Lidé si ve Studénce připomněli desáté výročí tragédie. Připadá nám to jako včera, shodují se oběti

K památníku připomínajícím oběti nehody přišli s kytičkou či svíčkou jak příbuzní obětí, tak i samotní cestující. "Někdo tady zabil osm lidí, ale nikdo nenese odpovědnost," komentovala tragédii jedna z cestujících.

Studénka - Asi dvě desítky lidí ve středu dopoledne ve Studénce na Novojičínsku uctily památku obětí železničního neštěstí z roku 2008. Srážka vlaku se zříceným mostem si tehdy vyžádala osm mrtvých a víc jak 90 zraněných. V den desátého výročí tragické kolize k památníku připomínajícím oběti nehody přišli s kytičkou či svíčkou jak příbuzní obětí tak i samotní cestující. Dorazilo i několik lidí, kterých se nehoda přímo netýkala. Dotklo se jich ale utrpení jiných lidí.

Jarmila Vyskočilová je dnes v důchodu. Před deseti lety pracovala v kuchyni novojičínské nemocnice. "K nám sanitky vozily řadu zraněných," řekla. Ve středu na místo neštěstí přišla s manželem a vnukem. "Tenkrát mnou nehoda otřásla. Proto jsem tady," řekla žena.

Pietní setkání u památníků organizovala Naděžda Tomčíková. Zdravotní sestra, která cestovala ve vlaku a pak na místě jako první pomáhala zraněným. "Naším cílem bylo, aby zde vznikl památník. To se podařilo. Lidé k němu mohou přicházet kdykoliv. Je tomu tak i dnes. Někteří přišli už ráno a zapálili svíčku. Chtěli být sami. Jiní prožívají vzpomínky společně s námi," uvedla žena. Dodala, že právě sdílení pocitů všem pro nehodě pomohlo. "Už to je deset let. Nám to ale stále připadá, jako by to bylo včera," doplnila.

U památníků obětí nehody se hodně mluvilo o soudním procesu. Okresní soud v Novém Jičíně totiž všech deset obžalovaných loni v prosinci obžaloby zprostil. "Někdo tady zabil osm lidí, nikdo za to ale nenese odpovědnost. To přece není správné," řekla Tomčíková. Dodala, že u soudu se odehrává bitva právníků a ona se obává, že se vše zamete pod koberec a nikdo potrestán nebude.

Podívat se k pietnímu přišel i kriminalista Jiří Jícha, který vedl osmičlenný tým vyšetřovatelů a právě on nechal obvinit deset později i obžalovaných mužů. Z pozice policisty výsledek soudního jednání Jícha komentovat nechce. Řekl ale, že věří v potrestání viníků.

Po třech letech se na místo kolize vrátil i strojvedoucí Jiří Šindelář. Mnozí z cestujících jej vnímají jako hrdinu. Pádu mostu si všiml a dokázal rychlost vlaku výrazně snížit. Ze 134 kilometrů v hodině na 90 kilometrů. Osobně si jako hrdina nepřipadá. "Byl to jen výsledek mé praxe a zkušeností," řekl. Zážitek jim ale otřásl. Psychologové mu dokonce doporučili, aby změnil profesi. Nakonec práci skutečně skončil a začal se věnovat komunální politice. Nyní je starostou ve Strančicích nedaleko Prahy.

"Po ježdění se mi už ale stýská. Následky jako takové už nemám. Vlakem jezdím normálně," řekl s tím, že návrat k vlakům ale neplánuje. I ve středu dojel na místo nehody vlakem. Na rozdíl od jiných účastníků setkání nepřivezl kytici, ale keramickou sošku anděla. "Od nás by bylo problematické dopravit sem kytici v pořádku. Proto jsem zvolil andílka," vysvětlil.

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na železniční trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli čtyři ženy a dva muži, dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky. Policie obvinila a státní zástupce obžaloval deset lidí z obecného ohrožení. Šlo o manažery i pracovníky stavebních firem, živnostníka či jednoho úředníka. Loni je soud všechny obžaloby zprostil. Odvolací soud ještě nezasedl.

