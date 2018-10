Ukradl Ivan Langer kolo? Za sázku nabídla Fortuna omluvu, exministr trvá na milionech

Exministr vnitra Ivan Langer chce po sázkové kanceláři omluvu a pětimilionovou satisfakci za poškození cti. Vydělává na mém zesměšnění, tvrdí.

Praha - Ve sporu exministra vnitra Ivana Langera a sázkové kanceláře Fortuna nepadl verdikt ani v pondělí. Neobvyklé sázky, kterých se soud týká, byly přitom vypsané už před třemi lety.

Pro připomenutí: sázková kancelář tehdy vypsala vypsala kurz například na to, zda bude Langer obviněn z korupce, krádeže kola či u něj policie najde sedm milionů v krabici od vína, podobně jako u exhejtmana Davida Ratha.

Fortuna tehdy bleskově zareagovala na to, že policie v říjnu 2015 bývalého čelního politika krátce zadržela a udělala u něj domovní prohlídku v souvislosti s kauzou Vidkun. Při ní olomoučtí žalobci vyšetřovali propojení policie a místních podnikatelů. Mezi obviněnými skončilo několik policistů, olomoucký hejtman a také místní podnikatel Ivan Kyselý, který je Langerův blízký spolupracovník a přítel.

Langera policie po několikahodinovém výslechu propustila bez obvinění.

"Ta firma se zapojila do té obludné mediální štvanice, hysterie a lidového odsuzování po zákroku olomouckých žalobců. Zapojili se do štvanice na mě jen proto, aby na tom vydělali peníze," uvedl Langer, který po sázkové kanceláři chce kromě omluvy i pět milionů korun jako náhradu nemajetkové újmy. Langerovi vadí zejména to, jak firma sázky prezentovala v tiskové zprávě zaslané médiím, která citace bookmakera i mluvčího Fortuny přetiskla.

Omluva nestačí

Jenže ač soud začal spor řešit už před dvěma roky, verdikt v dohledné době nepadne. Nejdřív obě strany jednaly o smíru, ale Fortuna byla svolná pouze k omluvě. Naopak Langer trval na pětimilionovém peněžním zadostiučinění.

Navíc soudkyně Kateřina Sedláková, která začala případ projednávat, mezitím povýšila na Městský soud v Praze. Nahradila ji proto kolegyně Yveta Nedozrálová. Jenže Fortuna namítla její podjatost - na Obvodní soud v Praze 1 přestoupila z Okresního soudu v Olomouci, kde sedmnáct let soudila spolu s Langerovou manželkou Kateřinou.

Městský soud v Praze ale rozhodl, že podjatá není a může případ rozhodovat.

Proces tak nyní začal zcela od počátku. Soudkyně Nedozrálová chtěla projednávání začít výslechem Langera, ale ten nedorazil. A vzápětí začala přestřelka Langerova advokáta Martina Elgera s právníkem Fortuny Radkem Schmidtem.

"V reklamě není možné jakoukoliv osobu využít takto zesměšňujícím způsobem," uvedl Elger. A připomněl, že se tehdy Langer nemohl ani veřejně bránit a veřejně komentovat pravý důvod zájmu policistů, protože měl mlčenlivost vůči klientovi, kvůli němuž byly uvedené domovní prohlídky.

Uspokojovali jsme veřejný zájem

Naopak Fortuna tvrdila, že nešlo o reklamu, ale o pouhou tiskovou zprávu. "Je zde obecná profesionální poptávka - jak se média ptají politologů, tak se ptají i sázkových kanceláří. Sázková kancelář má právo svobodně vyjadřovat svůj názor," dodal s tím, že Fortuna nemůže za to, jakým způsobem tuto zprávu média interpretovala.

"Fortuna musela reagovat na zvýšenou poptávku a medializaci uvedené věci (zadržení Langera) a reagovala tímto způsobem," vysvětloval před soudem právník firmy. A zopakoval, že Langer jako veřejně činná osoba, mezi něž se počítají i advokáti, musí snést větší míru zájmu i kritiky. A poukázal i na případ, kdy piráti ve své volební kampani použili karikaturu Jany Nečasové, nyní Nagyové, a ta se obrátila na soud, ale neuspěla.

"Můj klient nebyl nikdy stíhán jako paní Nagyová," reagoval Elger a zdůraznil, že Langer se již v roce 2010 zcela stáhl z politiky a veřejného prostoru. "Tisková zpráva spadá do definice reklamy. Má za cíl podporu podnikatelské činnosti," oponoval Elger.

Jágr ani Dalík si nestěžovali

Fortuna poukazuje, že některé jejich sázky v minulosti byly kontroverznější a objekty jejich zájmu se mohly cítit mnohem víc poškozeny než Langer.

"Když se rozešel Jaromír Jágr s Inou Puhajkovou, tak jsme dali do nabídky možnosti, zda bude chodit s Halinou Pawlowskou nebo Ivetou Bartošovou. Toho se to mohlo dotknout mnohem víc, ale on má smysl pro humor a sám s tím dál pracoval," popsal Šrain. Podle něj je navíc i důležitý kurz, který na konkrétní událost sázková kancelář vypíše. "A pokud vypíšeme například kurz jedna ku tisíci, tak tím snad dostatečně dáváme najevo, že se to nestalo," uvedl.

Podle kanceláře si nestěžoval ani Marek Dalík, u něhož bookmakeři vypsali sázky na to, zda po odsouzení uteče do zahraničí. Mimochodem: lidé si na Dalíka vsadili zhruba 400 tisíc korun. "Možnost vsadit si využilo 850 klientů, sázky jsme přijímali až do chvíle, než se pan Dalík před věznicí objevil," podotkl Šrain s tím, že kancelář vydělala zhruba deset procent. Kolik lidí si vsadilo v souvislosti s Langerem a kolik na tom vydělala, ale sázková kancelář nechtěla kvůli probíhajícímu sporu říct.

Soudí se často

Není to Langerův první spor na ochranu osobnosti. Žaloby podává často a je úspěšný. Například když bojoval proti článkům a výrokům, které ho spojovaly se zavražděným kmotrem podsvětí Františkem Mrázkem, deníku MF Dnes soud přikázal, aby se za ně Langerovi omluvil. Deník pak neuspěl ani s dovoláním u Nejvyššího soudu. Vede také několik sporů s médii o to, jak o něm informovala právě v souvislosti s kauzou Vidkun.

Soudkyně po dvouhodinovém jednání, kde především předčítala články, jež o vypsaném kurzu referovaly, odročila projednávání na leden. Při dalším líčení chce vyslechnout samotného Langera, který má také blíže specifikovat, jak konkrétně ho vypsání sázek poškodilo.