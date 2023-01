Třetina učitelů ve školkách během deseti let odejde do důchodu, varuje inspekce

V příštích deseti letech odejde do důchodu zhruba třicet procent učitelů mateřských škol. Často v nich pracují starší učitelé a ty mladé práce s nejmenšími dětmi tolik neláká. Zároveň se ředitelé potýkají s odchody učitelek na mateřskou dovolenou. Česká školní inspekce varuje, že v budoucnu může být nedostatek učitelů ve školkách vážný problém.

Ředitelé školek budou v příštích letech muset řešit, kde najdou nové učitele. Asi třicet procent pedagogů jim v příštích přibližně deseti letech odejde do důchodu. Více než polovině učitelů bylo podle dat z minulého školního roku přes 41 let. Přibližně každému čtvrtému bylo mezi 51 a 60 lety a téměř sedm procent jich bylo starších 61 let. Naopak mladých učitelů do 30 let bylo jen 21 procent.

"Česko tak patří k zemím, kde v předškolním vzdělávání silně převažují pedagogové nad 40 let," uvádí Česká školní inspekce. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) bylo ještě méně pedagogů do 30 let než v Česku například na Slovensku, ve Španělsku nebo Francii. Naopak nejvíce mladých učitelů mají v Japonsku, Jižní Koreji a Turecku.

Například ředitelce Mateřské školy Tyršovka v pražských Modřanech Lence Bukovské odejde v blízké době do důchodu učitelka, které je nyní 68 let. Už teď ředitelka musí přemýšlet, jak za ni najde náhradu, protože nové učitelky se shání jen velmi obtížně. Absolventky středních pedagogických škol podle ní místo nástupu do školek pokračují na vysokou nebo vyšší odbornou školu. Práce ve školce pro ně poté po vystudování není finančně zajímavá.

Učitelky v mateřských školách braly podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2021 v průměru 39 tisíc korun. To je zhruba o tisíc korun více, než byla průměrná mzda v Česku. Nástupní plat je však mnohem nižší, podle Bukovské mají začínající pedagožky zhruba 31 tisíc korun. "A pokud přece jen nastoupí po ukončení vysoké školy, tak se vdají, do roka otěhotní a odejdou na mateřskou," popisuje ředitelka.

Mateřské dovolené jí dělají ještě větší starosti než odchody do důchodu. Nyní jsou doma s malým dítětem tři její učitelky, další odejde v březnu. "Už teď začínáme rozhazovat sítě. Dáme inzerát na školy a řeším, jestli si budu moct dovolit dát inzerát i na portál s nabídkami práce. Ale už teď řešíme, že možná budeme muset suplovat, abychom to nějak vyřešili. Protože sehnat učitelku uprostřed školního roku nelze. A když se vám náhodou někdo ozve, jsou to lidé, kteří nikde nevydrží déle než pár měsíců," podotýká.

V Mateřské škole Křejpského na pražském Jižním Městě je průměrný věk učitelek přes 50 let. Ředitelka Věra Bokrová očekává, že za tři roky by mohly čtyři z nich odejít do důchodu. "Učitelky se hledají těžko, absolventky mají spoustu jiných nabídek. My zatím situaci řešíme asistentkami, které si po odchodu dítěte do školy doplňují vzdělání a zůstávají u nás jako učitelky," líčí Bokrová.

Kvalita školek má vliv i na úspěch ve škole

Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala bude situaci ztěžovat i skutečnost, že se nedostatek učitelů bude lišit podle regionů. Analýza inspekce ukázala, že ve školním roce 2019/2020 byl problém sehnat učitele mateřských škol především v Praze a jejím okolí nebo na Moravě. Podle Zatloukala lze přitom očekávat, že odchody pedagogů se do budoucna nejvíce dotknou sociálně znevýhodněných regionů, což může vést k dalšímu prohlubování rozdílů ve vzdělávání.

"Budeme mít regiony, kde nedostatek kvalifikovaných pedagogů bude výrazně vyšší než předpokládaný stav. V těchto územích se tak zvýší podíl učitelů bez odpovídající kvalifikace a s nepříznivým dopadem na kvalitu předškolního vzdělávání," upozorňuje Zatloukal.

Docházka do školek a hlavně kvalita předškolního vzdělávání má přitom výrazný vliv na to, jak se dětem bude dařit ve škole. "A kvalita je jednoznačně podmíněna kvalifikovaností předškolních pedagogů," zdůrazňuje Zatloukal. Je podle něj proto potřeba, aby byli učitelé mateřských škol lépe placeni a také měli lepší podmínky - například v počtu dětí na jednu učitelku patří Česko k nejhorším.

To, že se situace regionálně liší, potvrzuje i ředitelka Mateřské školy Hradec nad Moravicí Gabriela Lacková. I ona kromě důchodů řeší také odchody na mateřskou, novou učitelku tak shání každý rok. "Většinou se mi vždycky někdo ozve, každý rok se přihlásí sedm až osm učitelek do výběrového řízení. Jsme na vesnici a je tu jen jedna školka. Ve městech, kde je hodně školek, to může být jinak, ale my tento problém nepociťujeme," říká Lacková.

Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová upozorňuje, že během posledních let výrazně rostou platy ve školství včetně mateřských škol. Zájem o profesi by podle ní mělo vzbudit i zavedení pozic uvádějícího a provázejícího učitele, kteří poskytují podporu začínajícím a budoucím pedagogům a připravují je na praxi. V plánu je podle Lednové i postupné snižování počtu dětí na jednoho učitele.

"Ministerstvo školství na začátku tohoto roku plánuje nové šetření o stavu učitelů (obdobné proběhlo v roce 2019), přičemž v návaznosti na jeho výsledky budou případně navrhována opatření," říká mluvčí Lednová.

