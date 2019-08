Bývalý velvyslanec při NATO Šedivý bude na ministerstvu bojovat proti dezinformacím

"Na toto místo nastupuje bývalý velvyslanec při NATO Jiří Šedivý. Na starosti bude mít především oblast dezinformací a strategické komunikace, okrajově také kybernetickou bezpečnost, která s tím souvisí," řekl deníku Petříček.

Šedivého úkolem bude mimo jiné jednat se spojenci o dezinformacích a vlivu cizích mocností. Bude spolupracovat s centrem proti terorismu a hybridním hrozbám, které spadá pod ministerstvo vnitra a má za cíl bojovat proti cizímu vlivu a dezinformacím.

Šedivý působil mimo jiné krátce ve vládě Mirka Topolánka (ODS) jako ministr obrany. Od roku 2012 do 2019 zastával funkci velvyslance ČR při NATO. Poté se stal jeho nástupcem Jakub Landovský, uvedl Deník N.