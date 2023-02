Tohle nikdo z nás nezažil, říkají čeští hasiči z Turecka. Najít živé už by byl zázrak

Již sedm dnů nepřetržité práce má za sebou český hasičský tým USAR, který se specializuje na vyhledávání lidí v sutinách. Po zemětřesení, které si v Turecku a Sýrii vyžádalo už 36 tisíc mrtvých, pomáhají odklízet trosky a vyprošťovat zavalené lidi. V pátek se jim podařilo zachránit dvě ženy. Šance, že najdou ještě někoho živého, je týden po zemětřesení minimální.

"Nikdo z nás tohle nezažil. Máme za sebou Bejrút (výbuch v libanonské metropoli v roce 2020, pozn. red.), tornádo na Moravě, ale nic z toho se ani v nejmenším nepřibližuje tomu, co se děje tady," vysvětloval v pátek přímo z Turecka jeden z kynologů. Součástí USAR týmu jsou totiž kromě hasičů například také statici, lékaři i psi.

Právě Terezka, Bart a Yetti, psi vycvičení na hledání zavalených osob, jsou důležitou součástí týmu. Pomocí svého čichu dokážou označit místa, kde se nacházejí lidé. "Reagují na lidský pach s příměsí kysličníku uhličitého. Samozřejmě je možnost, se pes zmýlí, není to stroj," uvedl kynolog.

Český tým v pátek oznámil, že se mu podařilo ze sutin domu v tureckém Adiyamanu vytáhnout dvě živé ženy ve věku 17 a 47 let. Další ženu se podařilo zachránit feně Terezce, která na jednom ze suťovišť ucítila člověka.

"Toto místo jsme označili. Vzhledem k tomu, že jsme neměli v dané chvíli potřebné síly a prostředky, abychom začali s vyprošťovacími pracemi, informaci jsme předali zdejším silám. Těm se podařilo vyprostit živou osobu," popsal velitel Jiří Němčík.

"Přesvědčili jsme se, že zázraky se dějí," řekl Němčík. Na další zázrak ale čeští hasiči od té doby čekají, i když v nepřetržitém režimu se střídáním po šesti hodinách dál pracují. Kromě dvou přeživších se jim podařilo vyprostit přes 35 těl.

Český tým momentálně zasahuje na jednom ze sektorů s hasiči ze Spojených států a Bangladéše. "Budeme zde pracovat zřejmě ještě dva dny. Na daném místě neustále hoří, požár výrazně komplikuje situaci. Místní hasiči mají jen omezené možnosti," řekl v pondělí ráno mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Ještě před příjezdem českého týmu tam zachránili tři živé lidi. Podle odhadů by zde mělo být zasypaných ještě dalších padesát lidí. Šance, že by někdo z nich byl živý, už není vysoká. Jak ale ukázaly záchranné akce na jiných místech, zcela vyloučené to není.

🐕 🐕‍🦺 Nasazení našich kynologů na pracovišti polských kolegů bylo z pozice psů úspěšné, všichni tři vyslaní psi (Terezka, Bart a Yetti) označili na stejném místě možnou přítomnost živého člověka. Polští záchranáři na základě označení zahájili vyprošťovací práce. pic.twitter.com/Wz4sjYAoXC — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) February 12, 2023

Agentura Anadolu uvedla, že v pondělí se podařilo po 170 hodinách vyprostit z trosek pětipatrové budovy živou ženu ve městě Islahiye, o pár hodin později ve městě Adiyaman dokonce šestiletou holčičku. Jinde záchranáři během pondělí vyprostili i pětatřicetiletého muže a sedmdesátiletou ženu.

Naděje na nalezení přeživších se ale s postupujícím časem výrazně snižuje. Situaci komplikují i mrazivé teploty, které v noci klesají až k minus šesti stupňům Celsia. "Typická reakce těla na hypotermii je třes a ten vyžaduje kalorie. Pokud ale člověk nemá několik dní potravu a je vystaven nízkým teplotám, podlehne podchlazení rychleji," uvedla Stephanie Lareauová z univerzity v americké Virginii.

Podle Eduarda Reinosy z Mexické národní autonomní univerzity je po devíti dnech od přírodní katastrofy téměř nulová šance, že by ještě někdo žil pod troskami budov.

Video: Záběry z dronu na následky zemětřesení v turecké provincii Hatay (10. 2. 2023)