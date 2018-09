Tajemná tvrz Adam poodhalila svá tajemství. Ale jen zcela výjimečně, zůstává uzavřena

Dělostřelecká tvrz Adam v Orlických horách, jedna z největších a stavebně dokončených tvrzí předválečného opevnění Československa, slouží stále k obraně vlasti. Návštěvy tu přijímají jen zcela výjimečně.

Více než deset tisíc dokončených bunkrů předválečného obranného systému Československa stále přitahuje pozornost návštěvníků. Řopíky, sruby či mohutné tvrze udivují mohutností i rychlostí, s jakou jsme je před osmdesáti lety postavili.

Mnichovská dohoda a potupné vyklizení československého pohraničí ukončily několik let výstavby monumentálního obranného systému. Nikdy se tak už nedovíme, jak by obrana Československa fungovala při útoku nacistického Německa. Většina betonových pevností či pevnůstek je přístupná veřejnosti a největší z nich se změnily (tak jako například tvrz Hanička) v ojedinělá muzea. Některé pevnosti (jako tvrze Adam či Smolkov) však slouží k obraně republiky dál. Využívá je česká armáda, jsou přísně střeženy a dostat se do nich s fotoaparátem není vůbec jednoduché.

Jednu ze dvou nepřístupných tvrzí jsme nedávno navštívili. Zde je fotogalerie z největší a nejvíce opevněné tvrze Adam, která střežila zemskou bránu na hranici s nacistickým Německem.