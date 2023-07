Termín se mnohokrát měnil. Fialův poradce popsal zákulisí Zelenského návštěvy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měl pozvání do Prahy prakticky od začátku války na Ukrajině, definitivně se na příletu do Česka domluvil s premiérem Petrem Fialou (ODS) 1. června, kdy se sešli na okraj summitu Evropského politického společenství (EPC) v Moldavsku.

Poradce českého premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který se Zelenským cestoval do Prahy v českém vládním speciálu z Bulharska, popsal zákulisí této mimořádné státní návštěvy.

Zelenskyj měl pozvání do Prahy prakticky od začátku ruské invaze, řekl v České televizi Pojar. "Cestovat nemohl, ale když se s ním teď viděl premiér v Moldavsku, tak si řekli, že při další cestě do Evropy navštíví ČR. To pan prezident dodržel," uvedl. Původní termín návštěvy měl být asi před dvěma týdny, mnohokrát se ale měnil.

Organizaci podle Pojara usnadnilo, že ve středu a dnes jsou v Česku státní svátky. "Praha je prázdná, většina Pražanů je mimo hlavní město. Z bezpečnostního i logistického pohledu je to jednodušší," konstatoval. ČR vyniká mimo jiné v improvizaci a flexibilitě, což by mělo přispět k tomu, že návštěva bude mít hladký průběh, doplnil Pojar.

Český speciál doprovázela dvojice gripenů, Pojar v televizi ukázal fotografii Zelenského z paluby s jedním z letounů za oknem. "Bylo to ukrajinskou stranou kvitováno s povděkem a velmi pozitivně, myslím, že to bylo pěkné přivítání ještě ve vzduchu," řekl Pojar ke gripenům. Vzlet strojů byl symbolickou záležitostí, doplnil.

Česko oceňuje, že Zelenskyj v rámci své delší cesty po evropských státech v zemi přenocuje. Podle Pojara to však nebylo českou podmínkou. "Je pro nás dobré, že ho tu máme déle, je víc jednání, která na sebe navazují a i my z toho můžeme získat, co chceme," uvedl Pojar.

Video: Volodymyr Zelenskyj v Praze