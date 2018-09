V boji o Hrad neuspěl, teď chce v Senátu řešit bezpečnost. Ptejte se Pavla Fischera

? Antikap - Dnes 10:17 Patříte mezi horlivé zastánce našeho členství v NATO.



To jste nikdy nezapochyboval o tom, co je tento pakt vůbec zač? Jaké válečné zločiny má za sebou, od teroristické Operace Gladio po protiprávní bombardování Srbska v roce 99? Jste si jist, že by nás tento pakt dokázal ochránit před nástupem jakýchsi totalitních sil, když tak nikdy neučinil v případě Turecka, Maďarska, Polska, o fašistickém Řecku a Portugalsku nemluvě?