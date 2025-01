Revoluce zdravého rozumu, těší SPD. Mě to děsí, máme obavy, oponují liberální ženy

Když v úterý jednala Poslanecká sněmovna, nebylo nikoho, kdo by v kuloárech nedebatoval o inauguraci prezidenta USA Donalda Trumpa. A přesně podle toho, na které části politického spektra poslanci a poslankyně stojí, tak i prožívali Trumpův triumf. Zatímco například předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala dával najevo dobrou náladu, pirátská poslankyně Klára Kocmanová přiznávala obavy.

Barbora Urbanová od Starostů a nezávislých patří k vládní koalici, zatímco Pirátka Klára Kocmanová poslední měsíce k opozici, v případě Trumpa měly naprostou shodu.

"Prostě nevyzpytatelný pán," zareagovala na dotaz ohledně Trumpa v první chvíli Urbanová a vzápětí vysvětlovala, že nechce popisovat nějaké osobní pocity, protože volbu Američanů respektuje.

"Na rozdíl od pana Trumpa respektuji výsledek demokratických voleb. On minulý výsledek voleb nerespektoval, když prohrál s Joem Bidenem. Moc nechápu některé české politiky, kteří se například ukazují v jeho kšiltovce," prohlásila například v reakci na poslance SPD Jiřího Kobzu, který už v pondělí chodil v kšiltovce s nápisem Trump.

Urbanová, která často vystupuje za práva žen, se zmínila ještě o jednom tématu. "Co se mě například hodně dotýká, jsou reprodukční práva žen. Když slyším, že v takové zemi jako USA nemají ženy možnost podstoupit interrupci, pokud je těhotenství neohrožuje na životě, tak to je něco, co se mě jako ženy velmi dotýká."

"Nechci, aby se něco takového stalo tady. A opět nechápu, že někteří čeští politici slaví takového člověka, jako je Trump, který je naprosto nevyzpytatelný a nemá základní respekt k ženám. To mě děsí," doplnila Urbanová.

Žádnou radost neměla ani Klára Kocmanová, která má podle svých slov obavy z toho, co by mohlo s Trumpem přijít. "Ať už to jsou ohlášená cla, odstoupení od Pařížské dohody o klimatu nebo vystoupení ze Světové zdravotnické organizace, nevíme, jaké důsledky tato rozhodnutí budou mít. Nevíme také, jak se Trump bude chovat ohledně spojenectví v NATO. Nemám z toho dobrý pocit," řekla.

Revoluce zdravého rozumu, zní z SPD

Podobně jako oni chodil v předsálí jednacího sálu také šéf klubu SPD Radim Fiala, který ale prožíval zcela opačné pocity. "Nastává revoluce zdravého rozumu, jak říká Trump. A já dodávám: zdravého selského rozumu," radoval se a tvrdil, že Trump říká to, co má SPD už léta v programu.

"Ať jde o vlastenectví, konec genderismu, to, že jsou jen dvě pohlaví, žena a muž, konec Green Dealu, zrušení cenzury, on říká Amerika na prvním místě, my říkáme Česká republika na prvním místě. To je všechno totožný program," tvrdil Fiala. Na dotaz, jak ale vidí výroky Trumpa například ohledně ekonomiky, kde prosazuje cla mimo jiné na zboží z Evropy, přiznal, že to Česko nebude mít jednoduché.

"Protože Amerika se nebude dívat nalevo, napravo a bude hájit americké zájmy. Ale to bychom měli dělat my. Nikdo nebude nic dělat za nás," dodal Fiala.

Velká radost vládne v hnutí ANO

Spokojený byl také poslanec ANO Patrik Nacher, který Aktuálně.cz sdělil, že mu projev Trumpa při inauguraci zlepšil náladu. "Jsem rád, že jeho projev nebyl plný floskulí a frází, ale že v něm byly konkrétní věci, ze kterých některým vyrostou vlasy. Mě ale potěšilo, že v tom má od prvního dne jasno a nepáře se s tím jako diplomat. Takže naplňuje to, co slíbil voličům," svěřil se v kuloárech sněmovny.

Na dotaz, zda nemá z něčeho obavy, odpověděl, že zatím ne. "Samozřejmě to neznamená, že bude souhlasit se vším, co v budoucnosti řekne, i v minulosti jsem s některými jeho názory nesouzněl," dodal Nacher, kterému se nelíbilo například to, že Trump před čtyřmi lety neuznal svou porážku ve volbách. "Ale držel jsem mu v prezidentské volbě palce, například to, co říká ke Green Dealu, říkám deset, patnáct let," řekl Nacher.

V hnutí ANO nebyl zdaleka jediný spokojený zákonodárce, stačilo se podívat na sociální sítě. "Donald Trump 2.0. Lídr, který bude překvapovat, ale jen ty nepřipravené. Spojenec, ale žádný sparingpartner. Dravý hráč, který chce udávat tón. Hospodářství postavené rovněž na fosilních palivech, surovinové nezávislosti, výzkumu nebo digitalizaci berme jako budíček a výzvu," psal první místopředseda ANO Karel Havlíček.

"Zastavit invazi ilegálních migrantů, využit vlastní fosilní energie k hospodářskému růstu, ukončit cenzuru nebo také bojovat s chronickými nemocemi. To je medicína, kterou předepíše Donald Trump. Hnutí ANO a Patrioti pro Evropu udělají vše, aby nezůstali pozadu," jásal europoslanec ANO Ondřej Knotek, který je právě v evropské frakci Patrioti pro Evropu. "Trumpovy a naše názory na současné problémy k sobě mají blízko," tvrdila europoslankyně ANO Jaroslava Jermanová Pokorná.

To hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který patří mezi nejpopulárnější lidovce ve straně, dal najevo zcela protichůdný názor. "Populisté vyhrávají díky tomu, že ničemu nevěří. Trump dokáže říct různým lidem úplně protichůdné věci a vypadá u toho autenticky. Ale celkově je to hrozně nebezpečné," nechal se slyšel a nakonec přidal otázku: "Dá se tomu čelit?"