazby využíval k nastolování proruské politické agendy, koordinaci veřejných vystoupení kontaktovaných politiků a k medializaci narativů, jež jsou v souladu se zahraničněpolitickými zájmy Ruské federace," popisuje Bezpečnostní informační služba ve výroční zprávě činnost agenta s vazbami na novináře a politiky.

Podle kontrarozvědky je agent součástí vlivové skupiny, jež díky silnému finančnímu zázemí udržovala a rozšiřovala okruh proruských novinářů a aktivistů v Česku. Ti přitom neprodukovali jen proruský mediální obsah, ale také organizovali veřejné akce ve prospěch ruské propagandy.

"Zapojeným osobám byly propláceny náklady na přípravu materiálů a v některých případech jim byly zajišťovány výjezdy do zahraničí, kde byla jejich činnost dále koordinována a kontrolována," popisuje kontrarozvědka. Je to první takový případ, na který služba od roku 2016, kdy nastoupil do jejího čela Michal Koudelka, upozornila.

Agent pro kontakt s proruskými aktivisty

V tuto chvíli není jasné, kdo zmíněným agentem byl, zda je stále aktivní a zda jeho vlivová skupina na území Česka stále působí. Lze se také jen domnívat, odkud uskupení čerpá peníze a zda jsou přímo ruského původu. BIS podrobnosti neuvádí.

Agentovi se podařilo v českém prostředí prosadit navzdory tomu, že ruská ambasáda v Praze přišla v důsledku loňského zveřejnění zapojení ruské vojenské rozvědky GRU do útoku na muniční sklady ve Vrběticích o více než 60 pracovníků. Rusům se tím omezila možnost stýkat se se zdejšími proputinovskými aktivisty, tuto agendu přebral právě zmíněný agent.

"Obdobně se na některé české proruské aktivisty obraceli zástupci ruských státních médií, aby získali tendenční stanoviska dále využitelná zejména pro potřeby ruské vnitrostátní propagandy," popisuje BIS. Podle ní také kvůli těmto aktivistům a spřízněným novinářům dochází v českém prostředí "k šíření stanovisek podporujících zahraniční politiku režimu Vladimira Putina".

Vrbětice byly podle Koudelky zlomem

Ředitel BIS Michal Koudelka se vrátil i k Vrběticím. "Při tomto výbuchu zahynuli dva nevinní lidé, občané České republiky, tátové od rodin. Došlo k miliardovým škodám a ohrožení stovek lidí žijících v okolí. Ruku v ruce s Národní centrálou proti organizovanému zločinu jsme dokázali odhalit, že za těmito výbuchy stojí ruská zpravodajská služba GRU," řekl.

4:50 "Vrbětice byly zlomem." Šéf BIS Michal Koudelka promluvil spolu s premiérem Petrem Fialou nečekaně před novináři. | Video: ČTK

Loňské odhalení ruského angažmá v této nepřátelské akci z roku 2014 podle něj znamenalo pozitivní zlom v bezpečnosti země. Z rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše (ANO) následovalo zmíněné vyhoštění diplomatů, kteří byli příslušníky ruských tajných služeb nebo na ně měli kontakt. Vláda Petra Fialy (ODS) po začátku ruské invaze na Ukrajinu zase uzavřela ruské konzuláty v Karlových Varech a Brně.

Bezpečnostní informační služba Bezpečnostní informační služba je jednou ze tří zpravodajských služeb země, jde o kontrarozvědku s vnitřním polem působnosti. Sbírá, třídí a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, demokratické zřízení a ochranu ekonomických zájmů Česka.

Vedle zbývajících zdejších služeb, civilní rozvědky a Vojenského zpravodajství, spolupracuje i se západními agenturami. BIS se zodpovídá vládě, s jejím vědomím jí může zadávat úkoly i prezident. Kabinet i hlava státu jsou také příjemci jejich informací, například v roce 2020 obdrželi od BIS 300 dokumentů. Poznatky kontrarozvědky využívá i policie i zbylé tajné služby, od BIS jich dostali předloni 350.

Veřejnou výroční zprávu vydává BIS na podzim, popisuje v ní především obecné bezpečnostní trendy. Konkrétní poznatky shrnuje utajená výroční zpráva. Roční rozpočet BIS je zhruba 2 miliardy korun, kontrarozvědka má zhruba tisíc pracovníků.

"Docílili jsme toho, že ruské zpravodajské působení z tradičních pozic nepředstavuje pro Česko zásadní riziko," poznamenal Koudelka. Jedním dechem ale dodal, že další ruští agenti v Česku působí dále pod jiným krytím. "Museli změnit metody práce a to jim zásadně ztěžuje jejich činnost," uvedl Koudelka.

Porostou operace Rusů ze zahraničí

BIS však upozorňuje, že po dramatickém personálním oslabení ruské ambasády, jež v současnosti čítá šest diplomatů, ruští zpravodajci Česko ze zřetele nepustí. Pro své operace budou jen hledat nové zázemí.

"Vzhledem k tomu, že příslušníci ruských zpravodajských služeb dlouhodobě zneužívají volný pohyb osob uvnitř schengenského prostoru, očekává BIS zvýšení ruských zpravodajských operací prováděných ze zahraničí," píše kontrarozvědka.

Akce povedou do Česka ze zemí, ve kterých si Rusko udrželo masivní diplomatickou a zpravodajskou přítomnost. Typickým příkladem pro takové státy jsou Maďarsko a Rakousko. Režim maďarského premiéra Viktora Orbána s Ruskem otevřeně spolupracuje.

Pročínský manažer z Akademie věd

Velmi aktivní byla podle dle BIS čínská politická rozvědka. Čína se kvůli loňským sněmovním volbám snažila zjistit maximum informací o vývoji zdejší politiky, povolební scénáře a jejich dopady na česko-čínské vztahy. A neváhala si k tomu zaplatit české experty a agentury, kteří by dodali analýzy a průzkumy.

Reportéři Aktuálně.cz třeba loni na konci roku rozkryli činnost China-CEE Institute se sídlem v Budapešti, jejž financuje čínská vláda. Institut vyplácí evropským akademikům za zprávy o dění v jejich zemích stovky eur. V jeho vedení zasedl i někdejší vlivný manažer Akademie věd ČR Marek Hrubec.

Hrubec v prestižní české výzkumné instituci zastřešoval nezávislý výzkum dění v Číně. Souběžně ale nahrával svými vyjádřeními čínské propagandě, v jejíž prospěch také psal texty. Akademie věd ho po zjištění Aktuálně.cz nakonec propustila.

"Vytěžování dlouhodobě kultivovaných kontaktů z akademického prostředí představuje pro Čínu cenný zdroj a přináší riziko využívání kapacit české akademické sféry pro podporu zájmů cizí moci," popisuje v obecné rovině tento trend BIS.

Aktuálně.cz také loni rozkrylo činnost neprůhledné organizace, která české vědce obesílala s nabídkou placených přednášek na čínských univerzitách. Nabízela letenku byznys třídou do Číny a ubytování v pětihvězdičkových hotelech.

Zvýšená zpravodajská aktivita Číňanů

"V České republice je sice málo početná, zato náchylná k případné mobilizaci," píše pak BIS o tom, že čínská komunistická vláda kombinací vynucené poslušnosti a vyvolávání strachu využívá krajanskou komunitu žijící v Česku pro své zpravodajské záměry. "Vytváří síť loajálních krajanů využitelných pro své vlivové operace," dodává kontrarozvědka.

BIS už v roce 2020 informovala, že čínská ambasáda v Praze ještě před vypuknutím epidemie covidu v Česku organizovala hromadné skupování roušek či respirátorů. Podle několika zdrojů Aktuálně.cz k nákupům statisíců roušek ambasáda aktivizovala zdejší krajany. Mezi nimi i vlivného muže zdejší komunity Čou Ling-ťiena, napojeného na komunistickou vládu.

Číňané se v Česku uchylují i k násilnějším operacím. Aktuálně.cz letos popsalo, že Akademie věd zaměstnala v laserovém centru čínského badatele. Ten na vzdělávacím veletrhu napadl kolegy z Orientálního ústavu, stovkám dalších poslal e-mail, ve kterém je obviňoval z nacismu. Důvodem bylo, že upozorňovali na porušování lidských práv v okupovaném Tibetu. Takové téma je v Číně tabu.

Čínské technologie jako hrozba

BIS rovněž varuje před kybernetickými hrozbami spojenými s Čínou. Nejen před hackerskými špionážními útoky, jejichž důsledky mohou mít na chod zasažených institucí dopad i několik let. V minulosti takto čínští hackeři napadli sítě ministerstva zahraničí.

"Celosvětové pronikání čínských technologií do důležitých sítí státní infrastruktury nebo vzestup čínských technologií internetu věcí lze v kombinaci s masivním sledováním internetu hodnotit jako zásadní bezpečnostní hrozbu," varuje BIS.

Stát přitom kupuje výrobky čínské technologické firmy Huawei. Západ společnost podezřívá z podílu na porušování lidských práv a ze špionáže pro pekingskou vládu. Firma vše popírá a v Česku lobbuje za zrušení zákazu podílet se na výstavbě mobilních sítí páté generace. Aktuálně.cz už popsalo, že za tímto účelem darovala miliony korun českým vysokým školám.

Podobně reportéři také Aktuálně.cz popsali, že ulice po celém Česku monitorují kamery firem Hikvision a Dahua. Zařízení jsou vybavena umělou inteligencí používanou pro monitorování Ujgurů v Číně. Západní spojenci kamery zakazují, podle nich mohou Číně sloužit ke špionáži. V Česku je pořizuje policie či armáda. Nákupy hájí s tím, že u nich čínská zařízení nemají přístup k internetu.

Podle kontrarozvědky se Čína v Česku dopouští i technologické špionáže. Čína se pokouší získat pokročilé technologie k vlastnímu využití. "Rizikem jsou v této souvislosti zejména akvizice Číny v českých společnostech a snahy o přenášení výroby do Číny," dodává BIS.

Dezinformace jako jedno z největších rizik

Do podkapitoly výroční zprávy nazvané "Činnosti ohrožující demokratické základy státu" BIS zařadila na první místo šiřitele dezinformací. "Říkáme opakovaně, že dezinformace považujeme za jedno z největších rizik pro bezpečnost České republiky. Cílí na pocity, strach určitých skupin obyvatelstva," zdůraznil Koudelka.

Kontrarozvědka uvádí, že spíše než z vnějšku koordinovaným kampaním Česko čelí domácím aktérům, kteří papouškují a dále rozšiřují především ruskou propagandu. "Dezinformátoři cílili na osoby ve zhoršené životní situaci a na nespokojené, frustrované jedince. Jednou z hlavních motivací pro ně byla vidina zisku formou příspěvků od publika," sumarizuje BIS.

Aktuálně.cz v poslední době popsalo třeba činnost nezaměstnaného třicetiletého recidivisty a invalidního důchodce s mnoha exekucemi Patrika Tušla. Loni za covidové pandemie pronásledoval zdravotníky, letos se přeorientoval na vzbuzování nenávisti vůči Ukrajincům. Nakonec skončil s kolegou Tomášem Čermákem ve vazbě.

"Potvrzuje se, že česká dezinformační scéna pragmaticky rozšiřuje svůj záběr o jakákoliv nová témata vzbuzující emocionální reakce," uvádí kontrarozvědka. Mobilizační potenciál extremistických dezinformátorů ale podle BIS loni zůstal nízký, i když se dokázali dohodnout na několika společných demonstracích.

Stroje z Česka v ruské továrně na jaderné zbraně

BIS také varuje, že v roce 2021 zaznamenala další snahy o opatření materiálů či obráběcích strojů nebo know-how pro ruský vojenský průmysl. "Sankční opatření EU proti Rusku jsou účinná a nutí ruské subjekty k hledání alternativních cest získávání zboží," shrnuje kontrarozvědka.

Reportéři Aktuálně.cz a Respektu například popsali, že továrna na ruské jaderné střely používá české stroje. Do Ruska v minulých letech doputovaly přes prostředníky. Dorazily ještě před zavedením sankcí v roce 2014, ale další komponenty Češi posílali i poté. Hájí se, že nemohou vědět, že byly k vojenskému využití.

BIS podle zjištění Aktuálně.cz také stála za operací, která zabránila ve vývozu nebezpečných chemikálií. České firmy s ruskými majiteli je směřovaly k ruské společnosti blízké ruské tajné službě FSB. Sloužit mohou i k výrobě novičoku, který Kreml používá k likvidaci svých kritiků. Ve spolupráci s BIS letos provedli razii Němci, přes něž se Rusové také pokoušeli látky získat.