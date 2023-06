Poslankyně: Když to nebude manželství, diskriminace stejnopohlavních párů zůstane

Poslanecká sněmovna začala opět probírat návrh na manželství stejnopohlavních párů. Pokud by do druhé hodiny odpolední, než začnou interpelace, domluvili všichni poslanci, měla by sněmovna rozhodnout o tom, zda návrh postoupí do dalšího čtení. "Toto je pro nás nyní priorita," říká poslankyně STAN Barbora Urbanová, která stejnopohlavní sňatky podporuje.

3:06 Poslankyně STAN Barbora Urbanová je přesvědčena, že manželství pro všechny projde prvním čtením. Obává se ale toho, co bude s návrhem dál. | Video: Radek Bartoníček

Posunutím návrhu do druhého čtení ale začne teprve skutečný boj o to, zda v budoucnosti poslanci manželství pro stejnopohlavní páry podpoří. Jak nedávno ukázalo Aktuálně.cz, většina poslanců je zatím proti takovému návrhu. Větší šanci na schválení by měl kompromis, podle kterého by se stejnopohlavním párům dala stejná práva jako klasickým manželům, ale jejich svazek by nebyl manželstvím. Související Manželství pro všechny má jen malou šanci. Poslanci jsou proti a řeší kompromis 6:47 Něco takového ale odmítají zástupci LGBT lidí i příznivci zákona z řad poslanců. "Pokud se to bude jmenovat jinak, tak to je pořád diskriminace nějaké skupiny obyvatel," říká Urbanová. Zároveň kritizuje přístup některých poslanců, kteří odmítají sdělit veřejně svůj názor na toto téma. Když je například oslovilo Aktuálně.cz, bylo takových poslanců několik desítek. A to hlavně z klubů ANO a ODS. Čtvrteční polední debata se velmi podobá obdobným dřívějším situacím ve sněmovně. Vystupují jak příznivci, tak odpůrci manželství a sdělují stanoviska, která už mnohokrát na parlamentní půdě zazněla. Probírání zákona totiž začalo už v minulém volebním období, kdy bylo pro manželství mnoho tehdejších poslanců. Jenže odpůrci návrhu zabránili hlasování o schvalování, takže s novým volebním obdobím musí začít kolečko projednávání opět od úplného začátku.

