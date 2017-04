Svědčil proti Rittigovi, přišel o firmu. Soud ho teď znovu jmenoval ředitelem

před 1 hodinou

Soud nečekaně zasáhl do sporu o bývalé papírny Neograph, o které bojují jejich původní vlastníci se skupinou kolem lobbisty Ivo Rittiga. Vyhozeného spolumajitele Vladimíra Sittu vrátil předběžným opatřením do funkce ředitele.

Doporučujeme

Praha - Městský soud v Praze tento týden značně zamotal situaci kolem papíren Security Paper Mill, dříve známé pod názvem Neograph. Předběžným opatřením totiž vrátil do funkce statutárního ředitele Vladimíra Sittu, který papírny zakládal a po mocenském boji je musel v roce 2012 opustit. A to poté, co se svým stejnojmenným synem upozornil na to, že jejich obchodní partner Jan Janků spolu s lobbistou Ivo Rittigem tunelují pražský dopravní podnik tiskem předražených jízdenek.

Skupina kolem Rittiga totiž kontrovala trestním oznámením na Sittovy, po němž jim státní zástupkyně Dagmar Máchová zablokovala hlasovací práva. A jejich partner Janků vzápětí svolal mimořádnou valnou hromadu, která navýšila základní jmění a Sittovy z papíren vyšachovala.

Majoritním vlastníkem se v roce 2013 stal Michael Broda, blízký partner lobbisty Ivo Rittiga. A také majitel skupiny Delta, pro níž pracuje expremiér Petr Nečas.

Vyjasněte si vztahy

Spory o vlastnictví papíren i vyhazov Sittových tak od té doby řeší soudy. Ty zatím pravomocně nerozhodly.

Sittovo opětovné jmenování ředitelem vyšlo najevo tuto středu u Městského soudu v Praze, který měl projednávat Sittovu žalobu na nezákonné propuštění z firmy. Sitta totiž protestoval proti právníkovi, který proti němu zastupoval papírny, a předložil uvedené předběžné rozhodnutí soud.

A předseda senátu tak zasedání podle ČTK odročil na na neurčito, dokud se ve firmě nevyjasní vztahy.

"Vyzvu pana Brodu, aby mi do sedmi dnů připravil agendu k předání," řekl Sitta s tím, že je připraven aktivně převzít vedení společnosti. Zda již má připraveny kroky, které podnikne, nechtěl říct. "Musím se seznámit s tím, co mi pan Broda předá. Nebudu šetřit trestními oznámeními," dodal nicméně.

Může to zničit firmu!

Broda se k situaci nechce vyjadřovat. "Komunikujte s ředitelem firmy," uvedl pouze. Byť je na webu firmy jako statutární ředitel uveden on sám, tuto funkci podle něj nyní vykonává Radim Pařík.

Pařík označuje rozhodnutí za nezákonné. "Jsme jím velice překvapeni, už jsme podali návrh na jeho zrušení," uvedl. Podle něj je jmenování Sitty staršího nezákonné zejména kvůli tomu, že je se Security Paper Mill v konkurenčním vztahu.

"Je jednatelem Sitta Factory, která se zabývá stejným předmětem činnosti. Zákon neumožňuje jmenovat do vedení firmy osobu, která je s ní v konkurenčním vztahu," uvedl Pařík, podle něhož nehraje roli to, že Sitta je stále sedmiprocentním akcionářem firmy.

Pařík zároveň připustil, že jmenování Sitty staršího ředitelem je vykonatelné, a ten by se tak mohl výkonu funkce okamžitě ujmout. "Nemůžeme mu v tom bránit," připustil. Sitta by tedy jménem firmy mohl rušit či uzavírat smlouvy. Zatím se ale do papíren nedostavil. "Netušíme, co se může dít. Obáváme se, že vznikne velká škoda," uvedl Pařík.

Státní zastupitelství selhalo

Kvůli sporu o papírny skončili Sittovi i před trestním soudem. Jejich partner Janků je obvinil, že firmu tunelovali, a zpočátku mu dal zapravdu i Městský soud v Praze.

Byť prvoinstanční soudce Alexander Sotolář při odůvodnění rozsudku v září 2015 připustil, že jejich verze o odplatě ze strany Rittiga a spol. může být pravdivá. "Nepochybným faktem je, že stíhání bylo iniciováno právníky z okolí Jana Janků a Ivo Rittiga, a je zřejmé, že se tak stalo v souvislosti s jízdenkami pro dopravní podnik," řekl Sotolář. "Je možné, že šlo o formu odplaty za zveřejnění vyvádění peněz z dopravního podniku," dodal.

Vrchní soud je ale osvobodil s tím, že ve většině případů nemohlo jít o trestný čin. Soudkyně Kateřina Jonáková v rozsudku ostře zkritizovala státní zastupitelství, které selektivně vybíralo důkazy. "Mělo povinnost prověřit všechny případné trestné činy. Již samotná absence stíhání Jana Janků vzbuzuje otázku, jak korektně bylo trestní řízení vedeno," uvedla soudkyně, která jen jednu menší část z obvinění Sitty mladšího nechala znovu projednat u prvoinstnančního soudu.

Slíbil zakázky, přinesl jen jedinou

Papírny Neograph původně vlastnili Sittovi sami. Janu Janků přenechali před několika roky poloviční ve firmě poté, co jim po povodních v roce 2002 půjčil milion korun na odstranění jejich následků.

Sittovi si od Janků slibovali také to, že přinese firmě zakázky. Podle Sitty mladšího ale přinesl jedinou - již zmíněný kontrakt na výrobu jízdenek pro dopravní podnik, kdy šla provize 17 haléřů z každé jízdenky firmě Cokeville Asset, spojené s Rittigem.

Koncem roku 2013 Janků a jeho lidé papírnu ovládli zcela. A nepřímo jim k tomu pomohla státní zástupkyně Dagmar Máchová. Využili totiž toho, že Máchová po obvinění Sittových obstavila jejich poloviční podíl ve firmě. Janků a jeho lidé rychle navýšili základní jmění, a otce a syna Sittovy tak vyšachovali. Spor o platnost valných hromad nyní řeší soudy. Sitta starší kvůli tomu navíc po státu požaduje odškodné 200 milionů korun. Sama soudkyně Máchová je nyní postavena mimo službu a čelí obvinění za vynášení informací ze spisů.

Související články