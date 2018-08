Úniky informací, propojení s politiky. GIBS se musí změnit, pak může fungovat, píše její budoucí šéf

Radim Dragoun, který se má stát novým šéfem GIBS, chce útvar vyšetřující trestné činy policistů změnit. Šest let od svého vzniku podle něj inspekce ve své práci příliš neuspěla.

Praha - Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), která vyšetřuje trestné činy policistů a hasičů, zřejmě čekají výrazné změny. Okresní státní zástupce v Lounech Radim Dragoun, který se má stát budoucím ředitelem, ve středu předstoupí před poslance a přednese jim svou vizi, jak zlepšit práci inspekce. Dokument, který obsahuje Dragounovu vizi o dalším fungování GIBS, má Aktuálně.cz k dispozici.

Dragounovu nominaci na post nového šéfa inspekce, kam jej navrhl premiér Andrej Babiš (ANO), ve středu ji budou posuzovat zákonodárci v bezpečnostním výboru a následně v komisi pro kontrolu GIBS, kteří se kvůli tomu sejdou v obědové pauze při mimořádném zasedání sněmovny k důchodům.

Dragoun inspekci kritizuje za to, že ani po šesti letech od svého vzniku není ve své práci příliš úspěšná, a chce to změnit. "Pokud jde o negativní poznatky k činnosti GIBS, nejčastěji je zmiňováno propojení bývalého vedení s politickou sférou. Dále jsou zmiňovány úniky informací," vyjmenovává Dragoun několik příkladů. Na dalších místech vidí jako problém různé procesní chyby nebo neochotu inspekce dlouhodoběji rozpracovávat trestnou činnost.

Dragoun má do čela GIBS nastoupit poté, co na začátku května po nátlaku Babiše odešel Michal Murín. Kromě premiéra činnost inspekce kritizovali státní zástupci, kteří mají výtky zejména k vzájemné spolupráci.

V tom Dragoun se svými kolegy souhlasí. "Jako zásadní se jeví spolupráce se státními zástupci, kterou je nutné zásadně změnit. Je potřeba zlepšit komunikaci a zkvalitnit formy spolupráce," podotýká ve své vizi.

V otázce, nakolik těsné mají být kontakty inspektorů s žalobci, se oslovení poslanci bezpečnostního výboru rozcházejí. "Špatná komunikace mezi GIBS a žalobci je dlouhodobý problém," přitakává místopředseda výboru pro bezpečnost Jiří Mašek (ANO), který se již s Dragounovými návrhy seznámil.

Možný problém v tom naopak vidí František Vácha z TOP 09, podle nějž má být GIBS co nejvíce nezávislá. "Kritizuje se to, že bývalý ředitel Murín byl odvolaný i na základě tlaku státních zástupců. Nedokážu odhadnout, jak moc by měl být vztah se státním zastupitelstvím úzký. Otázka ale je, aby nepřevážila složka státního zastupitelství nad GIBS, a útvar se tak nestal na žalobcích vlastně závislým," vysvětluje Vácha, který ale Dragouna považuje za kvalitního kandidáta.

Chválí ho například za nápad více propojit centrálu GIBS s odděleními v krajích a za důraz na další vzdělávání inspektorů, z nichž někteří se mají do budoucna specializovat na různá odvětví kriminality (drogy, kyberkriminalitu nebo finanční trestnou činnost), protože v současnosti mají příslušníci GIBS většinou všeobecné zaměření.

Vácha vidí v navržených změnách v GIBS ještě jednu problematickou pasáž. Dragoun chce otevřít debatu, zda by inspekce měla mít specializovaná pracoviště, například vlastní sledovací týmy. Podle něj by sledování a odposlechy mohl zajistit třeba policejní Útvar zvláštních činností a uvolnění inspektoři by se pak mohli více věnovat vyhledávání pachatelů a trestných činů.

"Nejsem si jistý, že je to strategicky správné," říká Vácha s tím, že by se GIBS musela spoléhat na policisty, které může případně vyšetřovat. Došlo by tak k většímu propojení a omezení nezávislosti GIBS.

Naopak Mašek by v tom problém neviděl, protože na některých případech už GIBS a policie spolupracuje. "Velmi často GIBS pro sledování v regionech používá policisty s místní znalostí, takže se to skutečně někdy překrývá a je to výhodné, když má někdo velmi detailní znalost místního prostředí," kontruje poslanec ANO.

Budoucí šéf GIBS Dragoun chce navíc s spolupracovat i s dalšími složkami policie při operativě a vyhledávání trestné činnosti.

"Spolupráce musí probíhat oboustranně v zákonném rámci na bázi vzájemné důvěry a spolupráce, kdy se GIBS nebudou obávat slušní policisté, ale policisté dopouštějící se trestné činnosti," píše Dragoun.

Jako zásadní problém vidí i to, že inspekce nemá elektronicky propojené trestní spisy se státním zastupitelstvím. "Současný stav GIBS není ideální, ale provedením organizačních i případných personálních změn lze v delším horizontu dosahovat velmi dobrých výsledků," uzavírá Dragoun.

Dragoun se do povědomí veřejnosti nejvíc zapsal, když před soud poslal několik soudců, které obžaloval z korupce. Čtyřiačtyřicetiletý absolvent Policejní akademie a Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni začínal v roce 1992 u policie a od roku 2006 je státním zástupcem.