Úřednice vyvedla z pražského podniku miliony korun, brala za to úplatky, píše žalobce

Úřednice podniku Lesy hlavního města Prahy brala úplatky za to, že tajně dohazovala zakázky svému známému. Plyne to z obžaloby, kterou Aktuálně.cz získalo. Soud se případem začne zabývat v lednu. Úřednice podle státního zastupitelství manipulovala soutěže v průběhu tří let. Více než desetinu hodnoty získaných zakázek jí známý vrátil na úplatcích, stojí v obžalobě.

Lesy hlavního města Prahy spravují 2900 hektarů lesa (jde o plochu 650 Václavských náměstí), starají se o 155 kilometrů lesních cest a 300 kilometrů potoků. Na starost mají také více než sto rybníků a nádraží. Naprostá většina pražské přírody spadá právě pod tento podnik, jenž ročně hospodaří s částkou přes 300 milionů korun. Část z těchto peněz však podle obžaloby z podniku nelegálně vyvedla nyní už bývalá úřednice Alice C. V podniku měla na starost menší zakázky, oslovovala uchazeče o účast v soutěžích či seděla v komisi, která hodnotila nabídky. Související Otřes na univerzitě. Děkanka manipulovala zakázky ministerstva obrany, píše žalobce Jenže v pěti případech postupovala podle státního zastupitelství tak, že před nadřízenými jen předstírala kontaktování zájemců o soutěž. Ve skutečnosti o zakázce informovala jen známého, který ji nakonec získal. Takto mu podle obžaloby vyplatily Lesy hlavního města Prahy na zmanipulovaných soutěžích 2,8 milionu korun. O dodavateli rozhodovala sama "Tímto způsobem zcela popřela smysl poptávkového řízení. Eliminovala možnost soutěže vícero subjektů, kterou v rámci posuzování nabídek v hodnoticích komisí, v nichž sama zasedala, jen předstírala pomocí fiktivně vytvořených nabídek dalších subjektů a o dodavateli rozhodovala sama a bez vědomí zaměstnavatele," stojí v obžalobě. Zakázky díky ní takto získával podnikatel Václav K., který je druhým obžalovaným v kauze. On byl tím, koho úřednice na zakázky skutečně upozorňovala. Poprvé se tak podle obžaloby stalo v létě 2018. Tehdy Lesy hlavního města Prahy poptávaly odborné zahradnické práce na vrchu Petřín. "O tomto poptávkovém řízení informovala jako jediného dodavatele spoluobviněného, přičemž zaměstnavateli deklarovala řádné splnění oslovení tří potenciálních dodavatelů prostřednictvím fiktivního e-mailu, který však zbývajícím subjektům neodeslala," popisuje obžaloba. Související "Nekecáme, makáme." Důstojník armády psal zakázky na míru firmě, v níž skrytě působil Stejný postup podle státního zastupitelství použila na další čtyři zakázky, poslední měla zmanipulovat v lednu 2021. V nich se hrálo o další zahradnické práce na Petříně či odbornou péči o blízkou zahradu Kinských na Smíchově. Jak stojí v obžalobě, úřednice od Václava K. "jako smluvenou odměnu za to, že byl vybrán jako dodavatel, přijala 370 200 korun". Úřednice už v podniku nepracuje Na oba podalo obžalobu Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 10 letos v září. Úřednice a podnikatel se shodně zodpovídají ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Hlavní líčení má odstartovat v druhé polovině ledna příštího roku. Jak redakci sdělil šéf žalobců Prahy 10 Richard Houdek, obžaloba ani pro jednoho vězení nežádá. Pro Alici C. navrhuje tři roky se zkušební lhůtou čtyř let, pokutu 200 tisíc korun a zákaz působení ve veřejné správě. "Obviněnému je pak navržen trest 2,5 roku podmíněně odložený na tři roky a peněžitý trest 200 tisíc korun," popsal Houdek. Související Korupce na ministerstvu za Tomanovy éry. Obžalujte je, navrhuje elitní útvar policie Lesy hlavního města Prahy o kauze vědí. Omezily se však na jediné vyjádření, že Alice C. už u nich nepracuje. "Pracovní poměr jí byl ukončen na podzim roku 2022," sdělila mluvčí podniku Petra Fišerová. Aktuálně.cz se snažilo obžalovanou úřednici kontaktovat, ale měla vypnutý telefon. Protože však dojde na hlavní líčení, vinu odmítá. Václav K. patří mezi dlouhodobé dodavatele služeb Lesům hlavního města Prahy. Získal podstatně více zakázek, než mu podle obžaloby Alice C. přihrála. Celkem získal 45 zakázek za celkem 21 milionů korun, na poslední dosáhl loni v březnu. Pak už se jím začala zabývat policie. Ani s podnikatelem se redakci nepodařilo spojit.