Ukrajinské děti zažívají v Česku bezmoc. Některé ani nemluví, říká psycholožka

V souvislosti s ruským útokem na Ukrajinu do Česka emigrovaly stovky tisíc Ukrajinců. Nejčastěji přijíždějí matky s dětmi, které nedobrovolně přišly o svůj domov a musí začít nový život v cizí zemi. S úspěšnou adaptací jim pomáhá psycholožka Olena Stelmašenková, která byla sama nucena z Ukrajiny před válkou již podruhé odejít.

"Všichni ztratili bezpečné prostředí. Přichází pocit apatie, úzkost, bezmoc, chronická únava a poruchy spánku," popisuje Stelmašenková stav svých klientů po příchodu z Ukrajiny.

V roce 2023 žilo v Česku bezmála šest set tisíc Ukrajinců. Tvoří tak zde nejpočetnější skupinu cizinců. Stelmašenková do Česka přišla podruhé v březnu 2022, tedy měsíc po začátku války. Absolvovala kurz v programu STRONG, který nabízí nezisková organizace SOFA. Od té doby jej denně aplikuje a stala se i jeho lektorkou. Kurz má pomoct s adaptací do nového prostředí dětem a dospívajícím, kteří jsou zasažení válečným konfliktem a nuceným vysídlením.

Na začátku války všichni věřili, že to nebude trvat dlouho a že se brzy vrátí domů. "Panovalo takové divné ukrajinské přesvědčení, že přejdou dva nebo tři týdny a všichni pojedeme domů. Každý měl naději, že je to jen otázka času," říká Stelmašenková.

Potom ale dle jejich slov přišlo velmi těžké období a pocit beznaděje. Všem došlo, že to nebude trvat měsíc ani dva. "Další věc je, že všichni čekají na konec války, ale nikdo nechápe, že to potom bude možná ještě horší. Ani se nad tím nechci zamýšlet. Bude to katastrofa," doplňuje psycholožka s tím, že pokud člověk dokáže objektivně přijmout situaci, dá se vše zvládnout, i když to není příjemné.

Přestože měli její klienti na začátku úzkosti, deprese i poruchy spánku, dnes už mají vystudovanou češtinu, pracují v nemocnici nebo třeba v lékárně. Jeden se dostal i na gymnázium. Lze u nich tak mluvit o úspěšné adaptaci. Z Ukrajiny ale přichází stále další lidé. Stelmašenková předpokládá, že teď jich bude víc. "Začíná zima a všichni říkají, že to bude nejtěžší zima za celou dobu. Podle ukrajinských médií teď mládež hodně odchází," říká psycholožka.

Program STRONG zahrnuje celkem deset setkání. První polovina je více psychologická. Stelmašenková si s klienty nejdříve definuje jejich silné stránky, zdroje podpory a postupně pracují na budování psychické odolnosti. "Požádala jsem klientku, aby nakreslila na papír sebe a kolem kamarády, které si našla. Neměla tam žádného živého člověka, jen oblíbenou hru," vysvětluje proces Stelmašenková a dodává, že stejná klientka prošla po dvou letech úspěšnou adaptací a dnes už s ostatními běžně komunikuje.

Ve druhé části programu už jsou klienti zpravidla o něco silnější, je proto více poučná. Definují si různé životní cíle, učí se techniku řešení problémů, při které uvědomují, že na nějaký problém nebo náročnou situaci neexistuje jen jedno řešení, ale je jich víc, což je podle Stelmašenkové velmi osvobozující. Dále se učí dýchací a relaxační cvičení i meditaci.

Součástí programu jsou i rodiče klientů. Po každém setkání dostanou dopis, ve kterém je popsáno, co jejich děti dělaly. Stelmašenková spolupráci s rodiči vždy vítá, protože je důležité, aby od nich děti cítily podporu. Setkání jsou pak mnohem efektivnější.

"Bohužel na matkách vidím, že žijí už třetí rok v chronické únavě. Tátové přijet nemůžou, takže ženy musí zvládat péči o tři děti, domácnost, vzdělávání a práci. Je to velká zodpovědnost," uvědomuje si psycholožka. Jsou i případy, kdy musí děti z Ukrajiny odejít samy bez rodičů.

Podstatnou část života klientů tvoří i nová škola a spolužáci. Učitelé v Česku podle Stelmašenkové často nechápou, jak moc jiný přístup děti, které přišly z Ukrajiny, potřebují. Minimum, co podle ní můžou učitelé udělat, je si alespoň zapamatovat jméno dítěte. Zeptat se, jak se cítí nebo jakou má náladu. Je pro ně velmi důležité vidět, že se o ně někdo zajímá.

"Rozumím, že je to pro učitele těžké, když mají ve třídě třicet dětí. Mám klientku, která říká, že si učitelka nezapamatovala její jméno ani po roce a půl," tvrdí Stelmašenková. Dále by podle ní učitelé neměli na žáky křičet a navzájem je mezi sebou porovnávat, což často dělají i jejich rodiče. Všem učitelům doporučuje absolvovat kurz trauma respektujícího přístupu.

Kurz STRONG STRONG je program zaměřený na práci s dětmi a mládeží. Podporuje jejich úspěšnou adaptaci v novém prostředí a napomáhá ke zlepšení a udržení duševního zdraví. Nabízí konkrétní aktivity, které žákům pomáhají rozvíjet silné stránky, posilovat odolnost a schopnost zvládat stres. Program můžou aplikovat například psychologové, speciální pedagogové, učitelé, asistenti pedagogů nebo sociální pracovníci. Zájemci se mohou na stránkách Akademie SOFA přihlásit na dvoudenní školení, na kterém získají podrobný manuál pro jednotlivé lekce a materiály pro žáky. Kurz je nabízen v češtině a ukrajinštině, k jeho absolvování není potřeba psychologické vzdělání.

Stelmašenková mluví s klienty na setkáních ukrajinsky, aby se cítili bezpečně a snáz vyjádřili své pocity a prožitky. Nicméně ve chvíli, kdy mají děti klid v duši, naučí se velmi rychle i nový jazyk. Když ale trpí úzkostí a depresí, nebudou mluvit česky, rusky ani ukrajinsky. Budou mlčet. Uzavírají se do sebe a snaží se být neviditelné. Jeden z jejích klientů po příchodu do Česka nemohl ani mluvit a dnes studuje na gymnáziu.

"Cílem mojí práce je, aby si každý klient po skončení programu STRONG řekl, že je šťastný, silný, chytrý, umí se vypořádat se stresem, má před sebou fantastický život se spoustou možností. A ví, co umí, na co je pyšný, a nebojí se dělat velká rozhodnutí," přeje si Stelmašenková.

Kurz STRONG vznikl původně v USA v reakci na válku v Sýrii a s ní spojenou uprchlickou krizí. Je dostupný nejen pro psychology, ale také pro učitele, asistenty pedagoga nebo sociální pracovníky, kteří jej po absolvování mohou aplikovat stejně jako Stelmašenková.

