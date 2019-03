TOP 09 chce vyznamenat generála Pavla Řádem bílého lva. Za úspěšnou misi v NATO

před 46 minutami

Poslanci TOP 09 navrhnou armádního generála Petra Pavla na státní vyznamenání. Sněmovna by návrh na udělení Řádu bílého lva měla projednat začátkem června. Novinářům to dnes při příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do NATO řekli zástupci vedení strany. Pavel byl od června 2015 do června 2018 předsedou Vojenského výboru Severoatlantické aliance, tedy jejím nejvyšším důstojníkem.

"ČR je plnohodnotný člen NATO. Generál Petr Pavel zastával mezi lety 2015 až 2018 nejvyšší vojenskou funkci NATO, kterou je možné v této organizaci zastávat, a to jako první voják ze zemí bývalé Varšavské smlouvy. Za jeho úspěšnou misi by měl být vyznamenán vysokým státním vyznamenáním," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Navrhujeme, aby generál Petr Pavel získal státní vyznamenání.



Těch důvodů je hodně, tak se podívejte aspoň na tyhle tři: pic.twitter.com/HSmW09HVbs — TOP 09 (@TOP09cz) March 12, 2019 Veřejnost může návrhy na vyznamenání podávat do 29. března, poslanci pak do 12. dubna. Příslušný sněmovní podvýbor by měl o návrzích jednat 30. dubna a doporučit kandidáty a kandidátky. Sněmovna by pak měla rozhodnout 5. června, upřesnili zástupci TOP 09. Sedmapadesátiletý Pavel začínal na nižších velitelských pozicích u výsadkářů. Od roku 2002 do roku 2007 působil v nejvyšším velení armády jako velitel specializovaných sil, zástupce velitele společných sil či zástupce ředitele sekce ministerstva obrany. V letech 1993 až 1994 byl zástupcem vojenského přidělence ČR v Belgii. V letech 1999 až 2002 působil na velitelství NATO v nizozemském Brunssumu. Od roku 2007 do roku 2009 byl také zástupcem vojenského představitele ČR při EU v Bruselu a poté českým zástupcem na Vrchním velitelství spojeneckých vojsk v Evropě v Belgii (2010-2011). V letech 2011 až 2012 byl zástupcem náčelníka Generálního štábu Armády ČR, od července 2012 do dubna 2015 působil jako náčelník generálního štábu.