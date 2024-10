Češi objevují luxus, nocují jako Rihanna. Cizinci se u nás bojí války, míní hoteliéři

Oproti zemím západní Evropy rosteme v turismu jen pomalu, říká Jaroslav Svoboda, ředitel hotelové sítě Czech Inn Hotels. Na vině je podle něj i válka na Ukrajině. Američan příliš nerozliší, že se u nás neválčí, míní. Aktuálně.cz s hoteliéry zhodnotilo trendy letošní sezony. A připojili historky ze zákulisí o nezaplacené lahvi i o dlouho připravovaném pobytu, který ale hosté strávili v restauraci.

Hotelů, jako je The Grand Mark v pražské ulici Hybernská, v Česku moc není. Navenek příliš nevybočuje z okolní zástavby, vnitřek ale připomíná spíše kulisy hollywoodského filmu. Tomu odpovídá i klientela. V nedávné minulosti zde strávili čas třeba herci Jean Reno, Orlando Bloom nebo Johnny Depp či zpěvačka Rihanna.

Pobyt v luxusním prezidentském apartmá může vyjít na více než 60 tisíc korun. Noc v běžném pokoji stojí dva lidi asi 12 tisíc. To je pro většinu Čechů nedostupný luxus. Ale jak ukazují trendy posledních let, tuto možnost si dnes dopřávají i lidé, které by dříve takto utrácet nenapadlo.

"Čech už se v mnohém ohledu chová dost podobně jako host ze západní Evropy. Hosté se přesouvají do luxusnějších hotelů. Během covidu cestovat nemohli, teď jsou náročnější a požadují kvalitní služby," říká Jaroslav Svoboda, ředitel největší tuzemské hotelové sítě Czech Inn Hotels, která vlastní i The Grand Mark.

Větší ochotu Čechů utratit za ubytování hodnotí jako jeden z hlavních rysů právě uplynulé hlavní turistické sezony. Tu hodnotí ředitelé luxusních hotelů, které oslovilo Aktuálně.cz, jako mimořádně dobrou.

"Prahu hojně navštěvují hosté z celé Evropy. Oproti loňsku zaznamenáváme nárůst klientely z USA, Jižní Ameriky, Asie a Středního východu," říká generální ředitel pětihvězdičkového hotelu NH Collection Prague Carlo IV Martin Žídek.

To potvrzují i čísla agentury Czech Tourism. Zatím jsou známá ta za druhé čtvrtletí, tedy měsíce duben až červen. V tomto období počet zahraničních návštěvníků ubytovaných v Česku meziročně vzrostl skoro o deset procent. Meziročně stoupl i počet přenocování na celkových 14 milionu nocí.

Na jaře sice mohlo výsledky v Praze a Ostravě ovlivnit mistrovství světa v hokeji, podle Svobody byla ale čísla dobrá i v dalších měsících. "Letošní sezonu hodnotíme jako mimořádně úspěšnou. Dosáhli jsme historicky nejvyšších tržeb, check-inů, obsazenost byla extrémně vysoká. Dosáhli jsme i nárůstu průměrných cen. Zisk je podstatně lepší než minulé roky," říká.

Je zde ale háček. "Oproti západní Evropě, která zažívá ohromný boom, Česko tak moc neroste," dodává Svoboda. A upozorňuje na to, že v zemích, jako je Francie, se cena za noc v luxusním hotelu pohybuje průměrně kolem 200 eur za noc na osobu, v Česku je to polovina.

Chybí stadiony, vlaky i dálnice

Důvodů pro pomalejší růst je více. Ten hlavní, proč sem tolik nejezdí například Američané, může být překvapivý - válka na Ukrajině. "My také často nedokážeme rozeznat, jak daleko jsou od sebe vzdálené země jako Laos nebo Vietnam. Takže Američan, Asiat nebo Jihoameričan sem nejezdí, protože to berou tak, že je válka za humny," říká Svoboda.

Další překážku vidí v dopravě. Oproti třeba sousednímu Polsku má Česko jen jedno větší letiště. "Také nemáme dobré vlaky. Je jich málo, jsou přeplněné a služby nekvalitní. A stav dálnic je všeobecně známá věc," míní.

Co ale do Prahy naopak láká, jsou filmy. A to nejen do samotného města, ale i do konkrétních hotelů. "Část našich hostů samozřejmě oceňuje, když některá místa hotelu, obvykle lobby, poznají ve slavných filmech, například Spider-Man: Daleko od domova. První velký hollywoodský film, ve kterém hraje náš novorenesanční palác, je samozřejmě Agent bez minulosti s Mattem Damonem. Naše lobby si zde zahrálo americkou ambasádu ve Švýcarsku," říká Žídek.

Hoteliéři upozorňují také na to, jak dokáže zvednout návštěvnost taková událost, jako je mistrovství světa v hokeji nebo velké kulturní akce. "I kvůli tomu Poláci i Maďaři rostou rychleji. Mají stadiony, dálnice, rychlejší vlaky a víc letadel. V Česku je toho málo. Je tady jedna O2 arena. A když se koná větší koncert, tak v Letňanech, kde nejsou dobré podmínky. To už jsem slyšel i od hostů, že do Prahy na koncert už nepojedou," míní Svoboda.

Místo pobytu slavní herci a hudebníci "konzumovali"

S provozováním luxusního hotelu se nesou i specifické požadavky hostů. Svoboda třeba víckrát od celebrit slyšel žádost, zda by jim nedoporučil dobrou restauraci, kde je nebudou otravovat novináři. "Všechno dopadlo dobře, byli spokojení a nikdo je neobtěžoval. Druhý den mi ale volá majitel restaurace, který mi řekl, že mu nezaplatili poslední láhve vína, a jestli to nemohu zaplatit já. Samozřejmě jsem to udělal," říká se smíchem Svoboda.

Vzpomíná také na nedávný "pobyt" skupiny muzikantů a herců, kteří měli v Praze představení. "Štáb si u nás dlouho dopředu objednal pokoje. Měsíce vybírali, kdo bude kde. Příprava byla obrovská. Jenže měli zpoždění a přijeli až ve tři ráno. Jedna polovina začala hned konzumovat v restauraci, kterou si nechala otevřít, druhá přišla až na snídani a pak odjeli na koncert, aniž by se ubytovali. Měsíce se to připravovalo a ani nepřišli na pokoj," vypráví hoteliér.

