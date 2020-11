Také chci znát viníka, řekl Brabec k otrávené Bečvě. Lituje, že vyloučil vinu Dezy

Otrávení řeky Bečvy kyanidem se dostalo na program poslaneckého výboru pro životní prostředí. Přestože Eva Fialová (ANO) navrhovala utajené jednání, většina poslanců byla proti. Někteří z nich dávali najevo, že se jim nelíbí přístup ministra životního prostředí Richarda Brabce i policie. Brabec před měsícem tvrdil, že najít viníka potrvá jen hodiny, zároveň vyloučil vinu chemičky Deza z Agrofertu.

Horké chvíle zažíval ve středu kolem poledne ministr životního prostředí a zároveň místopředseda hnutí ANO Richard Brabec. Zejména opoziční poslanci se na něj už dlouho "chystali" kvůli tomu, že po více než měsíci není vůbec jasné, kdo zavinil v neděli 20. září otravu Bečvy kyanidem. Navíc ministr Brabec velmi záhy po otravě tvrdil, že viník bude velmi rychle odhalen. A zároveň hned vyloučil, že by tímto viníkem mohla být společnost Deza z holdingu Agrofert. Firma patří do svěřenského fondu Brabcova stranického šéfa Andreje Babiše, sám Brabec v Agrofertu před vstupem do politiky pracoval.

"Ve spolupráci s policií nyní pátráme po původci znečištění. Věřím, že kriminalisté viníka během krátké doby odhalí a ten bude exemplárně potrestán," napsal ministr 24. září k jedné z největších ekologických katastrof poslední doby, kdy uhynuly desítky tun ryb. Následně ještě dopsal: "Teď, když víme, že šlo o kyanidy, věříme, že najít zdroj znečištění bude otázkou hodin."

Když se tedy ministr Brabec připojil ve středu přes video k jednání poslanců, hned několik otázek mířilo k tomu, proč se takto vyjadřoval a jak je možné, že veřejnost dodnes neví podrobnosti k případu a zda stále trvá na nevině společnosti Deza.

"Pane ministře, je možné Dezu stále vyloučit jako viníka otravy? Stačí mi odpověď ano-ne. Prosím alespoň na toto odpověď," ptala se například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

A další poslanci poukazovali na to, že jednoho z rybářů, který oznamoval otravu řeky, policie vyslechla až nyní, po více než měsíci. "Měli bychom udělat vše pro to, aby se kauza došetřila. Pokud ale hlavní svědek je kontaktovaný až po 42 dnech, tak to není úplně standardní postup. A k tomu dostal zákaz se veřejně vyjadřovat," upozorňoval poslanec Pirátů František Elfmark.

Ať je jednání utajené, požadovala poslankyně ANO

Richard Brabec na tyto a další otázky odpovídal, ale zároveň prohlašoval, že nemůže být příliš konkrétní, protože nechce žádným způsobem narušit vyšetřování policie. V některých momentech bylo cítit, že se mu přístup poslanců nelíbí.

"Je toto vyšetřovací komise? Začíná mi to tak připadat. Na většinu informací nemůžeme reagovat. Je tady připojeno x novinářů. Opravdu si myslíte, že to je normální? Nemá smysl se ňahňat v detailech," prohlásil Brabec a argumentoval, že policejní spis je stále ještě živý a viník se hledá. "Nezlobte se, ale neměl jsem představu, že tady budou pršet dotazy novinářů. Vzhledem k tomu, že tady je živý spis, tak mi to nepřijde normální. Vám toto vyšetřování v přímém přenosu přijde normální?" ptal se Brabec poslanců.

Novináři jednání skutečně mohli sledovat, a to přes video, ale nikdo z nich se nedostal k pokládání otázek. Brabcova stranická kolegyně Eva Fialová se na úplném začátku jednání pokusila novináře vyloučit. "Žádám o utajené jednání výboru vzhledem k tomu, že probíhá policejní vyšetřování. Veřejné projednávání by ho mohlo narušit," tvrdila.

Členové výboru nakonec odhlasovali, že zvukový záznam z jednání nebude zveřejněn, ale novináři mohli dál jednání sledovat, což se Fialové vůbec nelíbilo. "Budu si na vás stěžovat mandátovému a imunitnímu výboru," pronesla k předsedkyni výboru Daně Balcarové (Piráti), která podle ní měla účasti novinářů a dalších zamezit. "Chtěla jsem neveřejné zasedání. Mám právo podat stížnost na mandátový a imunitní výbor ať to celé prošetří. Kdybych věděla, že jsou napojeni novináři a neziskovky, tak bych se ozvala. Dám stížnost," opakovala.

Několik poslanců se ale předsedkyně výboru zastalo a kritizovalo ministra i poslankyni ANO za snahu informace ututlat. "Nezaznělo tady vůbec nic, co by mohlo ohrozit vyšetřování, nerozumím této nervozitě ministerstva a dalších. Určitě to žádné vyšetřování neohrozí," řekl poslanec KDU-ČSL Jan Čižinský.

Jelikož ale viník znám není a objevuje se celá řada informací, chtěli poslanci vysvětlení přímo od ministra Brabce. Na jednání celé sněmovny v minulém týdnu, kdy byl tento bod na program zařazený, ministr nepřišel. Pár hodin před začátkem se omluvil s odkazem na údajnou nemoc. Poslanci jej tedy pozvali na středeční jednání výboru pro životní prostředí. A někteří jej přímo vybízeli, aby rozhodně přišel.

"Máte asi velmi malou důvěru v jednání státních orgánů, když tvrdíte, že veřejné projednání by je mohlo ovlivnit," přidala se předsedkyně TOP 09 a ohradila se i proti slovům ministra, že její dotazy a veřejné projednávání může ohrozit výsledek vyšetřování. "Nechci si nechat líbit osočení, že my něčemu zamezujeme," řekla.

Brabec lituje, že vyloučil Dezu z podezřelých

Pokud jde o konkrétní informace, které by vnesly více jasna do samotné otravy Bečvy, tak těch zaznělo jen minimum. Brabec, stejně jako ředitel České inspekce životního prostředí Erik Geuss, shodně několikrát prohlašovali, že vše je na policii a oni nemají o viníkovi žádné informace.

"Nepochybujte ani na okamžik o tom, že chci, aby se tato věc došetřila a viník byl potrestaný. Padni komu padni. Vůbec si nepřipouštím, že by se to nepovedlo. Nechme pracovat kompetentní orgány," vyzýval několikrát Brabec. Sám ale připouštěl rozčarování z pomalého postupu policie. "Jsem nešťastný jako vy, že vyšetřování nešlo rychleji. Je to ale složitý případ. Nemám pochybnosti o postupu policie. Musí se to došetřit a viník najít. Nesmí se nechat veřejnosti pochybnosti," ubezpečoval ministr životního prostředí.

K možnému podílu společnosti Deza, kterou dříve z okruhu podezřelých vylučoval, nyní řekl, že tehdy jen vycházel z výsledků policejního vyšetřování. Tentokrát se k jejímu podílu vyjadřovat nechtěl a litoval, že tak v minulosti učinil. Stejně jako litoval, že sliboval vyšetření během pár hodin. "Dnes bych si dal facku za to, že jsem v minulosti napsal, že v řádu hodin bude znám viník," sdělil poslancům.

Ti kvitovali alespoň to, že se zasedání jejich výboru účastnil, Když měla totiž o Bečvě jednat minulý pátek celá sněmovna, ministr se omluvil, že kvůli zdravotním problémů nemůže přijít. Proto už den před zasedáním výboru mu adresovala předsedkyně TOP 09 následující veřejný vzkaz: "Pane ministře, na výboru pro životní prostředí zítra máme bod 'Aktuální informace k otravě kyanidem na řece Bečvě'. Ráda bych Vás veřejně pozvala na toto jednání. Pevně věřím, že si uděláte čas. Zjištění jsou tak závažná, že je Vaše účast velmi žádoucí."

Opoziční poslanci chtějí, aby se otravou řeky Bečvy zabývala také celá sněmovna. Proto někteří žádali Brabce, aby přislíbil, že v hnutí ANO prosadí podporu pro zařazení tohoto bodu. Klub ANO má totiž zdaleka nejvíce poslanců, takže postoj tohoto klubu často rozhoduje o tom, co sněmovna bude projednávat a co schválí.

"Nemám problém s tím, aby o tom jednala sněmovna. Ale nemůžu vám zaručit, že se na tento bod dostane. Mám zájem, aby se ten bod projednal, ale mám podezření, že chce z toho někdo dělat politikum," reagoval ministr a doplnil, že by stejně nemohl říci více než nyní na výboru.

Kyanid zabíjel během pár minut

Podle dosavadního vyšetřování se začal kyanid šířit vodou v neděli 20. září. Postupoval od Choryně na Vsetínsku až do Přerova v délce 38 kilometrů. Rozpustné kyanidy popsala mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová jako prudké jedy, které na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého a také v kyselém prostředí uvolňují rovněž prudce jedovatý kyanovodík. "Smrtelná dávka kyanidu je 200 miligramů v pevném skupenství či jako roztok, smrt přichází během několika minut," vysvětlila.

Od té doby případ zkoumají policisté, kteří zatím naposledy oznámili, že čekají na posudky. "Budou trvat několik týdnů," upozornila 29. října policejní mluvčí Zlínského kraje Lenka Javorková. Ministr Brabec vyzval policii, aby co nejdříve případ vyšetřila.

Mezitím se případu intenzivně věnují média. Hodně pozornosti vzbudil článek Deníku Referendum s titulkem "Otrávila Bečvu DEZA? Jiné výklady nedávají smysl. Úřady zatloukají a klamou." Jeho autoři kromě jiného zmiňují možnost, že nakonec nebude viník možná vůbec odhalen. "Pořád doufáme, že pachatele odhalíme. Samozřejmě s tím, jak čas běží, se pravděpodobnost dopadení snižuje," přiznal webu dozorující státní zástupce Petr Bareš ze vsetínského státního zastupitelství.

Případu pozorně sledují také Hospodářské noviny, které rovněž upozornily na nebezpečí, že viníka se veřejnost nemusí dozvědět. "Šance najít viníka otravy Bečvy klesá. Policie po něm pátrá už tři týdny a jedy mezitím zmizely," napsaly HN už 9. října. Podle autora článku šetření havárie stále více připomíná první stránky detektivek Agathy Christie. "Podezřelých je mnoho, k usvědčení pachatele je ale stále daleko. V případě řeky otrávené kyanidy navíc stopy rychle mizí a šance najít viníka s časem klesá," varoval.

