TOP 09 chce dostat ze smlouvy Prahy s Pekingem "ideologický balast" o jednotné Číně

před 3 minutami

Opoziční TOP 09 chce na čtvrtečním jednání pražského zastupitelstva změnit partnerskou smlouvu s Pekingem, kterou v loňském únoru hlavní město podepsalo. Chce z ní dostat kritizovaný bod, ve kterém se Praha zavázala, že bude respektovat politiku jednotné Číny. Není však jisté, že pro svůj záměr získají dostatek hlasů. Primátorka Adriana Krnáčová to zcela odmítá. Jasnou podporu nemá návrh ani u Trojkoalice, která loni v únoru smlouvu odmítla. Bez ní však TOP 09 změnu smlouvy jen stěží prosadí.

Doporučujeme

Praha - Když si pražská TOP 09 sestavovala seznam úkolů pro čtvrteční jednání zastupitelstva hlavního města, dala na jedno z prvních míst cíl zbavit partnerskou smlouvu s Pekingem doložky o jednotné Číně. Prohlášení, v němž metropole uznává mimo jiné i Tibet jako součást Číny, podepsalo město na konci loňského února. Bylo za to kritizované i proto, že jiná evropská města obdobná politická prohlášení do svých smluv s Pekingem nedávala.

Ve čtvrtek má Praha podepisovat obdobnou dohodu s Šanghají. Právě tuto příležitost chce TOP 09 využít k tomu, aby změnila i starší kontrakt s Pekingem. "K partnerské smlouvě se Šanghají tentokrát nemáme výhrady, neboť neobsahuje ponižující bod, který je v dohodě s Pekingem, a nechceme, aby se Praha zavázala k tomu, že vyznává politiku jedné Číny," uvedl předseda klubu zastupitelů TOP 09 Václav Novotný.

Vysvětloval, že když se Praha v tomto novém případě obešla bez doložky, musí to jít i v dohodě s Pekingem. "Budeme se domáhat toho, aby smlouva s Pekingem byla renegociována a aby byla zbavena ideologického balastu a byla postavená na obdobné textaci jako smlouva se Šanghají, která nám přijde normální," dodal Novotný.

Aby TOP 09 s návrhem uspěla, musí sehnat hlasy dalších opozičních stran, jako jsou Piráti či ODS, a k tomu ještě přesvědčit i Trojkoalici (KDU-ČSL, STAN a SZ), která je součástí pražské koaliční vlády.

"Pokud kolegové budou mít stejné názory jako před rokem, tak jsem přesvědčený, že by to měli vnímat pozitivně," uvedl Novotný. Připomněl, že Trojkoalice před rokem se smlouvou s Pekingem nesouhlasila a někteří její členové ji označili za ostudnou. "Třeba i kolegové z ODS by mohli mít stejný názor, že do obchodních a přátelských styků taková hesla nepatří. Věříme, že bychom mohli být úspěšní," dodal předseda.

O tom však pochybuje primátorka Adriana Krnáčová. "Nebude mít žádnou podporu takový návrh. Zítra je na programu Šanghaj a ne Peking. Debatovat mohou, ale to je tak asi všechno," myslí si o snaze opoziční TOP 09.

Ačkoliv žádný ze zastupitelů Trojkoalice loni v únoru pro smlouvu s Pekingem nehlasoval, a naopak pětice jejich představitelů byla proti, není jisté, jestli opoziční TOP 09 v úsilí o upravení smlouvy podpoří. "Peking už byl hlasován někdy před rokem a půl a nepodpořili jsme jej. Nevím, proč to TOP 09 řeší s takovým zpožděním," uvedl k tomu předseda klubu Trojkoalice Petr Štěpánek. "Na nás se nikdo s ničím neobrátil a v programu to není," řekl na otázku, zda klub návrh podpoří.

Ale právě případná podpora Trojkoalice je pro úspěch návrhu klíčová. I s jejich hlasy bude muset TOP 09 přesvědčit většinu zastupitelů za ODS, kteří však při hlasování loni v únoru nebyli jednotní. Proti byli pouze dva zastupitelé, naopak pět jich smlouvu podpořilo.

Sesterskou smlouvu s Pekingem na konci loňského února odsouhlasilo 65členné zastupitelstvo 35 hlasy. Má dopomoci navázat "přátelské, praktické a oboustranně přínosné spolupráce" mezi oběma hlavními městy zejména v oblasti obchodu, cestovního ruchu, kultury, vzdělávání, zdravotnictví a dopravy.

Související články