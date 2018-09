Třetina Čechů nad 50 let je obézní. Stejně špatně je na tom podle vědců jen Slovinsko

Za třináct let podíl obézních mužů mezi seniory stoupl asi o deset procent. | Foto: Thinkstock

Praha - Čeští senioři se řadí ve srovnání s evropskými zeměmi mezi ty nejvíce obézní. V roce 2015 obezitou trpělo asi 35 % starších mužů ve věku 50 až 70 let, to je o 50 procent víc než v zemích západní Evropy. U českých seniorek je míra obezity podobná. Index tělesné hmotnosti (BMI) se u obou pohlaví pravidelně zvyšuje od roku 2007.

Vyplývá to ze studie think-tanku IDEA Národohospodářského ústavu Akademie věd, společného pracoviště ekonomické společnosti CERGE-EI. Pro srovnání s jinými státy vědci využili mezinárodní výběrové šetření SHARE. Českou republiku porovnali s jedenácti evropskými zeměmi, mezi něž patří mimo jiné Francie, Polsko či Švýcarsko.

BMI index mají Češi srovnatelný jen se Slovinskem. Míra obezity je u mužů v Česku vyšší než ve všech zúčastněných zemích. Za třináct let podíl obézních mužů mezi seniory stoupl o deset procent, v roce 2015 jich bylo 35 procent. Obézní ženy mezi seniory zastupovaly 33 procent, vyšší podíl byl jen v Estonsku. Nejméně obézních seniorů bylo ve Švýcarskou, Itálii a Švédsku.

"Studie ukazuje, že v České republice obezita poměrně narůstá. Faktorů může být celá řada. Nejpravděpodobněji to ale budou stravovací návyky, ty, které si lidé přinášejí z předchozího života," říkají autoři studie Filip Pertold a Jiří Šatava. Zároveň se shodují, že důležitými faktory je dosažené vzdělání a zaměstnání.

Zatímco u Čechů s vyšším vzděláním míra obezity neroste a zůstává na dvaadvaceti procentech, u mužů i žen s nižším vzdělání do roku 2015 vzrostla na 42 procent. Co se týče zaměstnání, obézních pracovníků v České republice přibývá v manuálních profesí a v oblasti služeb.

S tím souhlasí obezitolog Martina Haluzík z Institutu klinické a experimentální medicíny. "Vzdělanější lidé kladou větší důraz na zdravý životní styl. Mají lepší představu o tom, co to znamená," říká s tím, že důležitou roli hrají i peníze. "Lidé s vyšším vzděláním mívají lepší platy a mohou si do zdravějších potravin a fyzické aktivity více investovat," vysvětluje.

Haluzík dále upozorňuje, že z dostupných dat je nejvíce alarmující rostoucí výskyt obezity u dětí. Ten stále stoupá. "Zvyšuje pravděpodobnost, že obézní děti se stanou obézními dospělými. A ten trend pak bude možná pokračovat," vysvětluje, jak souvisí obezita dětí se seniory. "V České republice přetrvává, zejména asi víc mezi seniory, takový ten klasický životní styl s méně zdravými potravinami," dodává obezitolog.

Výskyt obezity v České republice roste od roku 2007. V rozvinutém světe se jedná o rozšířený fenomén. Podílí se na vzniku dalších chronických onemocnění. Světová zdravotnická organizace (WHO) o ní hovoří jako o jedné z největších výzev pro veřejné zdravotnictví 21. století, léčba obézních lidí zvyšuje například veřejné výdaje na zdravotnictví.

"Zejména v oblasti prevence a léčby u děti si myslím, že je to pro české zdravotnictví výzva. Že je to velký dluh financování," hodnotí Martin Haluzík a dodává, že léčebných komunitních programů je v Česku velmi málo. Jedním z dotačních programů Ministerstva zdravotnictví v oblasti prevence nadváhy a obezity je všeobecně zaměřený Národní program zdraví - projekty podpory zdraví. Jeho základním cílem je zlepšení zdravotního stavu české populace. Ministerstvo zdravotnictví na tento program vyhradilo přes 10 milionů korun.