Naprostá devalvace hodnot a morální kýč, říká Halík o angažmá vlády na Gottově pohřbu

Katolický kněz Tomáš Halík ostře kritizuje záměr státu podílet se na uspořádání pohřbu Karla Gotta. Hovoří o "naprosté devalvaci hodnot a morálním kýči". Podle něj stojí před morální zkouškou i církev, pokud bude vystavena žádosti státu, aby propůjčila pro smuteční ceremoniál katedrálu sv. Víta, jak zmínil premiér Andrej Babiš. Ten dnes upřesnil, že by to nebyl klasický státní pohřeb.

"Projevit úctu k uměleckému talentu zemřelého je jedna věc, šílený a nevkusný nápad s národním pohřbem v katedrále věc druhá," uvedl Halík v prohlášení, které má deník Aktuálně.cz k dispozici. V něm uvádí, že nejde opomenout Gottovu normalizační minulost.

"V tomto pokusu o mýtizaci hvězdy normalizačního zábavního průmyslu jde nejenom o projev naprosté devalvace hodnot a morální kýč, nýbrž i o politicky účelovou interpretaci našich moderních dějin a také o další pokus zatáhnout náboženské a církevní symboly do politiky zemanovsko-babišovského populismu," kritizuje Halík.

Uspořádání státního pohřbu pro Karla Gotta by považoval za projev hrubé neúcty nejen vůči hrdinům disentu a "skutečným tvůrčím umělcům", nýbrž i vůči ohromnému množství občanů, kteří se před komunistickou mocí nesklonili. Do zahraničí by tak podle něj Česko vyslalo tragikomické poselství o současných národních hodnotách, národním sebepochopení a sebeúctě.

Uspořádání státního pohřbu ve středu schválila vláda. Ve čtvrtek však premiér prohlásil, že o klasický státní pohřeb by se nejednalo. Pouze o smuteční ceremoniál se státními poctami. Podmínkou však stále je, že si to bude přát i Gottova rodina. Ta se zatím nevyjádřila.

Babiš už ve středu prohlásil, že vhodná by pro poslední rozloučení byla katedrála svatého Víta na Pražském hradě, "vzhledem k tomu, jak významnou osobností Gott byl". Tuto myšlenku podpořil i prezident Miloš Zeman.

"Jsem opravdu zvědav, zda se naše církevní vrchnost propůjčením katedrály zapojí do této blasfémie neo-normalizačního režimu," komentuje to Halík. "Je to další morální zkouška církve, dilema mezi věrností prorocké tradici odpůrců zla a kýčové, nemravné servilitě vůči jakékoliv moci," soudí profesor.

A závěrem dodává: "Beran, Tomášek a Vlk by řekli: Nemlč, arcibiskupe!" Míní tak bývalé kardinály Josefa Berana, Františka Tomáška a Miloslava Vlka.

Duka: Budu respektovat přání rodiny

Dominika Duka se k možnému propůjčení katedrály zatím nevyjádřil. Uvedl pouze, že se za zpěváka modlí a bude ohledně pohřbu respektovat přání rodiny.

"Myslím, že mistr Gott si od nás zaslouží poděkování za celý svůj život. Poctivě se s námi snažil dělit o svůj talent, který mu pán bůh ve své dobrotě nadělil vskutku mimořádný, což já jako známý nezpěvák oceňuji o to více. Svými písněmi nám dělal radost i v dobách neradostných, byť kvůli tomu mnohdy musel strpět totalitní manipulace. Věřím však, že vědomě nechtěl nikoho zarmoutit a pokud mohl pomoci, tak tak učinil," uvedl kardinál na Facebooku.

VIDEO: Babiš po jednání vlády oznamuje, že chtějí pro Karla Gotta státní pohřeb