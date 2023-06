Projdou ve sněmovně stejnopohlavní sňatky? Rozhodnou poslanci ANO, ukazuje analýza

Od konce května se poslanci dohadují o manželství pro všechny. Další jednání se chystá na tento týden. O tom, zda stejnopohlavní páry budou moct uzavřít sňatek, rozhodnou podle průzkumu Aktuálně.cz především poslanci ANO. Jejich názory nejsou jasné, navíc jde o nejpočetnější poslanecký klub. Pro novelu občanského zákoníku, který sňatky povolí, musí hlasovat nejméně polovina přítomných poslanců.

Kromě průzkumu mezi poslanci deník Aktuálně.cz vypracoval analýzu založenou na jejich dřívějších výrocích. Analýza zohledňuje především to, jak se vyjadřovali v posledních pěti letech v médiích či na svých profilech na sociálních sítích. Přihlíží také k tomu, jak o zrovnoprávnění sňatků lidí stejného pohlaví hlasovali v roce 2021, kdy se novela naposledy projednávala, či zda dříve byli pro uzákonění manželství výhradně jako svazku muže a ženy.

Podařilo se tak odhadnout, jak se pravděpodobně chystá hlasovat 153 poslanců, tedy přes tři čtvrtiny sněmovny. Z analýzy vychází, že proti stejnopohlavním sňatkům je 100 poslanců, hlasovat pro návrh jich zřejmě bude 53. Názor 47 poslanců zůstává nejasný.

K podpoře stejnopohlavních párů se v průzkumu redakce přihlásilo pouze sedm poslanců ANO a dva z ODS. Nejsilnější vládní strana tvoří druhý největší klub a podle předchozích vyjádření její zástupci úpravu příliš nepodporují. Dohromady mají dva nejsilnější kluby 105 křesel, tedy více než polovinu dvousetčlenné sněmovny.

Podle dřívějších prohlášení je většina klubu ODS spíše proti. Dvacet ze 34 jeho poslanců se v minulosti vyjádřilo proti sňatkům stejnopohlavních párů. K jejich uzákonění se zatím nekloní ani zástupci ANO. Pouze 11 ze 71 se v minulosti vyjádřilo pro. Podle analýzy není jisté, jak bude hlasovat 24 poslanců klubu. Právě tyto hlasy mohou rozhodnout.

Ze všech stran zastoupených v dolní parlamentní komoře se jednoznačně pro vyjádřilo 48 poslanců. Odpověděli tak v průzkumu Aktuálně.cz. Pokud by velká část nerozhodnutých členů ANO hlasovala pro, návrh by měl šanci na schválení.

Nejvíce se proti sňatkům osob stejného pohlaví staví KDU-ČSL, která má 24 křesel. Deset poslanců sdělilo, že budou proti, pro se nevyjádřil nikdo. Na základě dřívějších vyjádření bude pravděpodobně v hlasování nesouhlasit většina klubu. "Manželství pro všechny je lež. Nic takového není a nikdy nebude. Může být manželství pro stejnopohlavní páry. Vždy ale s nějakým omezením. Bude se zjišťovat sexuální orientace adeptů na takový svazek?" uvedl například lidovecký poslanec Ondřej Benešík. Proti je i většina hnutí SPD.

Stejnopohlavní svazky se naopak těší podpoře hnutí STAN, ve kterém se z 33 poslanců vyjádřilo pro 27. Pro jsou i Piráti, kteří jsou ve sněmovně čtyři. "Samozřejmě budu hlasovat pro. Nevidím důvod, proč bychom měli stejnopohlavním párům upírat stejná práva, stejné jistoty. Navíc to pomůže spoustě už existujících rodin," uvedla například Pirátka Klára Kocmanová. Pro je i polovina čtrnáctičlenného klubu TOP 09.

Lidé stejného pohlaví by podle novely měli v manželství stejná práva jako nyní žena a muž. Jde o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové a lesby vstupovat nyní, by prakticky zaniklo.

Ve sněmovně čeká také návrh na ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Strany nechávají poslancům volné hlasování. Obě předlohy sněmovna projednávala už v minulém volebním období. K závěrečnému hlasování o nich se ale nedostala.