Na české památky se vrátili turisté. Na čísla před covidem už nedosáhneme, zní obavy

Během pandemie nemoci covid-19 byl odliv turistů nejpatrnější u pražských památek. Neobvyklé snímky liduprázdného Karlova mostu se objevily i ve světových médiích. Změnilo se to až letos v létě, kdy se po třech letech v centru české metropole objevily davy turistů. A do návštěvnosti památek se to samozřejmě rychle promítlo.

Například výstup na Petřínskou rozhlednu si oproti loňskému létu nenechalo ujít o zhruba sedmdesát procent víc lidí. Zatímco vloni jich bylo 116 tisíc, letos se na oblíbenou vyhlídku vypravilo 200 tisíc. Ještě lépe na tom byla Staroměstská radnice, minulý rok sem zavítalo necelých 45 tisíc lidí, tento rok přes 112 tisíc. Na bezmála dvousettisícovou cifru z léta 2019 to ale nemělo.

Mluvčí Prague City Tourism Klára Janderová potvrzuje, že jedním z klíčových důvodů nárůstu je fakt, že tento rok již neplatila žádná epidemická opatření a lidé po dvouleté pauze opět začali bez větších omezení cestovat. "U Staroměstské radnice je navýšení takto vysoké proto, že přijelo mnohem více zahraničních turistů než minulý rok v létě. Oproti tomu Petřínskou rozhlednu mají v oblibě i domácí turisté a také samotní Pražané, takže ten rozdíl tam není tak vysoký," vysvětluje.

Jak vidno, pořád se však jedná o menší počty, než jaké byly před třemi roky, tedy před začátkem pandemie. "Návštěvnost Prahy je teď zhruba na sedmdesáti až pětasedmdesáti procentech a to se odráží i v návštěvnosti památek," vypočítává Janderová.

"Na předcovidová čísla se už nedostaneme"

Ani další oblíbené české památce se dosud nepodařilo přilákat tolik turistů jako před pandemií. Na kostel Všech svatých s kostnicí se do Kutné Hory přijelo podívat necelých sto tisíc návštěvníků, což je téměř trojnásobek oproti loňskému roku, ale ani zdaleka tolik jako v létě 2019. Podle Radky Krejčí, ředitelky kutnohorské farnosti, jež kostel spravuje, letos přibylo hlavně návštěvníků ze zahraničí.

Obavy, že po vypuknutí války na Ukrajině dojde opět k propadu návštěvnosti, se nenaplnily. "Prozatím se k nám velmi pomalu vrací asijští turisté a v podstatě nejezdí žádní turisté z Ruska. Naopak si k nám našli cestu návštěvníci z úplně nových destinací. A to z pobaltských zemí a hojně též z Chorvatska a Polska," popisuje Krejčí s tím, že stavba nyní prochází rozsáhlou obnovou, kterou platí právě příjmy ze vstupného.

Návštěvníci se letos vrátili také do Židovského muzea v Praze. "Předcovidový rok 2019 byl z hlediska návštěvnosti našeho muzea výjimečný a není možné očekávat, že to nejlepší se bude stále opakovat. Nicméně i oproti průměru let 2016 až 2018 je letošní návštěvnost stále podstatně nižší," upřesňuje ředitel muzea Leo Pavlát.

Je to podle něj dáno skutečností, že zahraniční turisté pořád navštěvují Prahu méně než před covidem, i tím, že sem nyní jezdí turisté z jiných zemí. "Ne všichni návštěvníci, například ti z asijských zemí, Polska či muslimských zemí, se o židovskou kulturu zajímají. A zahraniční klientela je stále pro naše muzeum rozhodující," dodává Pavlát.

Úbytek zahraničních turistů se zvláště v období prázdnin projevil i v zámku Lednice, který je zapsán na seznamu památek UNESCO. "Na předcovidová čísla se asi už nedostaneme. Stále nám chybí zahraniční návštěvníci, ubylo školních výletů, hromadných zájezdů. Narůstání cen ve všech sférách se odráží na návštěvnosti kulturních akcí, tedy i památek," míní kastelánka Ivana Holásková.

Rekordní návštěvnost královédvorské zoo

Ale ne všechny tuzemské turistické atrakce, které redakce Aktuálně.cz sleduje již čtvrtým rokem, zaznamenaly propad. Nejen oproti loňsku, ale i období před covidem si polepšila například zoologická zahrada ve Dvoře Králové.

"Za celý rok jsme zaznamenali hodně přes 600 tisíc návštěvníků, jde tedy o nejúspěšnější sezonu v naší novodobé historii. Věříme, že je to díky setrvalé snaze zlepšovat podmínky pro zvířata i návštěvníky a stále přicházet s něčím novým a zajímavým," říká mluvčí zahrady Michal Šťastný. Za největší novinku letošního roku pokládá průchozí expozici pro tučňáky, která je největší v Česku.

"Expozice je součástí velkého expozičního celku přírody jihozápadní Afriky s názvem West Cape, který vyrostl na území někdejší slévárny a v příštím roce plánujeme jeho další rozšíření například o expozici velkých kopytníků, průchozí voliéry, expozici pro volavky obrovské, pro které vedeme evropský záchovný program, nebo výběh pro hyeny. Impulzem pro návštěvu safari parku by mohl být i oblíbený 'primácký' seriál Zoo, který vzniká v safari parku," dodává Šťastný.

Oproti loňskému roku si polepšila také ostravská zoo, v porovnání s posledním rokem před pandemií však návštěvníků bylo o něco méně. "Letní návštěvnost je za poslední roky relativně vyrovnaná. Hlavním kritériem je počasí. V letošním roce k ní přispěla zejména skutečnost, že lidé možná tolik nejezdili do zahraničí a trávili více dovolenou v Česku, a také návrat polských návštěvníků po covidové pauze," dodává mluvčí Šárka Nováková.

Stabilními počty se pak může pochlubit science centrum v Liberci iQLandia. "Letní návštěvnost je jen lehce vyšší než bývala před covidem a výkyvy souvisí víceméně s počasím. Jsme na průsečíku turistických oblastí Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše a letní návštěvnost je tradičně vysoká díky koncentraci turistů v těchto oblastech. Minulé dva roky byla návštěvnost nižší zejména kvůli absenci školních výletů v červnu. Letos již žádná opatření nebyla a školy se vrátily," doplňuje ředitel centra Pavel Coufal.