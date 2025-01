Český velvyslanec v USA kritizoval Trumpa. Absolutně nevhodné, shodují se diplomaté

Trumpův návrat do Oválné pracovny v Bílém domě vzbudil řadu protichůdných reakcí. Někteří jeho návrat vítají, jiní na něj koukají s obavami. K inauguraci Donalda Trumpa se vyjádřilo mnoho zahraničních státníků i českých politiků. Podle prezidenta Petra Pavla by se mělo na Trumpův návrat dívat pozitivně. Naopak český velvyslanec v USA Miloslav Stašek byl k Trumpově inauguračnímu projevu kritický.

Český velvyslanec ve Spojených státech Miloslav Stašek, který se jako jediný český zástupce dostal během inaugurace do budovy Kapitolu, komentoval pro agenturu ČTK Trumpův projev slovy o ráznosti, která jej prý překvapila. Trump podle něj mohl řeč využít k získání určitého nadhledu a odpoutání se od minulosti, neodpustil si ale poznámky na adresu odcházející administrativy exprezidenta Joea Bidena a bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové.

Není to jeho role, shodují se bývalí velvyslanci nad Staškovými komentáři

Vyjádření velvyslance Staška považují za nešťastné oba bývalí velvyslanci ve Spojených státech Alexandr Vondra (současný europoslanec za ODS) i Michael Žantovský. "Velvyslanec by se neměl vyjadřovat k projevu hlavy státu, zejména k tomu inauguračnímu," řekl Žantovský. "Velvyslancova role není komentovat nově zvoleného prezidenta tímto způsobem," přizvukuje Vondra. "Žije asi v nějaké bublině evropských diplomatů, ale na rozdíl od nich to komentuje veřejně. To je pro diplomata absolutně nevhodné a jsou to slova, která kazí práci jiným," doplnil Vondra.

Na sociálních sítích české hlavy státu chybí vyjádření ke včerejšímu uvedení Trumpa do úřadu. "Prezident Petr Pavel si s velvyslancem Staškem prohodil role. Ten, co měl mlčet, mluvil, a ten, co měl něco říct, mlčel," dodává Alexandr Vondra.

Kancelář prezidenta republiky to vysvětluje tím, že prezident Trumpovi pogratuloval hned po jeho zvolení v listopadu. Dnes krátce pondělní inauguraci pouze okomentoval. "Dívejme se na to pozitivně. Co si můžeme vzít z tohoto okamžiku očekávání, který přinesla nová administrativa, především ohledně řešení války na Ukrajině," řekl Pavel novinářům při návštěvě Černé Hory. Trumpa v Bílém domě vnímá jako příležitost a chce počkat na konkrétní návrhy k Ukrajině i směrem k Evropské unii.

Trump je odpudivá bytost, kritizoval jej v minulosti Petr Pavel

Petr Pavel v minulosti Donalda Trumpa kritizoval. Prohlásil, že na něj působil "jako odpudivá bytost". Své vyjádření později mírnil. Hájil se, že v té době ještě nebyl prezidentem a mluvil o své osobní zkušenosti. S takovou obhajobou souhlasí i oba bývalí velvyslanci v USA. "Pavlovy výroky o Trumpovi padly předtím, než se stal českým prezidentem, a nejsou o nic pohoršivější než výroky, které o Trumpovi řekl kdysi jeho současný viceprezident J. D. Vance. Kdyby něco takového prezident Pavel řekl v úřadě, tak už by to mělo dopady na naše vztahy, ale to, co člověk řekl dříve, to se nepočítá," obhajoval Žantovský tehdejší výroky Petra Pavla. Podobně Pavlovu kritiku okomentoval i Alexandr Vondra: "Ještě nebyl v úřadě, takže to nemá to význam."

Reakce českých politiků se různí. Předseda SPD Tomio Okamura nástup Donalda Trumpa vítá a označil jej za "kontrarevoluci" zdravého rozumu. Naopak europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová upozornila, že lze čekat řadu politik, které nepříjemně zasáhnou zranitelné skupiny a jejich práva, americké i evropské firmy a v neposlední řadě i euro-atlantické vztahy a českou ekonomiku.

Trumpovi včera poblahopřál i premiér Petr Fiala (ODS) nebo ministr zahraničí Jan Lipavský (nezávislý). Politici připomněli blízké spojenectví mezi oběma státy a odhodlání vztahy nadále rozvíjet v rámci NATO i euro-atlantické spolupráce.