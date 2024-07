Kandidátem na příštího českého eurokomisaře je ministr průmyslu a obchodu Síkela

Vládním kandidátem na příštího českého eurokomisaře je ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Kabinet ho vybral jednomyslně na středečním zasedání, řekl novinářům po jednání premiér Petr Fiala (ODS).

Síkela podle Fialy dlouhodobě prokazuje své kompetence a při českém předsednictví ukázal, že dokáže řešit problémy na evropské úrovni. Je to relevantní kandidát s prokázanou praxí ze soukromé sféry i politiky, doplnil premiér.

Hnutí STAN navrhovalo vládě kromě Síkely také nově zvolenou europoslankyni Danuši Nerudovou, Piráti navrhli bývalého europoslance Marcela Kolaju. "Snažíme se dosáhnout portfolia, které bude silné, kde bude mít komisař za ČR skutečné pravomoci. Jsme přesvědčeni, že Jozef Síkela je tím pravým kandidátem, který může takové portfolio získat a spravovat," řekl Fiala.

Premiér nyní předloží nominaci sněmovnímu evropskému výboru. Poté ji definitivně schválí vláda, uvedl. Po příslušných procedurách na evropské úrovni, které zahrnují slyšení před výbory, by mohl Evropský parlament hlasovat o celé komisi v druhé polovině října, aby mandát komise začal 1. listopadu, doplnil Fiala.

Jako o možném nástupci Síkely ve vládě se dosud nejčastěji hovořilo o poslanci Lukáši Vlčkovi (STAN). Fiala v úterý serveru Blesk.cz řekl, že v případě definitivního schválení Síkelovy nominace by kabinet situaci vyřešil rychle. Do listopadu je podle něj navíc dost času se na změnu ve vládě připravit.

Síkela (57) před nástupem do vlády přes 30 let působil v bankovnictví ve střední a východní Evropě. V letech 2010 až 2015 byl generálním ředitelem Slovenské spořitelny, později se stal členem představenstva Erste Group. Představenstvo opustil v roce 2019, poté do konce roku 2020 pro skupinu pracoval jako externí poradce.