Nechci nechat padnout ČSSD na dno, tvrdí Petříček, který chce vystřídat Hamáčka

Místopředseda ČSSD Tomáš Petříček vysvětluje svou kandidaturu na předsedu ČSSD tím, že se musí politika strany změnit. "Změna je potřeba hned, máme 6 procent hlasů. Nechci na to nečinně koukat. Chci složit krizový tým pro naši zemi i ČSSD," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz Petříček, který nedávno avizoval, že nechce, aby po podzimních volbách podporovala ČSSD případnou vládu s Andrejem Babišem.

Když místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Tomáš Petříček poskytoval před dvěma měsíci rozhovor Aktuálně.cz, bylo patrné, že není příliš spokojený s politikou sociální demokracie ani předsedy Jana Hamáčka. A uvažuje o tom, že se ho pokusí vystřídat.

"S Honzou se známe léta, ale v některých věcech se rozcházíme. Rád bych od něj, případně od dalších kandidátů na předsedu, slyšel, jak chtějí ČSSD vést a především, jaké změny chtějí udělat," upozorňoval mimo jiné a jako příklad uvedl dění v Ústeckém kraji. Tam se Hamáček postavil proti krajskému vedení a fakticky vytvořil k nelibosti místních vlastní kandidátku - s kontroverzním podnikatelem Petrem Bendou nebo bývalým kandidátem za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti.

Nyní už je oficiálně jasné, že se Petříček skutečně pokusí vystřídat Hamáčka v čele sociální demokracie na sjezdu, který by měl být někdy na jaře. Do boje rozhodně nepůjde v roli favorita už proto, že je zástupce Prahy, která patří v rámci ČSSD ke stranickým buňkám, které nemají velkou podporu voličů.

"Já jsem ale sportovec a vždycky chci zvítězit," tvrdil ve zmiňovaném prosincovém rozhovoru Petříček, když přišla řeč na to, že sociální demokracie jde od porážky k porážce a mnoho se od ní nečeká ani v podzimních volbách do sněmovny.

Rozhovor pro Aktuálně.cz z tohoto týdne začal tam, kde minule končil. A to otázkou, jestli je Tomáš Petříček svým naturelem člověk, který by mohl vést politickou stranu, nadto sociální demokracii, která je rozpůlena v tak zásadních věcech, jako je její existence ve vládě s Andrejem Babišem, nebo v míře podpory prezidenta Miloše Zemana.

Když jsme spolu mluvili loni v prosinci, ptal jsem se vás, jestli se cítíte jako lídr, který může vést ČSSD a oslovit větší skupinu voličů. Tehdy jste si ještě nebyl jistý, teď už ano. Co ale říkáte na námitku, že jste na takový post příliš nesmělý?

Myslím, že za dva roky v roli ministra zahraničí jsem se dost otrkal. Snažím se být slušným člověkem, to je možná to, co navenek vypadá jako nesmělost. Mám totiž pocit, že slušnost se z politiky v honbě za body a popularitou dost vytratila. Nejsem žádný bouchač do stolu, ale za svými názory si stojím, i když to občas není v některých kruzích populární.

Dával jsem v minulých dnech různým lidem v ČSSD otázku, zda půjdou ve volbách proti Janu Hamáčkovi, a oni mi odpovídali: Teď není vhodná doba vzhledem k tomu, jakou krizi musí Česko řešit. Proč jste se vy rozhodl do toho jít?

Protože nesouhlasím s tím, jak se vyvíjí situace v České republice i v sociální demokracii. Zároveň nejsem alibista, nehodlám se za nikoho schovávat a jen bezcílně nadávat. Změna je potřeba a je potřeba hned. Chci složit krizový tým jak pro naši zemi, tak pro stranu, ve které jsem vyrůstal a kterou nechci nechat padnout na samotné dno. Lidi nám nevěří. Nevěří vládě ani ČSSD. Jsme dost neviditelní.

Co především se vám nelíbí na politice Jana Hamáčka?

Nechci začít svou kandidaturu okopáváním kotníků. S Honzou jsme přátelé, moje výtky zná. Špinavé prádlo si vypereme za zavřenými dveřmi.

Uvnitř ČSSD ovšem zaznívají poměrně často na adresu Jana Hamáčka věty o tom, že si podle průzkumů veřejného mínění v době covidu vede dobře, strana vystupuje poměrně jednotně, nebo že se ČSSD snaží otvírat například spolupráci se Zelenými.

Ale my přece nemůžeme koukat na osobní preference jednotlivců. To bych mohl být sám se sebou také poměrně spokojen. Musíme přesvědčit jako tým. Já si práce Honzy Hamáčka samozřejmě vážím a není to z mé strany žádné klišé. Moje kandidatura není o nějakém vymezení se vůči jeho práci. Ale podívejte se na preference strany. V lepším případě máme šest procent, a to je v mezích statistické chyby, zda se do sněmovny dostaneme, nebo ne. Nechci na to nečinně koukat.

Jak velkou šanci máte, abyste ho porazil?

Já jsem především rád, že za mnou stojí poměrně velký tým lidí, kterých si vážím a jimž na sociální demokracii záleží. Vážím si podpory třeba Martina Netolického, Milana Štěcha nebo Michala Šmardy.

Jakou politiku by ČSSD měla podle vás dělat?

Chci, aby politika ČSSD byla moderně levicová. Založená jak na tradičních hodnotách sociální demokracie, jako je podpora zaměstnanosti nebo vzdělávání, tak na moderních tématech 21. století. Všichni budeme řešit restart Česka po pandemii, ale nesmíme zapomínat ani na problémy, jako je například bydlení, se kterým se potýkají hlavně mladé rodiny a senioři. Je třeba plánovat rozvoj měst a obcí tak, aby odpovídal demografickému vývoji. Máme zastaralou a zbytečně centralizovanou státní správu.

Teď aktuálně ČSSD řeší, s kým a jak jít do voleb. Jste pro volební koalici například se Zelenými, nebo jste pro kandidátku ČSSD, na které budou jednotlivci od Zelených, hnutí Budoucnosti, případně další lidé mimo stranu?

Jsem pro kandidátku ČSSD a odborníků, klidně nezávislých. To je pro mě priorita. Zelení mají řadu expertů na témata, jako jsou energetika a čisté zdroje, což úzce souvisí i s modernizací ekonomiky a pracovními místy. Obecně se Zelenými máme hodně společného, proto jsem pro to, abychom spojili síly. Hnutí Budoucnost se zase specializuje třeba na dluhy či důstojné stáří - opět se naše priority hodně prolínají a spojení by dávalo smysl. Ale jak říkám, nejde o strany či hnutí, jde mi o pracovité lidi s odborným zázemím.

Nepřevažují ale v ČSSD "konzervativci", kteří žádné otvírání směrem k Zeleným nechtějí a jsou pro politiku, kterou dělal jako šéf strany Miloš Zeman? Nezískala by taková ČSSD více hlasů?

Nezískala. Myslím, že se ukázalo, že konzervativní politika není tím směrem, který by nás měl vrátit do hry. Chápu nostalgii po starých časech, ale tahle doba je pryč. Je třeba se dívat dopředu. ČSSD by měla znamenat jistotu v této době, zároveň ale vytvářet budoucnost.

Přesto slyším z některých regionů, že rozhodně nejsou příznivci volební spolupráce se Zelenými.

Nemyslím, že to je nějaký většinový názor, ale jsem samozřejmě připraven vést s nimi debatu. Lídr ale v některých rozhodnutích musí vzít odpovědnost na sebe a říct "takhle to bude" a pak za to přijmout politickou odpovědnost. Nikdy se všichni neshodneme, tak to zkrátka je. Pokud by to tak bylo, to bychom byli spíše jak komunisté někde v Severní Koreji.

Mimochodem, bude podle vás vůbec Jan Hamáček na předsedu kandidovat? On to ještě oficiálně neoznámil. Navíc se mluví o tom, že by mohl odejít na post velvyslance. O čemž byste jako ministr zahraničí mohl něco vědět.

Pokud narážíte na nějakou výměnu ve smyslu "pošli mě do Washingtonu a já ti nebudu stát v cestě", pak vás můžu ujistit, že žádná taková dohoda neexistuje a existovat nebude. Politické nominace já nenavrhuji.

Takto jsem to nemyslel. Jen se ptám, jestli nakonec nebudete jediný, kdo bude chtít být předsedou ČSSD.

Pokud jde o jeho politickou budoucnosti, opravdu se musíte ptát jeho.