Zemřel Jiří Navrátil, bojovník proti nacismu a politický vězeň. Oddanému skautovi bylo 93 let

před 51 minutami

Objevují se lidé, kteří chtějí sjednocovat národ, ale ve jménu čeho? Už Masaryk říkal, že v každém národě je patologická sedlina, říká Jiří Navrátil. | Video: Martin Veselovský | 16:26

Bývalý politický vězeň a skautský činovník Jiří Navrátil v pondělí ve věku 93 let zemřel. Byl členem protinacistického odboje, více než deset let strávil v komunistickém vězení a uranových dolech. Od třicátých let byl členem Junáka a až do současnosti byl jeho místostarostou. V roce 2002 mu světové skautské ústředí udělilo nejvyšší vyznamenání.

Praha – Ve věku 93 let v pondělí zemřel bývalý politický vězeň a skautský činovník Jiří Navrátil. Byl členem protinacistického odboje, komunisté ho věznili v uranových dolech. Po revoluci se podílel na obnově skautského hnutí, v 90. letech byl jeho starostou a do současnosti místostarostou. Spolek Junák – český skaut – o úmrtí Navrátila informoval na své facebookové stránce. Skauti v neděli večer rozsvítí za svého "bratra" svíčky, svolávají se v Praze, Brně i na dalších místech.

"V životě Jiřího Navrátila se odrážejí dějiny českého národa i českého skautingu. Byl vzorem a inspirací nejen pro skauty a skautky, ale i pro jejich vedoucí. Do poslední chvíle komentoval společenské dění, byl aktivní ve výchově skautských vedoucích a překvapoval svou schopností přirozeně překonávat generační rozdíly," řekl starosta Junáka Josef Výprachtický.

Navrátil se narodil v roce 1923, od 30. let byl členem Junáka. Působil v protinacistickém odboji, byl spolu s dalšími skauty vyslýchán gestapem a zapojil se do Pražského povstání v roce 1945. V únoru 1948 se zúčastnil pochodu studentů na Hrad a následně byl vyhozen z právnické fakulty.

O rok později byl zatčen za podíl na pokusu o státní převrat a odsouzen pro velezradu. Vystřídal řadu vězení a uranových dolů, propuštěn byl při amnestii v roce 1960. Už od konce války byl činný ve skautských funkcích. V letech 1968 až 1970, kdy byl skauting v Česku povolen, byl členem náčelnictva Junáka – českého skauta, v roce 1992 byl zvolen starostou. Místostarostou spolku, který má přes 50 tisíc členů, byl do současnosti. V roce 2002 mu světové skautské ústředí udělilo nejvyšší vyznamenání.

autor: ČTK