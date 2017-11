Dvě miliardy lidí mají buď obezitu, nebo jsou podviživení. Zpomaluje to lidský vývoj, říkají vědci

před 51 minutami

Téměř každá země na světě čelí závažným stravovacím potížím způsobené obezitou či podvýživou. Vyplývá to z nezávislé studie Global Nutrition Report. Podle vědců, kteří se problémem zabývali ve 140 státech, stravovací problémy zpomalují lidský vývoj jakožto celek. Navíc více než 155 milionů dětí ve věku do pěti let je kvůli nedostatečné výživě nedostatečně vyvinutých a dalších 52 milionů váží méně, než by podle své výšky měly. Přejídání naproti tomu má významný negativní dopad po celém světě napříč všemi věkovými kategoriemi. Dvě miliardy celosvětové populace tak v současné době trpí obezitou nebo nadváhou, tvrdí autoři studie.

