před 30 minutami

Tři chlapci ve věku od 12 do 15 let se v pátek zranili při úderu blesku v Třinci na Frýdecko-Místecku. Jeden z nich musel být letecky přepraven do ostravské nemocnice, další údajně odvezly sanitky. Informaci potvrdil policejní mluvčí Richard Palát. Neštěstí se podle serveru stalo před 17:00 v třinecké místní části Kanada. Hoši se před bouřkou údajně ukryli pod stromem na okraji lesa, do kterého udeřil blesk. Přímo v Třinci blesk chlapce zasáhl i loni v červenci. Ve vážném stavu skončil ve Fakultní nemocnici Ostrava. Patnáctiletého chlapce blesk tehdy zasáhl při večerní bouřce.