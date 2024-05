Staroměstské náměstí ovládne hokej. V neděli se bude fandit, v pondělí přijedou hráči

Na pražské Staroměstské náměstí se po letech vrátí hokej. Fanoušci se tam budou moct podívat na nedělní zápas českého týmu, ať už bude hrát finále, nebo zápas o třetí místo. Deníku Aktuálně.cz to potvrdil pražský radní Antonín Klecanda (STAN). Oproti původním plánům se ale nebude promítat sobotní semifinále. V pondělí se pak na náměstí uskuteční setkání s hokejisty.

Magistrát fandění na náměstí odsouhlasil už v pondělí. S definitivním rozhodnutím se ale čekalo na výsledek čtvrtfinálového zápasu českého týmu, který nakonec ve čtvrtek porazil USA, a zařídil si tak účast v boji o medaile, a také na souhlas Mezinárodního hokejového svazu s udělením práv.

Nyní je jasné, že fanoušci se budou moct na velkoplošných obrazovkách podívat na nedělní zápas českého týmu - tedy finále, nebo zápas o třetí místo. Aktuálně.cz to potvrdil radní pro oblast školství, sportu a volnočasových aktivit Antonín Klecanda (STAN).

Praha původně chtěla zařídit fandění na Staroměstském náměstí už na sobotní semifinálový zápas, nakonec se ale plán musel i kvůli pomalému procesu udělení potřebných práv změnit. "Mysleli jsme, že to bude rychleji. Ale než se to všechno domluvilo, tak i s tím, že je potřeba nějaká doba na stavbu pódia, by se to nestihlo," řekl Klecanda.

"Místo toho jsme se rozhodli, že v pondělí bude na náměstí akce s hokejisty," oznámil radní. Setkání s reprezentanty by se mělo podle něj uskutečnit, ať už skončí na jakémkoli místě. Fanoušci takto vítali úspěšné hokejisty na Staroměstském náměstí v minulosti už několikrát, například po vítězství na olympijských hrách v Naganu v roce 1998 nebo po dosud posledním zlatém šampionátu před 14 lety.

Fanoušci mohli zápasy Čechů sledovat na velkoplošné obrazovce v centru Prahy i na minulém domácím mistrovství v roce 2014. Zatím naposled zde fandili před pěti lety, kdy hokejisté prohráli zápas o bronzovou medaili s Ruskem.

Finále mistrovství světa v hokeji začne v neděli 26. května ve 20:20. Pokud reprezentace prohraje semifinálový zápas se Švédy, zabojuje o bronz taktéž v neděli od 15:20. V druhém semifinále proti sobě nastoupí Kanada a Švýcarsko. Největší domácí sportovní událost roku začala v Praze a v Ostravě 10. května.

