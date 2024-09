"Jako supermarket u Stonehenge." Lidé brojí proti stavbě u chráněných Varhan

Unikátní útvar Panská skála, jinak též Varhany, patří k nejznámějším přírodním památkám Česka. V její těsné blízkosti chce nyní společnost Norma s podporou města postavit supermarket. Část místních proti tomu sepsala petici. "Sami si navždy zničíme krásné prostředí," říkají. Firma už vyrazila do protiútoku - připravila petici za stavbu supermarketu.

Miroslav a Krasomila se v pohádce Pyšná princezna chtějí schovat před pronásledovateli, skryjí se tak za podivným kamenným útvarem, který připomíná varhany. I díky této známé scéně je Panská skála na Českolipsku jednou z nejznámějších přírodních památek.

Neleží sice uprostřed panenské krajiny, obklopují ji rodinné domy a velké parkoviště, ale výhled na Lužické hory je odtud stále působivý. Panorama by se ale v blízké době mohlo změnit. Na louce zhruba tři sta metrů od skály chce společnost Norma postavit supermarket.

Ve čtyřtisícovém Kamenickém Šenově podobně velký obchod chybí, nejbližší je v několik kilometrů vzdálené České Kamenici. Záměr ale v posledních měsících rozděluje zdejší obyvatele. Část z nich podepsala petici proti stavbě.

"Hodnota této přírodní památky spočívá nejen v jejím geologickém významu, ale i v zasazení do krajiny. Jakákoli taková stavba by tuto jedinečnost nenávratně zničila. Představte si, že by Angličané nechali vedle Stonehenge postavit supermarket," píše místní spolek Sonow v petici.

"Pozůstatek divokých devadesátek"

Elektronická petice má přes tisíc podpisů, dohromady i s papírovou verzí jich spolek nasbíral přes 1500. "Vkládají nám do úst, že jsme proti Normě, že tady nechceme supermarket. To není pravda," zdůrazňuje hned ze začátku setkání s redaktorem Aktuálně.cz organizátor petice Radim Vácha. "Jen poukazujeme na to, že stavět supermarket na tomto místo je necitlivé," vysvětluje.

Podle podepsaných by stavba nenávratně poškodila unikátní přírodu Panské skály a jejího okolí. "Koupil jsem tady dům proto, že zdejší okolí má nějaké hodnoty, díky kterým jsem tady chtěl bydlet. A každá taková věc to poškozuje," dodává Vácha. Že bude supermarket skutečně zásahem do krajiny, dokládá i vizualizací, kterou sám vytvořil.

Podobný spor už město zažilo. Před dvaceti lety spolek Sonow protestoval proti vybudování již zmíněného parkoviště v těsné blízkosti skály. A nešlo jen o to, že betonová plocha narušila atmosféru místa. "Parkoviště není vhodně umístěné. Lidé jen vystoupí z auta, podívají se na skálu a hned odjedou, místo toho, aby utratili peníze v centru města," míní Vácha.

Protesty ale byly marné. Navíc bylo jasné, že mohou přijít další stavby. Územní plán už od 90. let počítá se stavbou obchodního centra v trojúhelníku mezi hlavní silnicí I/13, ulicí 9. května a zástavbou rodinných domů.

"Je to pozůstatek divokého začátku kapitalismu, kdy se povolovalo všechno. Podle mě je to dávno překonáno. I tak to tam zůstalo i přes všechny aktualizace územního plánu," stěžuje si Radim Vácha. Tvrdí, že město zanedbalo projednání záměru s občany. Dosud nebylo žádné veřejné setkání, informace se neobjevila ani v radničních listech.

Strach z plíživé urbanizace

Starosta Kamenického Šenova Martin Bártl ale poukazuje, že bývalé vedení města o záměru informovalo na schůzi zastupitelstva v únoru 2022. A když v tomto roce projednávalo návrh nového územního plánu, nikdo podle něj o změnu zájem neprojevil.

"Z mého pohledu je petice zavádějící, protože je podložená dokumentací, kterou vytvořila osoba inicializující petici, a ne projekční kancelář developera," odkazuje starosta na vizualizaci, kterou Vácha vytvořil. Tvrdí, že zatím nelze říct, jak konkrétně bude stavba vypadat.

Ani tím ale protestující nijak nepřesvědčil. "Nám nejde o to, jestli budou parametry stavby takové, nebo makové. Jde čistě o to, že se tam dovolí stavět. Místo zdevastujete," říká Pavel Šuchmann, další signatář petice, který s manželkou teprve nedávno koupil roubenku nedaleko Panské skály.

Bojí se, že nastane jev, kterému říká "plíživá urbanizace". "Tím, že se tam postavilo parkoviště, jsou posunuté hranice, jak moc lze v krajině stavět. A jakmile tam bude stát supermarket, nebude takový problém, aby tam stály další stavby," říká Šuchmann, který v Kamenickém Šenově sice tráví většinu roku, nemá zde ale trvalé bydliště.

Podle starosty není minimálně elektronická verze petice relevantní právě proto, že jen zhruba deset procent podpisů pochází od místních. "To je argumentace, která zpochybňuje význam národní přírodní památky. Není to jen věc místních, je to hodnotná památka pro celé Česko," podotýká Ivona Šuchmannová.

"Ať už to tady hlavně postaví"

Jiní místní, zvláště ti žijící dál od Panské skály, si naopak nový obchod přejí. "Hlavně ať už tady postaví ten supermarket. Máme tady jen pár večerek. Jinak tady chcípl pes," míní jedna z žen, které si nepřejí uvést jméno. "Ani to není tak blízko, jako říkají, za mě by to tam klidně mohlo být," přidává se další.

O tom, jaký pohled mezi místními převažuje, by mělo být jasno už brzo. Společnost Norma chystá po naléhání aktivistů veřejné projednání. A na tom chce zveřejnit vlastní petici - za stavbu supermarketu.

"Za účelem zjištění veřejného zájmu na výstavbě obchodního domu Norma pro účel získání stavebního povolení si vás dovolujeme požádat o podpis na náš podpisový arch, pokud s realizací naší prodejny u Kamenického Šenova souhlasíte," píše v pozvánce vedoucí expanze firmy Michal Schwarzkopf.

Jak ale zdůrazňuje spolek Sonow, jeho členové nejsou proti supermarketu, ale kritizují jeho umístění kvůli ochraně přírody a špatné dostupnosti. "Tvrdí, že to dělají pro důchodce. Ale v pěší docházce je tam asi deset baráků. A těm, co jsou nejblíž, to naopak vadí. Šenov je celý na svahu a Norma by měla stát na kopci," říká Ivona Šuchmannová. Město má podle spolku možnost výstavbu směřovat na městské pozemky dál od skály a blíže lidem.

Je také možné, že stavbu nakonec zarazí ekologové. Ti záměru nejsou příliš nakloněni. Obchod by měl ležet ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti České středohoří, hned za silnicí navazuje další chráněná oblast - Lužické hory. Stavba tak bude potřebovat posvěcení úřadů i razítko EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí.

"Agentura ochrany přírody a krajiny neudělila výjimku pro zásah do přirozeného prostředí některých zvláště chráněných druhů živočichů. Nicméně rozhodnutí zatím nenabylo právní moci, lze se proti němu odvolat," uvedla mluvčí agentury Karolína Šůlová.

