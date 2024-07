Navrhněte dvě jména na eurokomisaře, žádá von der Leyenová. Vláda trvá na Síkelovi

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtečním doručeném dopise žádá o předložení jmen dvou kandidátů na eurokomisaře za každou zemi do 30. srpna, uvedl český úřad vlády na síti X. Kabinet přitom ve středu rozhodl, že do komise navrhne pouze jednoho kandidáta, ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN). O rozhodnutí vláda informovala kabinet šéfky Evropské komise ve středu.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve středu odmítl, že by měl od von der Leyenové požadavek, aby země nominovala muže i ženu. Nepochybně bude tendence, aby byli muži a ženy v komisi zastoupeni rovnoměrně, což je přirozené a správné, dodal. "Teď jsme se dohodli, že z hlediska kandidátů, jejich kompetencí, zkušeností a šancí na získání portfolia je nejlepší strategie, když budeme mít jednoho," řekl.

O nominaci dvou kandidátů s ohledem na dřívější rozhovory se šéfkou komise usilovali vládní Starostové a nezávislí (STAN). Vládě navrhovali kromě Síkely také europoslankyni Danuši Nerudovou. "Jsem rád, že jeden z našich nominantů získal podporu koalice, byl bych raději, kdyby ji získali oba," uvedl ve středu předseda STAN a vicepremiér Vít Rakušan. Bylo by to podle něj výhodnější při vyjednávání.

Úřad vlády na síti X uvedl, že ve čtvrtek obdržel dopis von der Leyenové, ve kterém děkuje za zvolení do dalšího období v čele Evropské komise. "Dopis obsahuje i přání na předložení dvou jmen kandidátů na eurokomisaře za každou zemi do 30. srpna. Česká vláda plně v souladu s platnými smlouvami včera (ve středu) rozhodla o nominaci ministra Síkely," uvedla Strakova akademie. Doplnila, že o tom informovala kabinet šéfky Evropské komise ještě v době zasedání vlády.

Úřad vlády podotkl, že dosud se vyjádřilo 11 ze 27 zemí a ve všech případech dostal nominaci jen jeden kandidát. Každý ze členských států EU má v komisi jednoho zástupce. Německo zastupuje von der Leyenová, Estonsko pak bývalá premiérka Kaja Kallasová, která získala podporu prezidentů a premiérů zemí EU pro pozici šéfky unijní diplomacie.

"Stejně jako v minulém mandátu mám v úmyslu představit kolegium komisařů, ve kterém bude rovnocenné zastoupení obou pohlaví," stojí v dopisu, který šéfka Evropské komise zaslala ve čtvrtek ráno jednotlivým členským státům. "V této souvislosti a v souladu s vašimi vnitrostátními pravidly bych vás ráda požádala, abyste navrhli dva kandidáty, včetně kandidátky-ženy. Tento proces se na vás nevztahuje, pokud navrhnete úřadujícího člena komise," dodala. Již po svém zvolení předsedkyně Evropské komise oznámila, že má v plánu začít se s jednotlivými kandidáty scházet od poloviny srpna.

Slovensko už na eurokomisaře například opětovně nabídlo Maroše Šefčoviče a Lotyšsko pak Valdise Dombrovskise. Francouzský prezident Emmanuel Macron již oznámil, že chce znovu nominovat Thierryho Bretona, který dosud platil za "superkomisaře" s dohledem na rozsáhlou agendu a tři generální ředitelství.

S novým jménem přišla například finská vláda, která nominovala dlouholetou europoslankyni Hennu Virkkunenovou. Švédsko vysílá do Bruselu současnou ministryni pro evropské záležitosti Jessiku Rosswallovou, Irsko pak bývalého ministra financí Michaela McGratha a Slovinsko někdejšího šéfa slovinského Účetního dvora Tomaže Vesela.

Právě Irsko bylo rovněž jednou z prvních zemí, která se ohradila vůči přání šéfky unijní exekutivy získat od členských států dvě jména. Irští představitele se několikrát nechali slyšet, že jejich nominace bude jen jedna, protože na to mají jako členský stát právo a žádné zakládající smlouvy EU nevyžadují, aby byli kandidáti na eurokomisaře dva.

Europoslanec ODS Alexandr Vondra podotkl, že žádná právní povinnost nominovat dvě osoby neexistuje. "Je to jen přání autorky dopisu. A pokud usiluje o genderovou rovnováhu v Evropské komisi, tak je zcela přirozené respektovat rovnováhu u národních nominací. Deset let zastupovala Česko v Evropské komisi žena, tak je nyní na místě, aby to byl muž," míní. Eurokomisařkou za Česko je od roku 2014 Věra Jourová.

Podle šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové dopis zpochybňuje, že by byl Fiala v těsném kontaktu se šéfkou Evropské komise ohledně silného portfolia pro Česko. "Nic míň než prostý počet kandidátů za Česko už vyjednat nejde. Světový lídr z ODS nedokázal ani to," napsala na síť X.