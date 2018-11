Zrušit volný trh exekutorů se nám osvědčilo, říká šéf slovenské exekutorské komory

I současná podoba exekučního řádu je jednou z příčin, proč je skoro milion Čechů v dluhové pasti. Řadu novinek zavedli před rokem a půl na Slovensku. Exekuce má na starosti jediný soud a veškeré exekuce jednoho člověk řeší jeden exekutor přidělovaný na principu takzvané teritoriality. O zavedení podobného systému se diskutuje i v Česku. Prezident slovenské komory exekutorů Miroslav Paller je se změnami spokojený. Chválí protikorupční charakter, zlevnění, větší rychlost a menší administrativní náročnost nového uspořádání. Rozhovor byl veden přes e-mail.

Jednou z novinek, kterou Slovensko v exekucích zavedlo, je zavedení místní příslušnosti exekutorů, takzvané teritoriality. Jak systém funguje?

Po novele exekučního řádu jsou od 1. dubna 2017 na Slovensku exekuce přidělovány náhodným elektronickým výběrem exekutorům na území příslušného kraje. Působí u nás celkem 284 exekutorů v osmi krajích. Exekucemi pověřuje exekutory v celostátním měřítku jediný exekuční soud se sídlem v Banské Bystrici.



Jaký je nyní počet probíhajících exekucí v zemi, kolik jich měsíčně přibývá?

Počet exekučních řízení od roku 2013 meziročně plynule klesá. Ve srovnání s rokem 2013 klesl roční nápad exekucí o více než 200 tisíc. Celkově máme na Slovensku 3 300 548 exekucí. Z toho počet živých řízení po 1. dubnu 2017, tedy po přijetí novely, je 102 447. Průměrný měsíční nápad je za poslední rok 12 147.

Platí na Slovensku s teritorialitou i princip jeden dlužník, jeden exekutor?

Ano, pokud exekutor vede exekuci vůči témuž dlužníkovi (povinný v exekučním řízení), každé další řízení vůči totožnému dlužníkovi je přiděleno témuž exekutorovi. Platí to v exekucích od 1. dubna 2017.

Exekuce v Česku a na Slovensku Slovensko

V zemi proběhlo do letoška celkem 3 300 548 exekucí, exekuci mělo v roce 2017 960 tisíc lidí, více než polovina má jedno exekuční řízení. Čtyři exekuce a více má přes 50 tisíc lidí. Průměrně měsíčně za poslední rok přibude 12 147 nových řízení. Počet exekutorů - 284. Česko

Celkový počet exekucí v roce 2017 byl 4, 67 milionu. Počet osob v exekuci 863 tisíc, za rok 2016 jich přibylo 31 tisíc. Kolem 151 tisíc lidí má přes deset exekucí, tři a více 493 tisíc lidí. Vloni počet nově zahájených exekucí meziročně klesl o deset procent na 612.000. Počet exekutorů - necelých 160.

Jak byste hodnotil prozatímní fungování systému, který běží už 1,5 roku? Můžete srovnat s minulým systémem?

Slovenská komora exekutorů o nový systém dlouhodobě bojovala. Je to výrazný protikorupční prvek, který urychluje jednotlivé exekuce a znamená jejich zlevnění pro dlužníky. Nový systém zároveň odstranil propojení několika exekutorů na velké věřitele, což vyvolávalo pochybnosti o nestranném a nezávislém výkonu exekuce.

Snížila se vymahatelnost pohledávek? Plní se hrozby, že se novinka negativně dotkne především věřitelů, kteří mají oprávněný zájem na získání své pohledávky i státu, který je ve svých organizacích také často v pozici věřitelů?

Všichni věřitelé, včetně státu, by měli mít zájem na inkasu svých pohledávek. Zjišťování a zajišťování majetku elektronickou cestou umožňuje provést a zablokovat majetek prakticky okamžitě. Novela zákona dokonce určuje, které základní úkony zjištění majetku se provedou obratem, v tom je nesporné pozitivum.

Objektivní dopad na vymahatelnost lze posoudit až po několika letech. Zatím vnímáme, že někteří velcí věřitelé, zvyklí na spolupráci s konkrétními exekutory, nechtějí vymáhat prostřednictvím nového systému.

Věříme však, že jde o přechodný stav, jelikož vymáhání pomocí soudních exekutorů je stále nejefektivnějším způsobem vymožení své pohledávky. S několika velkými věřiteli intenzivně komunikujeme, zejména při řešení programového zabezpečení, které by umožňovalo podávat návrhy hromadně.

Jak vlastně ti velcí věřitelé nyní vymáhají? Jen přes inkasní agentury, profesionální vymahače? Nebo svými silami?

Nemáme oficiální informace o jejich strategii, proto by odpověď byla spekulací. U Sociální pojišťovny však můžeme říci, že od 1. dubna 2017 může vymáhat pohledávky sama prostřednictvím svých útvarů, avšak na rozdíl od pravomocí soudních exekutorů pouze dvěma způsoby - buď srážkou ze mzdy, resp. z důchodu, nebo odepsáním pohledávky z účtu.

Obecně jsme však přesvědčeni, že samotný stát by měl mít zájem na tom, aby pohledávky spadající pod veřejné finance byly vymáhány legálním a efektivním způsobem a nechyběly v rozpočtu veřejné správy.

Spor o teritorialitu Ve sporu o zavedení teritoriality (automatického přidělování exekucí exekutorům soudem podle jednotlivých okresů) stojí proti sobě Exekutorská komora ČR s menšími exekutorskými úřady a platforma Exekutoři proti teritorialitě sdružující úřady velké. Ty argumentují zejména snížením efektivity vymáhání.

Příznivci teritoriality zase věří, že volný trh exekutorů vede k jejich příliš dravému chování, navíc nyní proti každému z více než čtvrt milionu dlužníků vede exekuční řízení pět a více různých exekutorů. Každý věřitel si totiž může zvolit svého exekutora, většinou jiného než ti ostatní. Zavedením principu teritoriality by ale každý povinně získal jen jednoho. Suma dluhu by se tak přestala neúměrně zvyšovat kvůli poplatkům několika různým úřadům. Proti nynějšímu stavu vystoupila nejostřeji skupina senátorů v čele se sociálním demokratem Miroslavem Nenutilem. V únoru napadli dané ustanovení exekučního řádu u Ústavního soudu: požadují zrušení soutěžení exekutorů na trhu a zavedení místní příslušnosti. Novelu exekučního řádu poslali do sněmovny už před několika lety, poslanci se jí ale dosud odmítali zabývat. Vlastní návrh připravil i klub České pirátské strany, vláda ho ale odmítla. Na ministerstvu spravedlnosti nyní vzniká novela, která by prosadila princip jeden dlužník - jeden exekutor, první věřitel by si však dále mohl svého exekutora volit.

Pokud se kterýkoli věřitel rozhodne vymáhat jinak než prostřednictvím soudních exekutorů, tedy například pomocí inkasních agentur, je to jeho právo. Náklady agentury však představují zároveň náklady pro věřitele, který je musí uhradit.

V čem tkví přednosti, případně slabiny systému?

Předností systému je jeho výrazný protikorupční prvek, protože odstranil praktiky na hraně zákona, kterými v minulosti bojovali exekutoři u jednotlivých věřitelů. Stejně je výhodou rovnoměrné přidělování případů, a tedy lepší možnosti exekutora zodpovědně se věnovat každé jedné exekuci.

"Nevýhodou" je skutečnost, že někteří velcí věřitelé si zatím na tento systém nezvykli. Považujeme to však za přechodnou záležitost, jelikož vymáhání prostřednictvím exekutorů je jednoznačně nejlepším způsobem, jak se dostat ke své pohledávce.

Je proces rychlejší, administrativa méně náročná, nebo naopak?

Proces je výrazně jednodušší díky tomu, že novela zákona zavedla výlučně elektronickou komunikaci mezi všemi účastníky řízení a zároveň všechny exekuce soustředila na jeden soud, kterým je Okresní soud v Banské Bystrici.

Existuje ustanovení o zastavení exekuce v případě několika let, kdy se nedaří nic vymoci?

Existuje v novelizovaném zákoně, u fyzické osoby je to pět let, u právnické osoby 2,5 roku. Novela exekučního řádu odstranila dlouholeté hromadění starých spisů v nedobytných exekucích, které někteří věřitelé nechtěli zastavit, aby nemuseli hradit exekuční náklady. Pokud se nepodaří pohledávku vymoci ve lhůtě 5 let u fyzických osob a v případě právnických osob do 2,5 roku, exekuce se zastaví.

Na Slovensku je přes tři miliony exekucí. V Česku, kde se takzvaný obchod s chudobou, zaviněný kromě lidských chyb například vysokými odměnami advokátů či neregulací nebankovního sektoru, dostal mimo kontrolu, přes pět milionů. Existuje na Slovensku takový byznys, kdy se velmi vyplatí vymáhat takzvané drobné, bagatelní pohledávky (např. pokuty za černé jízdy MHD)?

O existenci takového byznysu nevíme.