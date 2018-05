"Své děti bych na to nepustil." Lidé bojují o záchranu legendární horské dráhy, Výstaviště neustoupí

před 53 minutami

Horská dráha Cyklon na pražském pražském Výstavišti stojí od roku 1973. Vyrobena byla o dekádu dříve v Itálii.

Praha - Neničte tradici, vyzývají občané v otevřeném dopise pražské Výstaviště, a bojují tak za záchranu více než padesát let staré horské dráhy, která v areálu stojí od roku 1973.

"Naše občanská iniciativa Zachraňme horskou dráhu reaguje na nešťastné rozhodnutí urychleně vypovědět všechny stávající atrakce," stojí v otevřeném dopise.

Předseda představenstva městské firmy Výstaviště Praha Pavel Klaška ale na odstranění dráhy trvá a vysvětluje, že se má změnit koncept celého areálu. "Zónu budeme revitalizovat. Je potřeba to vyčistit a udělat to tam celé znova, " řekl redakci Aktuálně.cz Klaška.

Zároveň upozornil, že dráha není jedinou atrakcí, která na Výstavišti skončí. "Jedná se o odstranění všech stálých atrakcí, nikoli jen horské dráhy," dodal Klaška s tím, že zakomponovat staré prvky do nového konceptu nelze. Jak má areál v novém pojetí vypadat, ale neřekl s tím, že podrobnosti budou zveřejněny až na podzim.

Dopis od zastánců horské dráhy šéf městské firmy dostal, ale nevyhoví mu. Autorům iniciativy ale nabízí setkání. "Možná se s jeho autory sejdeme příští týden," uvedl s tím, že odstranění atrakcí konzultoval i s magistrátem.

Majitel dráhy Jaroslav Štaubert v rozhovoru pro Aktuálně.cz dříve uvedl, že doba na rozmontování atrakce je krátká: výpověď dostal 26. března, ještě když probíhala Matějská pouť, a dráha se tak odstraňovat nemohla.

"Postupovali jsme podle platné smlouvy, kterou s námi uzavřel," reagoval Klaška s tím, že o prodloužení smlouvy, která končí 30. června, Výstaviště neuvažuje.

Klaška zároveň nepřímo poukázal na to, že už ani nevyhovuje technický stav dráhy.

Stejný názor má i předseda dozorčí rady Výstaviště a místostarosta Prahy 7 Pavel Vyhnánek. "Jako malý jsem na dráze jezdil, ale v současném stavu bych na to nevlezl a své děti bych na to nepustil," komentoval Vyhnánek. Upozornil, že ani jako místostarosta, ani jako člen dozorčí rady, nebyl tím, kdo by o osudu atrakcí rozhodoval.

"Tohle si ta dráha nezasloužila. Je jediná v republice a je stále bezproblémová. Tohle to je zánik tradice," komentoval majitel horské dráhy Štaubert konec atrakce na Výstavišti.