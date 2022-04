Kdybychom zvýšili všechny podpory, nebudeme brzdit inflaci, varuje Jurečka

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka odmítá, že by vláda nepomáhala lidem, kteří kvůli současnému zdražování spadli do těžké životní situace. Jako předseda KDU-ČSL navíc dodává, že právě jeho strana sociální problémy dobře vnímá. S premiérem Petrem Fialou ho pojí důraz na základní hodnoty, v nadsázce říká, že Fialu měli lidovci do strany přitáhnout dříve, než to udělala ODS.

Jak moc se snížila životní úroveň, o kolik hůře se lidem žije?

Na ministerstvu právě aktualizujeme mapu zranitelnosti, která nám přesně řekne, na jaké skupiny občanů dopadá nynější situace nejtíživěji. Chci mít co nejlepší analytický podklad, abychom byli schopni adekvátně reagovat a pomoci tam, kde je to skutečně třeba. Chceme se vyhýbat velkým plošným opatřením, která by nás stála desítky miliard korun a peníze pak chyběly v jiných částech rozpočtu.

Dotýká se pokles střední třídy?

Statisticky to můžu doložit v příštím týdnu, první data už ale mám. Díval jsem se na odvody na sociálním pojištění, a podle nich rostou mzdy v privátním sektoru. Když srovnám čtvrtý kvartál minulého roku a první letošního, tak mzdy opět rostly. Vidíme, že v soukromém sektoru si lidé umí říci o jejich větší růst.

Jenže spousta lidí přidáno nedostala. A mají větší rodinné výdaje než dříve.

Dovolte mi jednu poznámku. Na situaci naší rodiny vidím, že se sice nedá uspořit tolik peněz, kolik bere vysoká inflace, ale rodina je schopna na různých věcech šetřit. Vezměme si pohonné hmoty. Neříkám, že máme lidem radit: Jezděte místo 130 jen 110kilometrovou rychlostí. Ale každý, kdo někdy řídil auto, ví, že se tím dá uspořit 10 až 15 procent spotřeby.

Takže radíte jezdit efektivněji? Abyste tím lidi spíše nenaštval.

Já vím, že veřejnost od politiků nechce slyšet, aby se uskromnila. Ale i takové uskromnění může pomoci.

Rodiny se na vás nejspíš budou zlobit podobně jako důchodci po vašem čerstvém výroku, aby pracovali ještě v penzi.

Ale já to tak neřekl. Řekl jsem, že chceme v rámci změn důchodového systému vytvořit jednu věc. Motivovat seniory, kteří mohou a chtějí, aby mohli jít na nějaký částečný úvazek do práce. Jako přilepšení na důchod. Vidím ve svém okolí, jak velký zásah do psychického rozpoložení pro některé lidi znamenalo, když ze dne na den přestali pracovat. Tak jsem to říkal a myslel. Jenže z toho vznikl titulek, že podle Jurečky budou muset důchodci více pracovat.

Konkrétní problémy lidí a reakce vlády

Říkáte, kolik miliard korun jste lidem poskytli jako kompenzaci za zdražování, většinu by ale poslala jakákoliv vláda, protože jí to ukládají zákony.

To je pravda. Důležité je ale říci také to, že KDU-ČSL ještě v opozici podpořila a pomohla zavést zvýhodněný valorizační mechanismus, díky kterému se zvyšují důchody. Připomínám, že některé minulé vlády, jako třeba vláda Petra Nečase z ODS, v krizové době valorizační mechanismus upravily. To my neděláme.

Ale co byste řekl lidem, kteří namítají: Vláda by nám měla pomáhat více?

Každý politik by si přál říkat lidem, že jim dá víc. Jenže to nejsou moje peníze, ani peníze vlády. Jsou to peníze daňových poplatníků. Každý z nás, a jednou i naše děti, to budeme muset zaplatit. Když se podívám, jak nám roste dluhová služba a úrokové sazby, tak se musím zodpovídat všem našim občanům.

Námitka části veřejnosti se týká i snížení daně z benzinu a nafty. Proč platí až od června? A neměli jste ji snížit výrazněji?

Snížit daň nemůžeme obratem v legislativní nouzi. Je to součástí daňového balíčku, který jde teď z vlády do sněmovny. Zdanění pohonných hmot v Česku patří k těm nižším v celé Evropské unii. Už to, že uděláme za dva měsíce zákonnou úpravu, je extrémně krátký čas.

Ale i někteří komentáři, třeba David Klimeš z Aktuálně.cz, namítají, že vlády v Polsku a Německu pomáhají lidem více.

Tohle neberu. Pojďme se bavit o tom, ve kterých oblastech a jak pomáhají. My jsme zveřejnili výčet 74 miliard korun, kterými pomáháme domácnostem a firmám. Od ledna máme vyšší slevu na poplatníka, máme valorizované důchody, nižší silniční daň. A chystáme další kroky. (Slevu na poplatníka může využít každý, kdo měl v uplynulém roce zdanitelné příjmy. Zjednodušeně znamená, že zaměstnanci za loňský rok dostali každý měsíc od státu 2320 korun čistého navíc - pozn. red.)

Kvůli hrozbě dalšího navyšování inflace nechcete pomáhat plošně, kdo tedy může čekat vládní pomoc?

Chceme pomáhat nejvíce zranitelným skupinám. A největší zranitelnou skupinou jsou především matky samoživitelky a osoby se zdravotním handicapem. Na ně se budeme chtít soustředit.

Jak?

Usiluji o to, abychom udělali úpravu i zvýšení slev na poplatníka, hlavně na děti. Cílíme tím na lidi, kteří legálně pracují alespoň část roku. Letos bych se chtěl ještě podívat na valorizaci podpor osobám se zdravotním postižením, ať už je to příspěvek na mobilitu, či na zaměstnávání. Případně i na otázku příspěvku na péči. V některých případech se nevalorizovaly opravdu dlouho.

Co konkrétně chystáte pro rodiče?

Tam vidím tři věci. Slevu na poplatníka a hlavně slevu na děti. U těchto slev můžeme jít na poměrně velké částky. A ještě chceme překlopit slevu na poplatníka do bonusu, což by pomohlo části nižší střední třídy. Dnes si poplatník nepřeklopí slevu do bonusu, překlopí si jenom slevu na děti do bonusu. (Sleva na děti znamená, že za první dítě si rodič může odečíst z daní 15 204 korun, za další děti se částka zvyšuje. Daňový bonus jsou peníze, které člověk dostane od státu navíc, pokud je jeho daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu - pozn. red.)

Zvažujete ještě další pomoc?

Zvažuji úpravu výše rodičovské. Nechci ale střílet číslo, dokud na tom nebudeme ve vládě dohodnutí.

Vypadá to ale, že Piráti po zvýšení rodičovské volají z vlády nejvíce.

Nechci, aby to vypadalo, že máme kolem tohoto v koalici spor. Obecně se všichni shodujeme, že potřebujeme pomoct rodičům. Umím si představit kombinaci opatření, protože když uděláme jedno, zůstane množina lidí, které nebudu schopen podpořit. Jít jenom cestou zvýšení příspěvku na bydlení nebo rodičovského příspěvku, tak zase zbyde část rodičů, kteří pomoc nedostanou. Je ale jasné, že rodičům, kteří mají například pětileté, šestileté dítě, náklady narostly a je potřeba jim pomoci.

Hodně lidí si stěžuje na to, jak je složité vyplňování podkladů pro příspěvek na bydlení.

Mou snahou je to zjednodušit. Změny, které to umožní, už posíláme do sněmovny.

O podporu žádají i podnikatelé. Reagoval jste, že zvažujete kurzarbeit. Zaměstnanci by pracovali méně hodin a ušlý příjem by jim zaplatil stát. Kdy s ním přijdete?

Naše vláda stojí o sociální smír. Jedním z jeho základních klíčů je udržení nízké nezaměstnanosti. Kurzarbeit by určitě pomohl, víme, že možná až tisíce míst jsou navázány například na export do Ruska a na Ukrajinu. Chystáme ho.

Můžete být konkrétnější?

Pracujeme na konkrétních parametrech. V této chvíli vám ale nemůžu říct více, nelze zatím mluvit třeba o tom, kterých odvětví by se pomoc týkala.

Už mnoho let si lidé stěžují na byrokracii. Na to, co všechno musí člověk vyplnit, když chce pomoc od státu. Kdy se to konečně změní?

Nechci být alibista, ale zdědil jsem systém, který je nějak nastavený, navíc zákonem. Například formuláře, které požadují úřady práce. Chystáme zjednodušení u zákonů o hmotné nouzi a o státní sociální podpoře. Jakmile budou schváleny, podávání žádosti bude podstatně jednodušší. Chceme to protáhnout parlamentem ve zrychleném řízení, abychom změnu mohli udělat do dvou měsíců.

Dění kolem uprchlíků z Ukrajiny ale ukázalo, že když přijde na nejhorší, stát tolik papírů nepotřebuje.

Ano, ukrajinská krize nám ukázala, že řadu žádostí lze výrazně zjednodušit, mnohé jde dělat online. Tak jsme například nastavili žádosti o solidární dávku. Má to ještě nedostatky, ale na jejich odstranění pracujeme. Fakt se snažím byrokracii zjednodušit.

Co čeká důchodce? Podle zákona se jim už dvakrát kvůli inflaci zvedly důchody. Můžou se letos těšit na třetí valorizaci?

Troufnu si říci, že na 99 procent valorizace bude, a řekl bych, že bude asi v říjnu. Zákonné parametry pro valorizaci hovoří poměrně jasně, inflace asi nepoklesne, takže přijde zvýšení důchodů.

O kolik?

Můj odhad je, že to bude mezi 70 až 800 korunami. Týká se to všech důchodů, tedy i invalidních a vdovských.

Co zvýšení platů státních zaměstnanců? Šéf odborů Josef Středula to hlasitě žádá.

Středulovi jsme jasně řekli, že se k debatě o zvýšení platů ve veřejné sféře vrátíme, až budeme v polovině roku aktualizovat státní rozpočet. Vrátit se k tomu musíme, vnímám to i ve svém resortu práce a sociálních věcí.

Zaměstnanci vašeho resortu často poukazují na obrovské navýšení práce a malé mzdy.

Řešíme extrémně napjatou situaci na úřadech práce. Píšou mi ale také stovky lidí odjinud, třeba paní ze školních jídelen si stěžují na nízké mzdy. A mají správné argumenty. Situace pro ně není jednoduchá a já chci, abychom se k tomu vrátili.

Co znamená, že se k tomu vrátíte? Že platy zvednete?

Vůle a příslib tady je, ale potřebujeme si k tomu sednout s ministrem financí. Musíme si říct, jak vypadá reálně ekonomická situace a jak jsme schopni na ni reagovat.

Víc toho nemůžete například zaměstnancům na úřadech práce vzkázat?

Vím, že tlak na ně je opravdu velký, ale pod tlakem jsou i lidé na ministerstvu. Na úřadech práce to mají těžší o to, že se mnohdy setkávají s nepříjemným chováním některých lidí. Slíbil jsem, že část agendy budu chtít digitalizovat a práci jim zjednodušovat. V příštím roce chci také jednat o upravení tarifů. A teď jsme lidem, kteří za přepážkami řešili ukrajinské uprchlíky a energie, poslali odměny.

Debatuje se o tom, zda současná pomoc vlády stačí. Proč jste například zvýšili existenční a životní minimum jen o 10 procent, což nepokrývá skokové zvýšení inflace?

Je možné, že toto minimum ještě letos upravíme. Když ale budeme všechny podpory valorizovat o navýšenou inflaci, nebudeme inflaci nijak brzdit.

Jste pro zvýšení minimální mzdy?

Přinesu na vládu nebo koaliční radu analytické podklady a budeme se o zvýšení bavit. Ministři budou mít k dispozici data, o kolik rostou mzdy a kolik lidí má minimální mzdu. Jsem ale skeptický k tomu, že by ke zvýšení došlo ještě letos.

Přihláška do strany pro Petra Fialu

Po říjnových volbách jste řekl, že lidovci budou sociálním svědomím vlády. Daří se vám to?

Jednoznačně ano. U nás je sociální cítění větší, reprezentujeme skupinu voličů, u kterých je sociální akcent jinde než třeba u voličů ODS. Na druhou stranu i naši voliči nám dávají zpětnou vazbu, že je pro ně důležitá zodpovědnost vůči státnímu rozpočtu.

Nekopírujete ale spíš politiku ODS ve snaze udržet na veřejnosti obraz jednotné vlády? Neměli byste dávat najevo více svou odlišnost?

Určitě přijde čas, kdy takové momenty budou. Teď jsme ale v extrémně složité situaci a pro vedení země je důležité, aby vláda držela pohromadě. Každého z nás to občas svádí, abychom přišli s něčím dřív a získali tak pozornost veřejnosti. To bychom ale měli dělat v dobách, které nejsou tak vypjaté jako dnes.

Nebojíte se, že jako strana ztratíte voliče? Na rozdíl od ODS, která jde nahoru?

Představte si, kdybychom se teď začali hádat. To, že teď premiér Petr Fiala přitahuje hlavní pozornost, je logické. V krizových momentech je role lídra ještě výraznější než jindy. Pokud jde o mně, tak říkám, že neběžím stovku, ale maraton. A musím si dobře rozložit síly i práci naší strany na celé čtyři roky. Na rovinu si řekněme, že nejvíce nás budou lidé hodnotit v posledním roce před volbami.

Takže šlápnete na plyn až v posledním roce?

To ne. Musíme pracovat co nejlépe celé čtyři roky. V těchto měsících je pro mě ale nejdůležitější jednota vlády.

Nemáte obavu, že se už na víkendovém sjezdu KDU-ČSL ozvou kritici, aby byla strana vidět v koalici více?

Situace v naší straně je stabilizovaná a dobrá. Ve volbách jsme dosáhli výsledků, které tu tu nikdy nebyly. Uspěli jsme ve volbách do sněmovny i do Senátu. A předtím v komunálních. Naše priorita zůstává v sociální a rodinné politice. Silné jsou pro nás otázky životního prostředí, bezpečnosti a zahraniční politiky. Pokud kritika přijde, rád si ji vyslechnu.

Nestěžují si lidovci, že vláda během zdražování málo pomáhá?

Dost často vidí, že situace má nějaké souvislosti. Neříkají valorizujte všechno o tolik, o kolik stoupla inflace. Spíše od nich slyším: Chceme, abyste pomohli těm nejzranitelnějším. Což se v dnešní době nedělá vůbec jednoduše. Sociální politika je teď extrémně náročná.

Od členů vaší strany občas slyšíme, že je Petr Fiala vlastně lidoveckým premiérem. Že je to věřící člověk a konzervativec. Cítíte to podobně?

Já to trošku odlehčím. Možná je škoda, že jsme před lety nedali Petru Fialovi přihlášku do KDU-ČSL dřív než ODS. Myslím, že základní hodnoty a principy vnímá velmi podobně jako my.