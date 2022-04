Uprchlíky v hotelech nahradí turisti, kraje chystají haly. Nebudou potřeba, říká stát

Hotely a penziony se s příchodem Velikonoc začínají plnit turisty, v době humanitární krize způsobené ruskou invazí na Ukrajinu v nich ale nouzově bydlí uprchlíci před válkou. Brzy se budou muset vystěhovat. Kraje už chystají nouzové ubytování v tělocvičnách. Vláda ale tvrdí, že nebudou potřeba, a spoléhá na to, že uprchlíky lidé vezmou do svých volných bytů.

Nové bydlení si v následujících dnech budou muset hledat desítky tisíc ukrajinských uprchlíků. Stěhovat se budou muset ti, kteří bydleli v hotelích a penzionech. Jejich majitelům začíná turistická sezona a pokoje budou potřebovat pro hosty. Už jenom proto, aby dohnali vysoké ztráty z dob uzávěr při koronaviru. Mohou sice čerpat státní příspěvek, ten ale dělá pouze 250 korun na uprchlíka za den.

V tuto chvíli poskytují hoteliéři uprchlíkům okolo 40 tisíc míst, upozorňuje Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni, který o ubytování běženců jedná se státem. Další tisíce míst však v evidenci nejsou, protože je majitelé poskytují na vlastní pěst bez státního příspěvku.

Ten ani zdaleka nepokryje náklady. "U tří- a čtyřhvězdičkových hotelů činí náklad na jedno lůžko pět set korun na den, tedy tisíc korun na pokoj," uvedl prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Ubytování pro uprchlíky koordinují kraje, těm se na jedné straně hlásí běženci, na druhé hoteliéři. Krajští úředníci tak mohou Ukrajincům nabízet volná místa. Představitelé krajů přiznávají, že je hoteliéři předem upozorňovali na časové omezení své nabídky - s příchodem sezony potřebují pokoje uvolnit pro turisty.

Příkladem může být síť hotelů Pytloun Hotels, která působí v Praze a na severu Čech. Ubytovává zhruba 70 uprchlíků, její majitel Lukáš Pytloun ale upozorňuje, že do některých poboček už míří běžní hosté. Volno zatím mají na horách, kde to ale není pro uprchlíky vhodné. Těžko se zde hledá práce, navíc chybí školy, kam by mohly docházet děti.

Tělocvičny jako nejkrajnější řešení

Hůle se obává, že po odchodu z hotelů mohou uprchlíci skončit v tělocvičnách a dalším provizorním hromadném ubytování. "Nutně hrozí, že ohromné množství lidí nebude mít kde bydlet. Bojím se, že turistické ubytovny nejpozději v červnu vypoví uprchlíkům smlouvy, aby si uvolnily kapacitu alespoň na prázdniny. Stát pak uprchlíky nacpe do tělocvičen, které jsou přes prázdniny volné," upozornil Hůle.

Že se to může stát, připouští náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík (Piráti). "Tento typ ubytování ale pro nás není prioritou, protože neposkytuje dostatečně důstojný pobyt. Pokud však nebudeme mít jinou možnost, je to varianta," uvedl. A kraje už se na tuto variantu chystají. Ve Středočeském kraji musí být každá ze 26 obcí s rozšířenou působností připravena během 24 hodin zprovoznit přístřeší pro 50 osob. Kraji by tak nabídly celkem až 1300 nouzových lůžek.

Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) zase požádal starosty, aby vytipovali tělocvičny či kulturní domy, které by k nouzovému ubytování mohly sloužit. "Zároveň chceme v Litomyšli, nedaleko střední školy, vybudovat ubytování z modulárních buněk, které by poté mohly sloužit studentům této školy," popsal hejtman.

Vláda spoléhá na solidárnost lidí

Představitelé vlády ale věří, že na nouzové řešení nedojde. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL spoléhá na to, že uprchlíci půjdou do prázdných bytů, které jim lidé solidárně nabídnou. "Máme tu mnoho nemovitostí, které by se daly využít, například domy po babičce nebo chalupy. Musíme ale lidi motivovat, aby byli ochotni dům na několik měsíců poskytnout," prohlásil.

Lidé, kteří nemovitost poskytnou, mají nárok na státní příspěvek tří tisíc korun za jednoho uprchlíka, maximálně na 12 tisíc. Do konce května by však mělo dojít ke změnám. "Neřeknu vám konkrétní částky, mělo by to ale směřovat k tomu, aby člověk, který poskytne jednu místnost, dostal méně než ten, kdo poskytne celý dům," popsal Jurečka.

Nedávno publikovaná analýza výzkumné organizace PAQ Research upozorňuje, že právě výše příspěvku hraje velkou roli v tom, zda jsou lidé ochotni své nemovitosti běžencům nabídnout. Podle analýzy má zhruba 16 procent respondentů možnost ubytovat uprchlíky, přičemž sedm procent v nemovitosti, kterou neobývají.

"Dotace jeden až jeden a půl tisíce korun na osobu a měsíc prakticky nehrají roli. Při dotaci dvou až pěti tisíc podpora výrazně roste. Jako optimum se jeví zhruba čtyři tisíce korun na jednu osobu, při které ochota ubytovat uprchlíky roste na 25 procent," stojí v analýze. Při správně nastavené výši příspěvku by podle ní mohlo být k dispozici minimálně 45 tisíc nemovitostí, což při průměrném obsazení třemi osobami znamená až 130 tisíc uprchlíků.

Jedním z odborníků, kteří ministru Jurečkovi s výší příspěvku radí, je právě Hůle. Navrhuje, aby se příspěvek na uprchlíka zvedl ze tří na čtyři tisíce korun. Dvanáctitisícový strop by ponechal, přidal by ale zvláštní kompenzace za energie spotřebované ubytovanými běženci.

Stát by měl podle něj udělat ještě další krok. Zabránit tomu, aby pronajímatelé v levnějších krajích nevystěhovali místní obyvatele a do bytu nenastěhovali uprchlíky z Ukrajiny, protože jim to přinese více peněz, než dostanou za tržní nájem. "Cílem má být získat nové byty, a ne aby se stávající uvolňovaly pro Ukrajince na úkor českých občanů," řekl Hůle s tím, že by příspěvek mohli lidé obdržet jen za byty, které byly předtím alespoň tři měsíce prázdné.

Evropská komise navíc Česku pro uprchlíky nabízí až 50 tisíc modulárních bytů, tedy prefabrikovaných jednotek, které se přivezou a na místě určení složí. "Koncept je víceméně hotový, jde jen o to rozhodnout, zda a v jakém rozměru ho použít," řekl náměstek ministra vnitra Kolářík. "Zatím to není na stole. Česko teď situaci zvládá díky využití státních i krajských kapacit a také díky velké solidaritě lidí, kteří uprchlíky ubytovávají," prohlásil Kolářík.