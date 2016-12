Foto: Prošlo tudy 65 tisíc vězňů. Zbytky komunistického pekla u Jáchymova

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Je to šedesát let, kdy desítky tisíc politických vězňů ve štolách u Jáchymova kutalo uran na výrobu sovětských jaderných zbraní. Co zbylo z jáchymovského pekla do dneška? Před koncem roku tuto dříve publikovanou galerii znovu nabízíme čtenářům v repríze.

Rovnost, Svornost, Bratrství – to jsou tři jména z deseti koncentráků, které po válce posloužily k vyrabování bohatého ložiska uranu v okolí Jáchymova. Za necelých dvacet let tudy prošlo na 65 tisíc vězňů komunistického režimu, aby v nelidských podmínkách dobývali uran pro výrobu sovětských atomových zbraní. Stovky jich to stálo život. Další tisíce z nich si následky nesli až do smrti. Z deseti táborů nucených prací zbyly jen trosky. Někde se nenávratně rozpadají, jinde je na památku znova staví.

autor: Ludvík Hradilek