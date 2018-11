Přemýšlivý generál, skvělý diplomat i drzý chlápek. Petr Pavel dnes odchází do civilu

Archetyp vojáka, přemýšlivý generál, skvělý diplomat, který - jak konstatuje velení americké armády - "provedl Vojenský výbor NATO nejnáročnějším obdobím v nedávných dějinách aliance". Ať již šlo o ruskou anexi Krymu, rusko-ukrajinskou válku na východní Ukrajině, masivní teroristické údery v Paříži a Bruselu, nebo tažení mezinárodní koalice proti Islámskému státu, za což obdržel nejvyšší americké vojenské vyznamenání Legion of Merit (komandér Záslužné legie). Ale také "drzý chlápek", který vyvádí z míry české politiky, když polemizuje s jejich rozhodnutím. Prezidentem republiky počínaje a ministrem obrany konče. Petr Pavel dnes s armádou končí a odchází do civilu.

Jaký tedy vlastně je armádní generál Petr Pavel (57), jenž po devětatřiceti letech svléká uniformu? Má v něm Česká republika - jak říká například uznávaný expert na mezinárodní vztahy Martin Kovář - jedinečnou osobnost, která ztělesňuje proměny české armády a respekt spojenců v NATO k Česku a jeho vojákům? Anebo si Petr Pavel pouštěl až příliš často "drze ústa na špacír" při prosazování svého názoru vůči nadřízeným velitelům a pak i politikům?

Jedno i druhé.

"S profesory odvážně a někdy možná drze polemizoval už na vysoké vojenské škole. V tom se vůbec nezměnil," říká Pavlův spolužák Karel Klinovský.

Rovněž Alexandr Vondra vzpomíná, jak ho náčelník Generálního štábu Petr Pavel často konsternoval neustálými připomínkami a oponováním: "Avšak cena, kterou jsem za to dostával, se mi vždy bohatě vyplatila."

Bezpečnostního analytika Františka Šulce, někdejšího ředitele kabinetu ministra obrany, například Petr Pavel dodnes fascinuje tím, jak si na přednáškách či konferencích neustále něco zapisuje. "Někdy si říkám, že má jednu knihovnu na knihy a druhou na bloky, které za celý svůj život popsal. Zcela výjimečný je pak v umění naslouchat. Je archetypem důstojného důstojníka. Nemusí mluvit vulgárně, aby získal pozornost. A když vejde do místnosti, okamžitě je to znát. Pravda je, že se jako voják nebál vyjádřit pregnantně k věcem, které mohly být někdy na hraně, a byl za to vždy připraven nést i důsledky. A tohle není každému dáno. Cenné je na něm konečně i to, že je schopen účasti ve veřejných či akademických debatách. Ani tohle není každému vojáku dáno. Bohužel jen málokomu."

Jako motorová myš

České politiky rozčilovaly Pavlovy připomínky či nesouhlas na uzavřeném jednání vlády, zejména ale jeho veřejné komentáře. Za zavřenými dveřmi to bylo například podle Františka Šulce či Lukáše Dyčky z estonské Baltic Defence College v pořádku. Opatrněji už ale hodnotí generálovy veřejné projevy. Jakkoliv se Petr Pavel - nehledě na své výhrady či připomínky - verdiktu politiků vždy poslušně podřídil a ani si neuměl představit, že by tomu mělo být jinak.

Nestandardní chování generála Petra Pavla je možná podmíněno i tím, že si postupně vytvořil velmi úzkou vazbu na přední české - a nejenom české - akademiky. Inicioval s nimi dokonce uzavřená diskusní fóra na téma obrany a bezpečnosti. A opět: "Na všech těchto akcích Pavel pozorně poslouchal a psal si jako motorová myš. Stále vstřebával informace, vnímal názory druhých. Má obrovský civilně-vojenský záběr. Takže to sice byl generál, ale současně hodně civilní člověk. I tím si tento v boji nekompromisní výsadkář získal obrovskou autoritu mezi vojáky, ale i univerzitními profesory," připomíná Dyčka.

"Generál Pavel není zkrátka plechová hlava nebo guma, kterých je v české armádě stále dost - vysoké důstojníky a některé generály nevyjímaje - a kteří na podřízené jen šlapou, zatímco před nadřízenými či politiky se servilně hrbí," konstatuje jeden z důstojníků armádního velení.

Eisenhower vs. Patton

S odcházejícím Petrem Pavlem bývá často srovnáván nynější náčelník Generálního štábu Aleš Opata nebo zástupce velitele nadnárodní divize NATO v polském Elblagu Karel Řehka. I tihle dva patří k vojákům, s nimiž to nemají a nebudou mít politici lehké. Vystudovali prestižní západní akademie, mluví několika jazyky, obstáli i v nejtvrdších bojích. A takových vojáků bude přibývat.

A jiný vlivný důstojník z velení armády se připojuje: "Pavel je český (Dwight) Eisenhower a skvělý diplomat, zatímco Opata český (George) Patton nebo také ušlechtilý dřevorubec a drsňák."

Pokud si tedy někteří politici oddychnou, že se dnes generál Pavel stává civilem, mají se tedy možná na co těšit. Pozic, které může čerstvý civilista Pavel zastávat, je podle Františka Šulce nepřeberně: "Možná by mu slušel hlas, který pojmenovává společenské problémy a negativa. Stejně tak dobře ale může psát knihy, publikovat články, přednášet na univerzitách. Umím si ho představit i jako politika či skvělého profesora vysoké školy. Mohl by jezdit po světě a přednášet, stejně jako to nyní dělá nedávný vrchní velitel amerických pozemních sil v Evropě Ben Hodges."

VIDEO: Petr Pavel o útocích na české vojáky v Afghánistánu.