Žákovi vylézali švábi z tašky, teď jsou v celé škole. V Kopidlně s nimi bojují týdny

Netypický problém řeší škola v Kopidlně nedaleko Jičína. V její budově se množí švábi, což dělá starosti nejenom pedagogům, ale i rodičům žáků. Hmyz údajně pochází od jedné rodiny, z jejíhož domu se švábi rozšířili i do okolních nemovitostí. V boji s hmyzem pomáhá občanům také město.

S rusem domácím neboli švábem bojují na základní škole v Kopidlně už tři týdny. Vedení školy se ho stále nedaří zbavit. Hmyz dorůstá až centimetr a půl do délky a roznáší nejrůznější nemoci.

"Proti švábům jsme aplikovali postřik a nastražili jsme gelové pasti a lapače, díky kterým jsme schopní monitorovat jejich pohyb," řekl CNN Prima News ředitel školy Roman Kotlář.

Žáci prvního stupně se chodí vzdělávat bez tašky, učebnice zůstávají ve třídách. "Je to proto, abychom zamezili tomu, že nám do školy nějaké broučky přinesou, a také aby si ze školy naopak něco nedovlekli domů. Toto opatření jsme zavedli minulý týden," dodal Kotlář.

Podle informací, které se CNN Prima News podařilo zjistit od rodičů, se švábi do školy měli dostat tak, že je přinesli školáci z jedné konkrétní rodiny přímo z Kopidlna. "Zachytili jsme, že vylézali jednomu žákovi z tašky. Tím celá ta historka začala," řekl k tomu ředitel školy.

Redakce mluvila i se ženou, jejíž děti měly podle některých místních šváby do školy dostat. "Nalezli mi do domu krátce poté, co jsem se sem nastěhovala. Tak jsem to šla nahlásit na městský úřad a pozvala si deratizátory. A jen protože jsem to udělala, tak po mě teď všichni jdou," uvedla.

Švábi se ještě před zásahem deratizátora nastěhovali i do okolních domů. Majitelé jsou nešťastní a snaží se nebezpečného všežravého hmyzu zbavit. Deratizace je ale drahá.

"Chceme rodinám pomoct, protože vnímáme, že za tento problém nemohou. To znamená, že použijeme finanční prostředky obce k uhrazení vzniklých nákladů v souvislosti s deratizací," řekl CNN Prima News starosta Kopidlna Karel Žižka.