Ukrajincům vstup zakázán, stálo údajně ve výloze. Fotomontáž, tvrdí majitelé obchodů

Anglicky psaný server Prague Morning ve čtvrtek na svých sociálních sítích zveřejnil fotografii dvou pražských obchodů, které měly mít ve výloze nápis "Ukrajincům vstup zakázán". Majitelé obou obchodů však Aktuálně.cz řekli, že jde o fotomontáž a zvažují, že se obrátí na policii. Mezitím se však fotka šíří po sociálních sítích a lidé přidávají obchodům špatná hodnocení v recenzích.

Prvním obchodem, ve kterém se cedule měla objevit, je prodejna punčoch u Karlínského náměstí v Praze 8. Druhým je butik s oblečením, který je ve stejné ulici jen o pár desítek metrů dál. Majitelé obou obchodů tvrdí, že fotky neukazují pravdu a cedule s takovým nápisem ve svých výlohách nikdy neměli.

"Jsem původem z Palestiny, jsem tady už skoro dvacet let. Celý Karlín mě zná. Proč bych měl mít něco proti Ukrajincům? Každá koruna je dobrá. Je jedno, jestli vám ji dá Ukrajinec, Rus, Afričan nebo Izraelec. Dokonce dávám Ukrajincům slevy, protože musí být v hrozné situaci," říká reportérům Aktuálně.cz majitel obchodu Abdel Fattah Salah.

Navíc prý sám zažil válku a tak má pochopení pro lidi, kteří nyní utíkají před válečným konfliktem. "Mám hodně kamarádů z Ukrajiny i z Ruska. Politika mě vůbec nezajímá. Je to fotomontáž, stoprocentně. Jsem z Palestiny, takže vím, co to znamená válka. Ztratil jsem v ní mnoho kamarádů i členy rodiny. Nemůžu být proti Ukrajině, je tam katastrofa," říká Salah, který obchod vlastní společně se svojí manželkou.

Salah se domnívá, že za příspěvkem může stát někdo od konkurence. Fotografii mu ve čtvrtek v poledne poslala kamarádka, on ji hned přeposlal manželce, zprávu ukazuje v mobilu. Manželé nyní společně přemýšlejí, že se obrátí na právníky. "Proč to někdo udělal, to nevím," dodává.

"Vůbec nevím, kdo to udělal"

Ve stejné ulici sídlí butik s oblečením Inside. Uvnitř je rozrušená prodavačka Lenka Vrzalová, jejíž dcera obchod vlastní. I ona se dozvěděla o fotografii zprostředkovaně, od svého zaskočeného zákazníka.

"Přišla jsem do práce v jedenáct hodin, kdy otevíráme. První zákazník, který přišel, podle přízvuku nejspíš Ukrajinec, držel v ruce telefon. Myslela jsem, že chce s něčím poradit, ale on mi ukázal fotografii a ptal se na to. Ukázala jsem mu tabuli, kterou máme venku a na kterou píšu slevy. Řekla jsem mu, že jsem teprve otevřela a navíc je na ceduli pyl, takže tam žádná tabule být nemohla. Vůbec nevím, kdo to udělal," líčí žena.

Její dcera hned dala na Instagram, že se jedná o fotomontáž. Na rozdíl od prodavače punčoch nedomnívá, že by se mohlo jednat o konkurenční boj. Neví ani, komu by mohl obchod vadit. "Začínáme. Jsme tu teprve od prosince a držíme se jen tak tak," krčí rameny. I ona společně s dcerou zvažuje, že se obrátí na policii.

Redaktoři Aktuálně.cz oslovili portál Prague Morning s žádostí o vyjádření, odpověď dosud nepřišla. Není tedy jasné, kdo portálu fotografii poskytl nebo jak vznikla. Po několika hodinách však anglicky psaný server o Praze příspěvek smazal. Mezitím ho sdíleli lidé na sociálních sítí. Někteří v reakci na to přidali na Google obchodu špatné recenze s tím, že se jim nelíbí, že do své prodejny zakazují vstup Ukrajincům.

Informaci o tom, že některé české obchody nevpouští Ukrajince do obchodů, sdílely i ruské noviny Komsomolská pravda. Ty tvrdí, že nápisy pravděpodobně reagují na údajné rostoucí počty krádeží ukrajinskými uprchlíky.

