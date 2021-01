Nejvyšší státní zástupce Zeman: "Zlatý padák" pro poslancova známého byla zpronevěra

Bývalému poslanci a někdejšímu hejtmanovi Jiřímu Šulcovi běží podmíněný trest za to, že domlouval štědré odstupné za korupci stíhanému řediteli dotačního úřadu Severozápad. Šlo o jeho známého. Se Šulcem za to dostali trest další tři lidé. Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, do kauzy vstoupil nejvyšší žalobce Pavel Zeman. Podle něj se dopustili závažnějšího deliktu, chce pro ně vyšší tresty.

Bylo 22. března 2011, když tehdejšího ředitele dotačního úřadu Severozápad Petra Kušnierze zadržela policie. Obvinila ho z korupce. Úřad rozdělující evropské peníze v Ústeckém a Karlovarském kraji podléhal řídícímu výboru, v jehož čele stál bývalý ústecký hejtman a tehdejší poslanec ODS Jiří Šulc. Po Kušnierzově zatčení obratem inicioval jednání, jak pro něj sehnat peníze na odchodnou. Šulc podle pravomocného rozsudku odsouhlasil řešení, jenž spočívalo v uzavření konkurenční doložky. Kušnierzovi, který byl v té době ve vazbě, dotační úřad poslal 765 tisíc korun. Plán zrealizoval Šulc s pověřeným ředitelem úřadu Jiřím Červinkou, šéfem klíčového odboru Pavlem Markvartem a právníkem instituce Janem Martinovským. Podle soudu se dopustili porušení povinnosti při správě cizího majetku. Související Soud potvrdil podmínku pro bývalého ústeckého hejtmana Šulce v kauze zlatých padáků Šulc se s Kušnierzem dobře znali ještě dříve, než se potkali na dotačním úřadu. V 90. letech spolupracovali na Městském úřadu v Mostě, kde byl Šulc starostou. Kušnierz vedl oddělení správy městského majetku a později odbor investic. Šulc ho však z úřadu vyhodil. Nicméně po letech se jejich vztah proměnil natolik, že když Kušnierz dělal v prosinci 2009 konkurz na ředitele dotačního úřadu, Šulc ho podpořil. Až 8 let za zpronevěru Podle zjištění Aktuálně.cz vstoupil tento měsíc do případu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Po podnětu od ústeckých žalobců podal dovolání. "Jednání, které od počátku směřovalo k cílenému obohacení další osoby není dle názoru nejvyššího státního zástupce (…) porušení povinnosti při správě cizího majetku, ale naopak přísnějším trestným činem zpronevěry," řekl Aktuálně.cz mluvčí Zemanova úřadu Petr Malý. Za daných okolností této kauzy hrozilo zmiňované čtveřici za porušení povinnosti při správě cizího majetku nejvýš pět let vězení. Šulc, Červinka, Markvart a Martinovský dostali podmínku. V případě Šulce zní 18 měsíců s odkladem na zkušební dobu tří let. Zemanem zvolená kvalifikace, pokud ji Nejvyšší soud přijme, by jim přitížila. Horní hranice trestu je osm let vězení. Podle pravomocného verdiktu bylo uzavření konkurenční doložky nelegální ze dvou důvodů. V oboru evropských dotací konkurence neexistuje, zabývají se jí zase jen dotační úřady. Za druhé byla nelegální sama o sobě, protože její sjednání umožňuje pouze zákoník práce. Dotační úředníci však podléhají zákonu o úřednících samosprávných celků. Podle Zemana šlo i o zneužití pravomoci Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman jde ve svém pohledu na kauzu ještě dále. Jeden z odsouzených se podle něj dopustil i zneužití pravomoci úřední osoby, za což připadá v úvahu až 10 let vězení. Podle informací Aktuálně.cz by mělo jít právě o exhejtmana Šulce. Dozorový žalobce Jan Fuchs ho původně obžaloval i z tohoto deliktu, ale u soudu tato verze neobstála. Nejvyšší žalobce v dovolání napadl i částečné zproštění obžaloby za dílčí linii kauzy u Pavla Markvarta. On byl ten, kdo po impulsu od Šulce přišel s nápadem na konkurenční doložku. "Zprošťující výrok je napadán právě proto, že podle názoru nejvyššího státního zástupce bylo namístě obviněného pro takový dílčí čin uznat vinným," poznamenal mluvčí Malý. Bývalý hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. | Foto: ČTK Markvart z vlastního nápadu na doložku později těžil sám. Když v prosinci 2011 nastoupil po Kušnierzovi jako nový stálý ředitel dotačního úřadu Severozápad, doložka byla rovnou součástí jeho jmenovací listiny. I tento "zlatý padák" byl původně součástí obžaloby. Markvart později skončil stejně jako předchůdce, policie ho obvinila z dotačních machinací. Na odchod dostal 562 tisíc korun. Kriminalisté z NCOZ spustili vyšetřování odstupného pro oba bývalé ředitele v březnu 2014, dotační úřad za ně vydal celkem 1,33 milionu korun. Šulc se po svém obvinění, kdy už necelý rok nebyl poslancem, vyjádřil stručně. "Pravomoci úřední osoby jsem nezneužil a neporušil jsem ani své povinnosti při správě cizího majetku," řekl. Dovolání podal i Šulc Jak zjistilo Aktuálně.cz, vzhledem k přesvědčení o nevině podal minulý týden dovolání i Šulc. V první řadě argumentuje, že konkurenční doložka měla svůj význam. Protože se Kušnierz s Markvartem podrobně seznámili s fungováním dotačního úřadu, v případě jejich angažmá u firem žádajících o subvence by tyto společnosti díky nim získali výhodu. Proto bylo podle Šulce potřeba doložkou zájmy úřadu ochránit. Druhým jeho argumentem je, že na pracovníky dotačního úřadu se zákon o úřednících samosprávných celků začal vztahovat až v listopadu 2015. Právě tehdy se to výslovně zakotvilo do legislativy. "Soudy tak extenzivním výkladem dovozovaly trestní odpovědnost Ing. Šulce z neúčinné právní úpravy a trestaly za skutek, který v roce 2011 nemohl být trestným činem," řekl Aktuálně.cz jeho advokát Daniel Volák. Kauza ROP Severozápad za 10 miliard korun Petr Kušnierz je klíčovou postavou a korunním svědkem v hlavní větvi kauzy ROP Severozápad, v níž policie spustila zatýkání v prosinci 2016. Jde v ní o údajné machinace s dotačními projekty v hodnotě zhruba 10 miliard korun. Žalobce Tomáš Minx z Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu loni v červnu obžaloval 27 lidí, soud by měl začít letos. Podle státního zástupce organizovaná zločinecká skupina, kam náleží bývalí nejvyšší regionální politici ODS a ČSSD, podnikatelé či úředníci, spravovali dotační program Severozápad tak, že peníze v rozporu se všemi pravidly proudily ke spřáteleným lidem a firmám. Mezi stíhanými jsou třeba bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, její někdejší náměstci Pavel Kouda a Arno Fišera, karlovarský exhejtman Josef Novotný či vlivní severočeští podnikatelé spjatí s ODS Daniel Ježek nebo Alexandr Novák. Skupiny se týká obžaloba z poškození finančních zájmů Evropské unie, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení či sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. 22 lidí je obžalovaných z účasti na organizované zločinecké skupině Sám Petr Kušnierz neřídil dotační Severozápad dlouho, ve funkci skončil po zatčení za dílčí korupci ve svůj prospěch v březnu 2011. Policie ho pak opakovaně obvinila z dalších kauz spjatých se správou dotací. Kvůli tomu strávil strávil za mřížemi více než pět let, na svobodu se dostal v prosinci 2018. Jiří Šulc je navíc od loňského června obžalovaný ze zneužití pravomoci úřední osoby kvůli tomu, jak probíhal konkurz na výběr šéfa dotačního úřadu. Jak bylo zmíněno, stal se jím Petr Kušnierz. Šulc se s ním podle policie domlouval na jmenování ještě předtím, než bylo výběrové řízení vyhlášené. Podle advokáta Voláka jeho klient do konkurzu nijak nezasahoval.